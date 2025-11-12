Na, végre: Brüsszel most először kimondta, amit Magyarország évek óta próbál megértetni Európával

Az Európai Bizottság idei bővítési jelentése szerint Brüsszel egyre kevésbé hajlandó elnézni Ukrajna lassú reformfolyamatait. A dokumentum a háborús körülmények figyelembevétele mellett is kemény hangot üt meg, és világossá teszi: az Európai Unió támogatása nem feltétel nélküli. A Zerkalo Nedeli elemzése szerint az Európai Bizottság mostani jelentése éles váltást jelez Brüsszel hozzáállásában: a korábbi feltétel nélküli dicséret, amely szerint Ukrajna példásan halad a reformokkal és a korrupció elleni harccal, mostanra számonkéréssé változott. A Bizottság már nem a háborús szövetségest, hanem a kötelezettségeit elhanyagoló partnert látja Kijevben.

Zelenszkij aggódhat: Brüsszel most először kimondta, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásához szükséges reformok akadoznak.

Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A bírálat középpontjában az igazságszolgáltatás, az ügyészség és a korrupcióellenes szervek állnak. A jelentés emlékeztet arra, hogy a parlament olyan törvényt fogadott el, amely megszüntette a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) függetlenségének garanciáit, és működésüket politikai befolyás alá helyezte.

A belső tiltakozások és a nemzetközi bírálatok után egy másik törvényt fogadtak el, amely helyreállította a NABU és a SAP függetlenségét. Ugyanakkor a korrupcióellenes szervekre gyakorolt jogtalan nyomásgyakorlás kockázata továbbra is aggodalomra ad okot

– olvasható a jelentésben. Brüsszel szerint az ügyészség irányítása és a legfőbb ügyész kiválasztásának folyamata továbbra sem átlátható, ezért módosítani kell a jogszabályokat, hogy a kinevezések objektívek, érdemalapúak és politikai befolyástól mentesek legyenek. Az Európai Bizottság úgy fogalmazott: a legfőbb ügyész kiválasztásának jobban kell hasonlítania a bírói versenyvizsgákhoz, hiszen a tisztség betöltője az igazságszolgáltatási rendszer része.