Ezt nem láttuk jönni: Von der Leyen magyarul kér pénzt Ukrajna megsegítésére (VIDEÓ)

A botrányra reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy mesterséges intelligenciával készült szatirikus videót is megosztott. A felvételen Ursula von der Leyen látható – teleshopos műsorvezetőt imitálva –, amint aranyvécét próbál „értékesíteni”. „Mindezt az Önök adófizetői pénzéből, de ez nem minden. Utaljon még több pénzt az ukrán háborús maffiának” – fogalmaz a videóban az Európai Bizottság elnöke.

Nyitókép: Mesterséges intelligencia segítségévelkészült montázs

***