Bécsben bukkantak rá az ukrajnai arany vécé párjára – a botrány időzítése különösen érzékeny

A párhuzam apropóját az adta, hogy a Kronen Zeitung újévi cikke szerint a Donaustadt kerületben, a hirschstetteni fürdőtónál építették újjá azt a közvécét, amelyet 2023 szilveszterén tűzijátékokkal robbantottak fel ismeretlenek.

A detonáció akkora volt, hogy a fémajtó mintegy 25 méterre repült el.

Két évvel később elkészült az új illemhely – és vele együtt a számla is. Az előzetes összköltség 544 888,97 euró, ami a Krone számítása szerint önmagában is sokkoló. Az építési munkák több mint 177 ezer eurót tettek ki, a szaniter modulok ára 195 585 euró volt, a tetőszerkezet közel 47 ezer euróba került, a régi vécé bontása 35 ezer eurót emésztett fel, a homlokzat zöldítése pedig további 1300 eurót. A lap fotói alapján az illemhely aligha nevezhető komplexumnak:

két piszoár,

egy akadálymentes mosdó

és egy uniszex vécé kapott helyet benne.

Ennek ellenére az összeg sokak szerint aránytalan, különösen egy olyan időszakban, amikor Bécs költségvetése meglehetősen feszes. Ernst Nevrivy, Donaustadt szociáldemokrata polgármesterének hivatala megerősítette a költségeket, és hangsúlyozta, hogy minden szabályszerű közbeszerzés keretében történt. Az illetékes MA48 szerint a kerülettel egyeztetve az új épület korszerű, akadálymentes és strapabíró szaniter-infrastruktúrát biztosít, amely megfelel egy nagy forgalmú helyi rekreációs terület követelményeinek. A Krone ugyanakkor olvasói reakciót is idézett: