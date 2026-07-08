Hatalmas az üzemanyaghiány Oroszországban, betiltják a dízelexportot és importálni kezdenek

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Döntött a kormány, nagy a baj.
Tilalmat rendelt el a gázolaj exportjára az orosz kormány – írja Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes bejelentésére támaszkodva a TASzSz állami hírügynökség.
„Ma tilalmat vezettünk be a dízel üzemanyag exportjára, ami lehetővé teszi a belső piacra való szállítások növelését” – fogalmazott Novak az orosz kormány és Vlagyimir Putyin elnök tanácskozásáról nyilvánosságra hozott videófelvételben.
Hozzátette: júliusban megkezdik az importszállítmányok behozatalát is, melyek továbbra is vámmentesen érkezhetnek, és növelik az alacsonyabb környezetvédelmi osztályú üzemanyagok termelését.
Az orosz vasúttársasággal, az RZsD-vel közösen az ország közlekedésének biztosítása érdekében az üzemanyaghiány idejére a vasúti menetdíjkedvezmények bevezetését is megvizsgálják – közölte a miniszterelnök-helyettes.
Az orosz kormány a bejelentéshez hozzátette, hogy az exporttilalom az érvényben lévő nemzetközi megállapodásokat nem érinti.
Oroszországban a dízelexport eddig is tilos volt azon piaci szereplők számára, akik maguk nem állítanak elő gázolajat – mostantól viszont maguk a termelők sem exportálhatnak, azaz teljessé válik az exporttilalom.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP