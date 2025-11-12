Ft
ukrán korrupció arany vécé nyugati segítség Zelenszkij Ukrajna

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből

2025. november 12. 13:16

Miközben Ukrajna a Nyugat segítségét kéri, belül a legnagyobb korrupciós botrány óta forr a közvélemény. A nyomozók szerint az ukrán elit tagjai százmilliókat tüntettek el, miközben arany vécé és dollárkötegek kerültek elő Zelenszkij bizalmasának otthonából. Egyesek szerint ez a háború alatti legnagyobb politikai botrány.

2025. november 12. 13:16
null

Arany vécé, dollárhegyek és egy rejtélyes szökés – az ukrán közéletet újabb, minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy rázta meg. A Die Welt német lap értesülései szerint a botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki évekig Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzlettársa volt, és kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek hálózatán keresztül mozgatott, százmillió dollárnyi pénzek útjában. A férfi most szökésben van – a hatósági rajtaütések előtt, szinte órákkal, eltűnt Kijevből.

Az ukrán korrupció új szintre lépett: arany vécé, dollárkötegek és a Nyugat hallgatása kíséri Zelenszkij bizalmasának botrányát.
Az ukrán korrupció új szintre lépett: arany vécé, dollárkötegek és a Nyugat hallgatása kíséri Zelenszkij bizalmasának botrányát.
Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Ukrán korrupció arany vécével és dollárkötegekkel

A Die Welt beszámolója szerint a korrupcióellenes hatóságok, a NABU és a SAPO, több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a pénzmozgásokat, ezalatt több ezer óra hangfelvételt és dokumentumot gyűjtöttek. A nyomozás során házkutatásokat tartottak az Energoatom állami atomenergetikai vállalatnál, valamint az igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko lakásán is, akit azonnali hatállyal felfüggesztettek. A kormány kénytelen volt rendkívüli ülést tartani, hogy a politikai károkat mérsékelje, de a Die Welt szerint a korrupciós hálózat a legfelsőbb szinteket is elérte.

A vád szerint a kriminális szervezet célja az volt, hogy rendszeresen jogtalan előnyöket szerezzen az Energoatom szerződéseiből, a szerződések értékének tíz–tizenöt százalékát lefölözve. A nyomozás kimutatta, hogy a vállalat döntéseit nem hivatalos tisztviselők, hanem úgynevezett „felügyelők” irányították – olyan személyek, akiknek semmilyen formális felhatalmazásuk nem volt, de ők döntöttek a személyzeti kérdésekről, a beszerzésekről és a pénzmozgásokról.

A korrupcióellenes ügynökség által közzétett fotók szerint a házkutatások során eredeti amerikai banki csomagolásban lévő dollárkötegeket találtak, rajtuk még a vonalkódokkal és a banki szalagokkal. 

Ezeket a pénzkötegeket az ukrán állami struktúrákon keresztül juttatták magánzsebekbe – vagyis elvileg könnyen visszakövethető, hogy a nyugati támogatások egy része milyen úton tűnt el. 

A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – arany vécé is található a Die Welt szerint.

A botrány központi jelképe így gyorsan megszületett: az aranytrón, amelyen ülve egyesek a háború árnyékában is fényűző életet éltek, miközben mások a fronton halnak meg.

Zelenszkij régi üzlettársa a luxus árnyékában

Timur Mindics neve nem ismeretlen Kijevben. Az elnök régi barátja és üzlettársa volt a Kvartal 95 nevű produkciós cégben, amely Zelenszkij politikai felemelkedésének előszobája lett. A 2019-es kampányban az ő páncélozott autójával utazott Zelenszkij, és ő segítette be a bizalmasok körébe több mostani kormánytagot is. A Die Welt szerint Mindics az elmúlt években egyre nagyobb politikai befolyást épített ki: 

  • nemcsak az Energoatom vezetőinek kinevezéseibe szólt bele, 
  • de közvetlen kapcsolatban állt több miniszterrel 
  • és oligarchával is. 

Egyik bizalmasa, aki Haluscsenko tanácsadójaként dolgozott, kapcsolatban állt Andrij Derkaccsal – azzal a nyíltan oroszbarát politikussal, aki ellen már a háború előtt is nyomoztak Kreml-finanszírozású akciók miatt. Derkacs ingatlanát a hatóságok szerint a Mindics-féle korrupciós hálózat „bankjaként” használták, ahol a feketén szerzett pénzeket mosták tisztára. Az ügyet különösen súlyossá teszi, hogy Derkacs korábban az orosz katonai hírszerzéssel is kapcsolatban állt – vagyis a korrupciós ügy szálai Moszkváig érhetnek.

Mindics időközben eltűnt. 

A hatóságok szerint előbb Bécsbe menekült, majd visszatért Ukrajnába, de a legutóbbi házkutatások előtti este még Kijevben látták. Másnapra nyoma veszett. A Die Welt információi szerint valószínűleg helikopterrel hagyta el az országot – ami háborús viszonyok között csak hivatalos engedéllyel lehetséges. Ez pedig újabb kérdéseket vet fel: 

Ki figyelmeztette előre, és ki segített neki eltűnni?

Ukrán arany és a Nyugat hallgatása

Zelenszkij és kormánya mindeddig szűkszavúan reagált. Az elnök közölte, hogy támogatja a nyomozást, és ha valaki lopott, meg kell büntetni. Tanácsadója, Szerhij Lescsenko ennél sem mondott többet, Julija Szviridenko miniszterelnök pedig annyit nyilatkozott, hogy meg kell várni a vizsgálatok eredményét. Az ukrán kormány kommunikációja tehát világos: időt akarnak nyerni.

A botrány azonban nem csupán Kijevben okoz fejfájást. A Nyugat, amely az elmúlt két évben dollárszázmilliárdokkal támogatta Ukrajnát, most kénytelen szembenézni azzal, hogy a segélypénzek egy része a háború közepette is magánvagyonokban, luxuslakásokban és aranyfürdőszobákban kötött ki. A Die Welt rámutatott: az Energoatom évi több mint kétszázmilliárd hrivnyás forgalma (mintegy negyvenmillió euró) ideális terepet adott a pénzek eltüntetésére, miközben az ország háborús állapotban van, és az ellenőrzés gyakorlatilag lehetetlen.

A legnagyobb politikai vihart azonban Zelenszkij saját húzása váltotta ki. Amikor a nyár folyamán nyilvánosságra került, hogy a NABU és a SAPO nyomoz Mindics ellen, az elnök egyetlen éjszaka alatt módosíttatta a törvényt, amely a két korrupcióellenes szervet az elnöki hivatal alá rendelte volna. Az erről szóló javaslatot eredetileg eltűnt személyek kereséséről szóló törvényként terjesztették be, ám Zelenszkij a parlamenti vita előtt átíratta, elfogadtatta, majd aláírta.

 A közfelháborodás és a tömegtüntetések hatására végül kénytelen volt visszavonni.

A Die Welt szerint a mostani vizsgálatok mintegy ezer óra lehallgatott anyagot és részletes bizonyítékokat tartalmaznak – az egyik legmegdöbbentőbb részlet, hogy Mindics lakásában rejtett mikrofonokat találtak, amelyeket egy szinttel feljebb, egy szövetséges üzletember, Hennagyij Boholjubov lakásából működtettek. A milliárdos – aki brit, izraeli és ciprusi útlevéllel is rendelkezik – állítólag együttműködik a hatóságokkal, és vallomásáért cserébe védelmet kapott.

Nyitókép: Illusztráció / Mike CLARKE / AFP

