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vlagyimir putyin alekszandr novak dízel orosz kormány oroszország

Hatalmas az üzemanyaghiány Oroszországban, betiltják a dízelexportot és importálni kezdenek

2026. július 08. 20:51

Döntött a kormány, nagy a baj.

2026. július 08. 20:51
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Tilalmat rendelt el a gázolaj exportjára az orosz kormány – írja Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes bejelentésére támaszkodva a TASzSz állami hírügynökség.

„Ma tilalmat vezettünk be a dízel üzemanyag exportjára, ami lehetővé teszi a belső piacra való szállítások növelését” – fogalmazott Novak az orosz kormány és Vlagyimir Putyin elnök tanácskozásáról nyilvánosságra hozott videófelvételben.

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Hozzátette: júliusban megkezdik az importszállítmányok behozatalát is, melyek továbbra is vámmentesen érkezhetnek, és növelik az alacsonyabb környezetvédelmi osztályú üzemanyagok termelését.

Az orosz vasúttársasággal, az RZsD-vel közösen az ország közlekedésének biztosítása érdekében az üzemanyaghiány idejére a vasúti menetdíjkedvezmények bevezetését is megvizsgálják – közölte a miniszterelnök-helyettes.

Az orosz kormány a bejelentéshez hozzátette, hogy az exporttilalom az érvényben lévő nemzetközi megállapodásokat nem érinti.

Oroszországban a dízelexport eddig is tilos volt azon piaci szereplők számára, akik maguk nem állítanak elő gázolajat – mostantól viszont maguk a termelők sem exportálhatnak, azaz teljessé válik az exporttilalom. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
Anime Pont
2026. július 08. 23:39
,,Hatalmas az üzemanyaghiány Oroszországban, betiltják a dízelexportot és importálni kezdenek" VÁGYÁLMOTOKBAN !
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0
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Csigorin
2026. július 08. 23:18
meg a mikrocsipekbol is mar negy eve kifogytak
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0
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Toma78
2026. július 08. 22:58
Na bazd meg köcsög Tiszások most lehet tapsikolni... Hajthatod a fingoddal a kocsikádat lassan... Csak nehogy rájöjjön a Hotdogos klímas Pistike mert okosórát szeretet a seggedre is...🖕🤡🖕
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reguser
2026. július 08. 22:19
A TISZA írja már de is a cikkeket. A képből ítélve igen.
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