Ezt nem láttuk jönni: Von der Leyen magyarul kér pénzt Ukrajna megsegítésére (VIDEÓ)

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Timur Mindics luxusingatlanában a hatóságok arannyal bevont vécét és bidét találtak.
Mint ahogy arról korábban lapunk is beszámolt , jelentős korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, amelynek során házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasánál is.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Timur Mindics egyik luxusingatlanában a hatóságok arannyal bevont vécét és bidét találtak.
A nyomozók szerint a magas rangú politikai körökig elérő bűnszervezet akár százmillió dolláros visszaélést is elkövethetett az energiaszektorban.
Szerdai cikkünkben arról is hírt adtunk, hogy egy hasonló, aranyból készült illemhely közel 4 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el egy New York-i árverésen.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy olasz képzőművész hasonló aranyvécéje milliárdokért kelt el egy New York-i aukción.
A botrányra reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy mesterséges intelligenciával készült szatirikus videót is megosztott. A felvételen Ursula von der Leyen látható – teleshopos műsorvezetőt imitálva –, amint aranyvécét próbál „értékesíteni”. „Mindezt az Önök adófizetői pénzéből, de ez nem minden. Utaljon még több pénzt az ukrán háborús maffiának” – fogalmaz a videóban az Európai Bizottság elnöke.
Nyitókép: Mesterséges intelligencia segítségévelkészült montázs
***