korrupció bécs arany vécé

Bécsben bukkantak rá az ukrajnai arany vécé párjára – a botrány időzítése különösen érzékeny

2026. január 02. 16:14

Bécsben újévi ajándékként kapták meg a lakosok az újjáépített közvécét és a hozzá tartozó számlát is. A történet különösen érzékeny időszakban robbant, amikor megszorítások sújtják a várost, és egyre többen teszik fel a kérdést, hová vezet a korrupció gyanúját felidéző pazarlás.

2026. január 02. 16:14
null

A korrupció szó Ukrajnával kapcsolatban már régóta nem okoz meglepetést, az azonban annál inkább, hogy az ott elhíresült arany-wc „párjára” az Európai Unió egyik tagállamában, Ausztriában bukkantak rá. A Világgazdaság összefoglalója szerint az osztrák fővárosban egy közvécé újjáépítése vált az újévi közbeszéd egyik legforróbb témájává.

Megszorítások idején épült félmilliós vécé Bécsben. A költségek láttán korrupcióról beszélnek.
Megszorítások idején épült félmilliós vécé Bécsben. A költségek láttán korrupcióról beszélnek.
Forrás: X /  Kronen Zeitung

A háttér pikáns: miközben Ukrajnában Volodimir Zelenszkij elnökhöz köthető körökben arany vécét találtak a korrupciós vizsgálók, addig Bécsben egy legalább ennyire meghökkentő számla került elő. Az osztrák főváros pénzügyi nehézségekkel küzd, a megszorítások második évébe lépett, a fogyasztás visszaesik, az adósság pedig nő.

A párhuzam apropóját az adta, hogy a Kronen Zeitung újévi cikke szerint a Donaustadt kerületben, a hirschstetteni fürdőtónál építették újjá azt a közvécét, amelyet 2023 szilveszterén tűzijátékokkal robbantottak fel ismeretlenek. 

A detonáció akkora volt, hogy a fémajtó mintegy 25 méterre repült el.

Két évvel később elkészült az új illemhely – és vele együtt a számla is. Az előzetes összköltség 544 888,97 euró, ami a Krone számítása szerint önmagában is sokkoló. Az építési munkák több mint 177 ezer eurót tettek ki, a szaniter modulok ára 195 585 euró volt, a tetőszerkezet közel 47 ezer euróba került, a régi vécé bontása 35 ezer eurót emésztett fel, a homlokzat zöldítése pedig további 1300 eurót. A lap fotói alapján az illemhely aligha nevezhető komplexumnak: 

  • két piszoár, 
  • egy akadálymentes mosdó 
  • és egy uniszex vécé kapott helyet benne. 

Ennek ellenére az összeg sokak szerint aránytalan, különösen egy olyan időszakban, amikor Bécs költségvetése meglehetősen feszes. Ernst Nevrivy, Donaustadt szociáldemokrata polgármesterének hivatala megerősítette a költségeket, és hangsúlyozta, hogy minden szabályszerű közbeszerzés keretében történt. Az illetékes MA48 szerint a kerülettel egyeztetve az új épület korszerű, akadálymentes és strapabíró szaniter-infrastruktúrát biztosít, amely megfelel egy nagy forgalmú helyi rekreációs terület követelményeinek. A Krone ugyanakkor olvasói reakciót is idézett:

Hogyan kerülhet egy 20 négyzetméteres vécé annyiba, mint egy kényelmes családi ház? Egy kivitelező feltételezett 250 eurós óradíjjal számolva több mint 700 (!) órát dolgozott volna ezen a projekten!

A bécsi közvécé ára természetesen nem mérhető az Ukrajnában eltűnt uniós pénzek nagyságrendjéhez, a történet mégis könnyen felidézi a korrupció szóval járó reflexeket. 

Különösen úgy, hogy Bécs adóssága az elmúlt öt évben csaknem megduplázódott, és 15,7 milliárd euróra nőtt.

Nyitókép: X / Kirill Dmitriev

Chekke-Faint
2026. január 02. 17:27
Ebben az a szörnyű, hogy Budapesten akár be is szarhatsz, mert még fabudik sincsenek.
Toma78
2026. január 02. 17:25
Na mert ez a vécé már alkalmazkodott az új világhoz van hely az ima szőnyegnek is szükség esetnén és széklet alapján analizál, hogy hogyan köszönjön el. Allah akbar vagy slava ukraini felkiáltással. Én csodálom, hogy ennyiből elkészült... Lopás libernyák módra, de mint tudjuk ők nem lopnak soha csak a Fidesz csak az Zorbán...👎
minarik
2026. január 02. 17:23
nyolcadikutasagyozo 2026. január 02. 16:56 • Szerkesztve Matolcsynak nincs arany wc-je ! 🤘🤘🤘 Neked meg jó sok ilyen kis sárga sorvégi izéd van, te honnan szerezted, csak úgy kaptad apuéktól? Nincs ám mindenkinek ilyen, rád is irigyek akkor a tsz fanok?
Chekke-Faint
2026. január 02. 17:17
Mongyő, ez se semmi, de még mindig Magyaroszágra mutogatnak ezek is.
