Ezért mondana le Magyar Péter „egy pici szuverenitásról”: visszamenőleg is vizsgálódhatna az Európai Ügyészség

Pokol Béla alkotmányjogász A bírói hatalom című, 2003-as tanulmányában bemutatta, hogyan zajlott a kilencvenes évek Olaszországában összehangolt hadjárat a tiszta kezűnek nevezett ügyészek és a média összefogásával. Mint írta, „az ügyészek ebben a légkörben bármit megtehettek”, összesen 5000 parlamenti képviselővel, miniszterrel, állami tisztviselővel szemben indítottak nyomozást – amihez sokszor élő televíziós közvetítés társult –, de végül csak 1200 esetben emeltek vádat, és ebből 582 esetben született elmarasztaló ítélet. Tehát az eljárások kevesebb mint 15 százaléka végződött elmarasztaló ítélettel, viszont a hadjárat sikeres volt, mert a média segítségével gyakorlatilag letarolták az addigi politikai elitet. Később olyan politikusok sem rúgtak labdába, akiket felmentettek. Hogy mennyire lehettek pártatlanok a „tiszta kezű” ügyészek, arról árulkodik, hogy többen is politikai pályára léptek közülük.
De nem kell ilyen messzire menni sem időben, sem térben. Az amerikai sugallatra létrehozott román Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) egykori vezetőjének máig vitatott a megítélése. A Maszol hírportál azt írta, hogy politikusok, elemzők és újságírók szerint is a titkosszolgálatok irányították a háttérből a szervezetet Laura Codruța Kövesi főügyészi ténykedése idején. 2018-ban az igazságügyi miniszter visszaélésre, alkotmánysértésre és rossz vezetői tevékenységére hivatkozva kezdeményezte leváltását, amelyet végül alkotmánybírósági döntés után érvényesített Klaus Iohannis államfő. Ezek után 2019 októberében Kövesit kinevezték annak az Európai Ügyészségnek a főügyészévé, amelyhez az új kormányzat csatlakozni akar.