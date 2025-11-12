Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből

Arany vécé, dollárhegyek és egy rejtélyes szökés – az ukrán közéletet újabb, minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy rázta meg. A Die Welt német lap értesülései szerint a botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki évekig Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzlettársa volt, és kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek hálózatán keresztül mozgatott, százmillió dollárnyi pénzek útjában. A férfi most szökésben van – a hatósági rajtaütések előtt, szinte órákkal, eltűnt Kijevből.

Az ukrán korrupció új szintre lépett: arany vécé, dollárkötegek és a Nyugat hallgatása kíséri Zelenszkij bizalmasának botrányát.

Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Ukrán korrupció arany vécével és dollárkötegekkel

A Die Welt beszámolója szerint a korrupcióellenes hatóságok, a NABU és a SAPO, több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a pénzmozgásokat, ezalatt több ezer óra hangfelvételt és dokumentumot gyűjtöttek. A nyomozás során házkutatásokat tartottak az Energoatom állami atomenergetikai vállalatnál, valamint az igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko lakásán is, akit azonnali hatállyal felfüggesztettek. A kormány kénytelen volt rendkívüli ülést tartani, hogy a politikai károkat mérsékelje, de a Die Welt szerint a korrupciós hálózat a legfelsőbb szinteket is elérte.