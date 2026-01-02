Bécsben bukkantak rá az ukrajnai arany vécé párjára – a botrány időzítése különösen érzékeny

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Bécsben újévi ajándékként kapták meg a lakosok az újjáépített közvécét és a hozzá tartozó számlát is. A történet különösen érzékeny időszakban robbant, amikor megszorítások sújtják a várost, és egyre többen teszik fel a kérdést, hová vezet a korrupció gyanúját felidéző pazarlás.
A korrupció szó Ukrajnával kapcsolatban már régóta nem okoz meglepetést, az azonban annál inkább, hogy az ott elhíresült arany-wc „párjára” az Európai Unió egyik tagállamában, Ausztriában bukkantak rá. A Világgazdaság összefoglalója szerint az osztrák fővárosban egy közvécé újjáépítése vált az újévi közbeszéd egyik legforróbb témájává.
A háttér pikáns: miközben Ukrajnában Volodimir Zelenszkij elnökhöz köthető körökben arany vécét találtak a korrupciós vizsgálók, addig Bécsben egy legalább ennyire meghökkentő számla került elő. Az osztrák főváros pénzügyi nehézségekkel küzd, a megszorítások második évébe lépett, a fogyasztás visszaesik, az adósság pedig nő.
A párhuzam apropóját az adta, hogy a Kronen Zeitung újévi cikke szerint a Donaustadt kerületben, a hirschstetteni fürdőtónál építették újjá azt a közvécét, amelyet 2023 szilveszterén tűzijátékokkal robbantottak fel ismeretlenek.
A detonáció akkora volt, hogy a fémajtó mintegy 25 méterre repült el.
Két évvel később elkészült az új illemhely – és vele együtt a számla is. Az előzetes összköltség 544 888,97 euró, ami a Krone számítása szerint önmagában is sokkoló. Az építési munkák több mint 177 ezer eurót tettek ki, a szaniter modulok ára 195 585 euró volt, a tetőszerkezet közel 47 ezer euróba került, a régi vécé bontása 35 ezer eurót emésztett fel, a homlokzat zöldítése pedig további 1300 eurót. A lap fotói alapján az illemhely aligha nevezhető komplexumnak:
Ennek ellenére az összeg sokak szerint aránytalan, különösen egy olyan időszakban, amikor Bécs költségvetése meglehetősen feszes. Ernst Nevrivy, Donaustadt szociáldemokrata polgármesterének hivatala megerősítette a költségeket, és hangsúlyozta, hogy minden szabályszerű közbeszerzés keretében történt. Az illetékes MA48 szerint a kerülettel egyeztetve az új épület korszerű, akadálymentes és strapabíró szaniter-infrastruktúrát biztosít, amely megfelel egy nagy forgalmú helyi rekreációs terület követelményeinek. A Krone ugyanakkor olvasói reakciót is idézett:
Hogyan kerülhet egy 20 négyzetméteres vécé annyiba, mint egy kényelmes családi ház? Egy kivitelező feltételezett 250 eurós óradíjjal számolva több mint 700 (!) órát dolgozott volna ezen a projekten!
A bécsi közvécé ára természetesen nem mérhető az Ukrajnában eltűnt uniós pénzek nagyságrendjéhez, a történet mégis könnyen felidézi a korrupció szóval járó reflexeket.
Különösen úgy, hogy Bécs adóssága az elmúlt öt évben csaknem megduplázódott, és 15,7 milliárd euróra nőtt.
