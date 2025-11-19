Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs korrupció Timur Mindics aranyvécé botrány

Ezt nem láttuk jönni: Von der Leyen magyarul kér pénzt Ukrajna megsegítésére (VIDEÓ)

2025. november 19. 15:19

Timur Mindics luxusingatlanában a hatóságok arannyal bevont vécét és bidét találtak.

2025. november 19. 15:19
null

Mint  ahogy arról korábban lapunk is beszámolt , jelentős korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, amelynek során házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasánál is.

Ezt is ajánljuk a témában

Timur Mindics egyik luxusingatlanában a hatóságok arannyal bevont vécét és bidét találtak.

A nyomozók szerint a magas rangú politikai körökig elérő bűnszervezet akár százmillió dolláros visszaélést is elkövethetett az energiaszektorban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Szerdai cikkünkben arról is hírt adtunk, hogy egy hasonló, aranyból készült illemhely közel 4 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el egy New York-i árverésen.

Ezt is ajánljuk a témában

A botrányra reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy mesterséges intelligenciával készült szatirikus videót is megosztott. A felvételen Ursula von der Leyen látható – teleshopos műsorvezetőt imitálva –, amint aranyvécét próbál „értékesíteni”. „Mindezt az Önök adófizetői pénzéből, de ez nem minden. Utaljon még több pénzt az ukrán háborús maffiának” – fogalmaz a videóban az Európai Bizottság elnöke.

Nyitókép: Mesterséges intelligencia segítségévelkészült montázs

***

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2025. november 19. 19:22
Vona éa a Hisztikéáje pontosan ilyen képpel kampányoltak: ölelik egymást, wc a háttérben.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. november 19. 18:32 Szerkesztve
Ez a nő ennyire ostoba????? Kérjen pénzt Sorostól és a mögötte álló zsidó pénzügyi maffia tagjaitól. Ők a gazdái.
Válasz erre
2
0
altercat1
2025. november 19. 18:19
Kép: Urschi és Voligya... Épp csiklódozza a banyát a hohol legény...
Válasz erre
2
0
bikfic-0
2025. november 19. 17:40
Ejnye már. Egy diktatúrától pénzt kérni egy háborúra? Amúgy a visszatartott pénzekkel mi van Ursula?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!