Hatalmas az üzemanyaghiány Oroszországban, betiltják a dízelexportot és importálni kezdenek

Az orosz vasúttársasággal, az RZsD-vel közösen az ország közlekedésének biztosítása érdekében az üzemanyaghiány idejére a vasúti menetdíjkedvezmények bevezetését is megvizsgálják – közölte a miniszterelnök-helyettes.

Az orosz kormány a bejelentéshez hozzátette, hogy az exporttilalom az érvényben lévő nemzetközi megállapodásokat nem érinti.

Oroszországban a dízelexport eddig is tilos volt azon piaci szereplők számára, akik maguk nem állítanak elő gázolajat – mostantól viszont maguk a termelők sem exportálhatnak, azaz teljessé válik az exporttilalom.