Ezért mondana le Magyar Péter „egy pici szuverenitásról”: visszamenőleg is vizsgálódhatna az Európai Ügyészség

„Jó esetben fél év a csatlakozási folyamat, tehát 2027 elején már működhet. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd” – mondta a HVG-nek Magyar Péter miniszterelnök arról, hogy mikor csatlakozhat Magyarország az Európai ügyészséghez.

A 444 a megszólalást úgy kommentálta, hogy az uniós szerv így nemcsak a csatlakozás után keletkezett ügyekkel foglalkozhat, hanem a NER utolsó éveinek egyes eseteit is górcső alá veheti. A Tisza egyik legismertebb vállalása volt az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Az új kormány hivatalba lépésével ez a terv megvalósulni látszik, a 444 szerint pedig a csatlakozás hatásai messze túlmutathatnak azon, hogy a szervezet a jövőben milyen ügyeket vizsgál majd.