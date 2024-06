Hack Péter: Az EP-választások tétje, hogy a nemzetállamok nyernek-e egy kis időt a megerősödésre

– Jól mutatja, mennyire érvényesül a kettős mérce, hogy a budapesti amerikai nagykövetség nagyon élesen kikelt az ellen, hogy Magyarországon a kormány szeretné tudni, melyik civil szervezetet milyen forrásból támogatnak, miközben Trump elnöksége négy éven keresztül arról szólt, hogy az ellenfelei azt firtatták, az oroszok befolyásolták-e az amerikai választást, és iszonyú sok millió dollárt költöttek el arra, hogy a volt FBI-igazgató vezetésével külön vizsgálóbizottságot hozzanak létre ennek kivizsgálása érdekében.

Ha az amerikaiak nem akarják, hogy az oroszok vagy a kínaiak illegálisan befolyásolják az amerikai választásokat, akkor egy európai országnak miért nincs ehhez joga és miért nem ragaszkodhat ahhoz, hogy tisztán lássa, ki, milyen ideológiai megfontolásból, milyen érdekek mentén igyekszik befolyásolni a politikai életét?

Ráadásul csak az elmúlt ötven év története tele van azzal, hogy az USA a saját geopolitikai érdekei érdekében államcsínyeket hajtott végre. Oroszország és Kína is nyilván mindent megtesz, hogy a saját érdekének megfelelő változások jöjjenek létre egyes országokban. A transzparencia ezen területen elvárható, az állam hadd ragaszkodjon ahhoz, hogy bizonyos jogi státuszt csak azok a szervezetek kaphassanak meg, akik kellően átláthatóak. Beleértve ebbe, hogy milyen forrásokból tartják fenn magukat.

„Ha az amerikaiak nem akarják, hogy az oroszok vagy a kínaiak illegálisan befolyásolják az amerikai választásokat, akkor egy európai országnak miért nincs ehhez joga?” (Fotó: Ficsor Márton)

– Térjünk még kicsit vissza az Európai Ügyészséghez! Nem alkalmas ez a szerv arra, hogy másképp is eszköz legyen a birodalomépítők kezében? Arra gondolok, hogy pont azokat a kormányokat kezdi el vizsgálni, amelyek szuverenisták, utána el sem kell őket ítélni, majd a média elvégzi a dolgát a gyanúba keveredett kormányok megbuktatásában. Megint csak azt kérdem: nem látok rémeket?

– Nem hiszem, ez se hangzik túlzásnak. Mint tudjuk,

az Európai Ügyészség jelenlegi vezetője, egy román ügyésznő, aki korábban az amerikai inspirációra létrehozott román korrupcióellenes ügyészséget vezette. Ez az ügyészség sok politikussal, köztük romániai magyarokkal szemben eljárást indított.

Romániai ismerőseim szerint ez a szervezet gyakorlatilag beavatkozott a politikába, a politikailag nem kívánatos személyekkel szemben indított eljárásokat. Nagyon sokszor utána semmi nem lett ezekből az ügyekből. Mármint nem született elmarasztaló ítélet.

– De a média megírta az ügyeket, és onnantól kezdve vége volt annak a politikusnak…

– És nemcsak, hogy megírja a média ezeket, hanem képileg is megjeleníti. Régebben a klasszikus büntetőeljárásokban nagyon sok szabály volt arra, hogy hány szűrőn menjen át az ügy, mire nyilvánosságra kerül. Ma az első nap már a címlapon van bilincsben a politikus. Nézzük meg mi zajlik az USA-ban, ahol a Trumppal való leszámolás eszközének az igazságszolgáltatást tekintik. Trumpot már csak két módon lehet megállítani, mielőtt újra megnyerné a választásokat: az igazságszolgáltatáson keresztül vagy merénylettel. De, ha megnézi valaki európai térképet is, Berlusconi megbuktatásában is eszközként megjelent a büntető igazságszolgáltatás, Sarkozyt elítélték a választási veresége után, ahogy Janez Jansa volt szlovén miniszterelnököt is leváltása után marasztalták el szinte rögtön.

Akit választásokon nem tudnak örökre eltávolítani a hatalom közeléből, megpróbálják az igazságszolgáltatáson keresztül félreállítani.

– Egyáltalán a román korrupcióellenes ügyészség elért bármilyen pozitív változást? Kevesebb lett a korrupció Romániában?

– Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, hiszen mivel mérjük egyáltalán a korrupció szintjét? A Transparency korrupcióérzékelési indexet ad ki évente, amely csupán azt mutatja meg, mennyire elterjedtnek tartják egyes országokban a korrupciót. Azt, hogy mennyit beszélnek róla, de ez nem mutatja meg, hogy mekkora valójában a korrupció egy országban. Alaptétel, hogy vannak olyan bűncselekmények, amelyek ha sokat szerepelnek a statisztikákban, az azt jelenti, hogy az állam hatékonyan lép fel velük szemben. Nyilvánvalóan az emberölésnél, vagy a közlekedési balesetnél nem igaz ez az állítás, de mondok egy példát, ahol igen. Néha hallok politikusi nyilatkozatokat arról, milyen borzalmas, hogy gyakoribb lett a családon belüli erőszak. Ezeket a kijelentéseket a büntetőügyek számára alapozzák. Pedig ez éppen azt jelenti, hogy csökkent ezen bűnügyek terén a látencia és az állam erélyesebben lép fel. A korrupciós, vesztegetési bűncselekmények, hivatali bűncselekmények számának a növekedése is azt jelezheti, hogy az állam a korábbiaknál hatékonyabban leplezi le ezeket. A romániai ügyészséggel kapcsolatos vitában egyébként valószínűleg mindenki a saját ideológiai elfogultságai szerint értelmezi a számokat.

– A júniusi európai parlamenti választás egyik tétje, hogy ránk tudják-e erőltetni a jövőben az Európai Ügyészséget és a szövetségi szint további erősödését a nemzetállamok kárára?

– Ursula von der Leyen azt mondta nemrég, hogy a közvélemény-kutatások szerint az európai fiatalok elsöprő többsége erős Európát akar. Szerintem ebben igaza van, csak a kérdés az, hogy ki, mit nevez erős Európának. Vannak, akik azt mondják, attól lesz erős, hogy minél több jogkört elveszünk a nemzeti parlamentektől és a nemzeti kormányoktól, hogy minél több döntést Brüsszelben hozhassanak meg. Van, aki meg azt mondja, hogy ennek épp az ellenkezője teszi erőssé Európát, hogy csak azokat a jogköröket adjuk át az uniónak, amelyeket feltétlenül szükséges. Így a sok erős és szuverén tagállam hoz létre egy erős szövetségi rendszert. Az európai parlamenti választások egyértelműen e körül a vita körül zajlanak majd le. Vannak, akik az uniót a jövőben Európai Egyesült Államokként képzelik el, mert azt gondolják, hogy minél kevesebb jog van a helyi politikusok kezében, és minél több az Európai Parlament és az Európai Bizottságéban, annál erősebb lesz Európa.

A másik kérdés, amit fel kell tenni, hogy az erős Európa kivel szemben erős. Az Unió külső kihívóival, vagy a saját nemzetállamaival szemben. Sokan olyan erős Európát szeretnének, amelyben nem tud akármelyik nemzet önálló politikát folytatni. Ebben a tekintetben azért elég aggasztó az a felvetés, amit többen emlegetnek, hogy meg kellene szüntetni a „vétójogot”.

Valójában nincs is olyan az unióban, hogy vétójog. Az alapító atyák abban értettek egyet, és ez megmaradt a Lisszaboni Szerződésben is, hogy alapvető kérdésekben egyhangú döntés kell. Tehát nem arról van szó, hogy van egy döntés, amit valaki megvétóz, hanem egyszerűen létre se jön a döntés, ha nem támogatja mindenki. Már így is egyre több döntést meg lehet hozni minősített többséggel, a Lisszaboni Szerződés óta folyamatosan lopakodó birodalomépítés zajlik, a végén minden kérdésben, még az értékrendbeliekben is, Brüsszelben akarnak majd dönteni.

Magyarország 2004-ben nem ehhez az Európai Unióhoz csatlakozott.

Elképzelhetetlen volt akkor még például, hogy valaki azt vesse fel az unióban, az abortuszhoz való jog legyen az EU alapjogi chartájának a része.

„Magyarország 2004-ben nem ehhez az Európai Unióhoz csatlakozott” (Fotó: Ficsor Márton)

– Mi lenne, ha eltörölnék az együttdöntést és helyette elég lenne a minősített többség?

– Az együttdöntés pontosan arról szól, hogy a nagy államok ne tudják a kicsik rovására kibillenteni az egyensúlyt. Ha ez nem így lenne, akkor

mondjuk Németország és Franciaország megegyezhetne abban, hogy a veszélyes hulladékokat mind Máltán kell elhelyezni. Vagy Szlovákiában. Vagy Magyarországon. A befolyásukkal elérnék, hogy a kellő többség melléjük álljon, és az Európai Parlament is megszavazzná. Az együttdöntés kitörlése az uniós alapműködésből egy birodalmat hozna létre, amelyben az akkora országok, mint Szlovénia, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Málta, Portugália, Görögország, érdemben elveszítenék a befolyásukat arra, hogy mi történik Európában.

Franciaország, Németország, a Benelux államok gazdaságilag erősek, és esetleg Lengyelország még meghatározó szereplő lehet. A többiek a perifériára kerülnek. A globalisták félnek is attól, hogy a szuverenisták megerősödnek. Macron is erről beszélt nemrég. Igyekeznek is megbélyegezni a szuverenistákat, populistának címkézve őket.

– Jó esetben, mert van, hogy egyszerűen csak szélsőjobboldalinak nevezik őket. A Politico rendszeresen így fogalmaz.

– Szélsőjobboldali, nacionalista, populista – ezek mind olyan matricák, amelyeket, ha valakire ráragasztanak, akkor már az illető álláspontjával nem is kell vitatkozni. Sőt, be lehet állítani olyan veszélynek, ami ellen minden eszköz megengedett. Ez a folyamat eléggé nyugtalanító, és ezért gondolom azt, hogy ez az EP-választás minden korábbinál nagyobb téttel bír. Persze az eredmény nem közvetlenül változtatja meg Európa politikai térképét, de a parlament összetétele hatással lesz minden tagállam folyamataira.

Az európai parlamenti választás ugyanis a legnagyobb szabású közvélemény-kutatás a kontinensen, mindenki látni fogja, hogy Európán belül az egyes nézetek mögött mekkora választói akarat van, és egyetlen nemzeti kormány sem fordulhat szembe a saját választói többségével,

mert az alapvetően ássa alá a működőképességet. A másik fontos esemény, amely eldönti, hogy az egész világ globalista irányba megy-e tovább, az amerikai elnökválasztás lesz.

– A szuverenisták azzal kampányolnak, hogy az EP-választásoknak nagy a tétje a nemzetek függetlensége szempontjából. Ez nem azt mutatja meg, milyen jól halad a birodalomépítők projektje? Hiszen egy központi szervet, az Európai Parlamentet kell elfoglalni, hogy függetlenek maradhassunk.

– A legnagyobb reménye jelenleg a szuverenistáknak abban van, hogy az elmúlt tíz évben elképesztő mértékben megerősödött globalisták törekvéseit lefékezik. Most úgy tűnik, döntő fordulat nem fog bekövetkezni június 9-én, de ha nyilvánvalóvá válik, hogy az európai lakosság nagyon nagy aránya nem akar olyan Európában élni, amilyet Brüsszelben elképzelnek, annak igenis lesz fékező hatása és egy kis időt ad a nemzetállamoknak arra, hogy megerősödjenek. Ehhez viszont az is kell, hogy Amerikában ne a globalisták nyerjék meg a választást, mert Európa önmagában kétségtelenül jelen pillanatban gyenge ahhoz, hogy saját politikát vigyen.

„Mint amikor a sofőr veszélyes helyzetben behunyná a szemét, ahelyett, hogy a fékre lépne vagy kormányozna” (Fotó: Ficsor Márton)

– A beszélgetés elején említette, hogy komoly bajok vannak az uniós intézmények átláthatóságával. A korrupcióérzékelés csalóka jelenségét is kifejtette. Nekem ezekből a kirakósokból az a kép jön ki, hogy sokan azért bíznak jobban a unió központi intézményeiben, mert túl távoliak és túl átláthatatlanok ahhoz, hogy közvetlen rossz tapasztalatuk legyen velük. Nem érzékelik a bajokat. Ellentétben a nemzeti intézményekkel. Csak hát emiatt minden szuverenitást a szövetségi szintekre bízni: struccpolitika.

– Mint amikor a sofőr veszélyes helyzetben behunyná a szemét, ahelyett, hogy a fékre lépne vagy kormányozna. Hasonló tévhitben vannak azok is, akik szerint a nemzetek megerősödése háborús veszélyt hordoz, merthogy „lám, a XX. században a nemzeti érdekek vezettek háborúkhoz” – ezzel én nem értek egyet.

– Hiszen éppen hogy birodalmi érdekek, birodalomépítési ambíciók voltak a háttérben.

– Nem az osztrákok és a szerbek között volt konfliktus az első világháborúban, és nem a magyarok és az oroszok között volt a második világháborúban.

– Németország is azért indított háborút a második világháborúban, hogy birodalmat építsen.

– És az volt a hivatalos neve is a német államnak, hogy Harmadik Birodalom. Nem is titkolták, hogy nem a német nemzet függetlenségéért vívnak háborút, hanem hódítani akarnak.

„Nincs mit szégyellnem. Az SZDSZ-ből 2002-ben kiléptem, pontosan azért mert más irányba ment, mint, amit én helyesnek tartottam” ( Fotó: Ficsor Márton)

– Nemrégiben kibontakozott egy vita, amelyben az ön SZDSZ-es múltja is szóba került. Mit mond azoknak, akik még most is a korábbi SZDSZ-es szerepvállalása miatt néznek önre gyanakvóan?

– Nincs mit szégyellnem.

Az SZDSZ-ből 2002-ben kiléptem, pontosan azért mert más irányba ment, mint, amit én helyesnek tartottam. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a kezdetektől a párt jobbszéléhez tartoztam, a gazdasági liberalizmust támogattam, de erkölcsi kérdésekben konzervatív álláspontot képviseltem mindig is.

Szeretnék most már pontot tenni ennek a témának a végére, mert mindig előjön az SZDSZ, ha valamit mondok vagy írok. Emlékszem, akkor is felhozták, amikor néhány éve a szuverenitásról nyilatkoztam pont a Mandinernek. Akkor egyesek azt kérték rajtam számon, volt SZDSZ-esként miért nyilatkozom a lapjuknak. Azt válaszoltam, hogy azért, mert a Mandiner kérdezett meg, ha más keres meg, nekik is elmondom a véleményem. És még valami: jobb azzal vitatkozni, amit valaki mond, mint a személyét megbélyegezni.