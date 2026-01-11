Ft
olaszország matteo salvini migráns

Migránskrízis Rómában: rendkívüli biztonsági készültséget rendeltek el a város egyik legforgalmasabb pontján

2026. január 11. 21:36

Tovább erősítették a katonák és rendőrök jelenlétét az olasz főváros központi vasútállomásánál.

2026. január 11. 21:36


Tovább erősítették a katonák és rendőrök jelenlétét az olasz főváros központi vasútállomásánál, miután a Termini-pályaudvarnál migránsok egy csoportja több embert is megtámadott – közölték a hatóságok vasárnap.

Egy ötvenhét éves olasz férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ahol intenzív osztályon kezelik, miután szombat késő este a Termini-pályaudvarral szomszédos utcában, néhány méterre a bejárattól, körbevették és megverték.

A rendőrség közlése szerint az áldozat az ipari minisztérium alkalmazottja.

A térkamerák rögzítették a brutális agressziót: hét-nyolc fős csoport vette körbe a férfit, többször megütötték, elsősorban az arcán. A csoport utána szétszéledt.

Eddig egy húsz éves tunéziait és egy tizennyolc éves egyiptomit állítottak elő, mindketten büntetett előéletűek. A fiatal egyiptomit január első napjaiban ki is utasították, mivel illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban, de ennek ellenére Rómában maradt.

A támadás után egy órával, a Termini-pályaudvarnál egy tunéziai kerékpáros futárt is megtámadtak, akit szintén kórházba kellett szállítani. Bántalmazásáért egy huszonkét éves és egy tizennyolc éves tunéziait vettek őrizetbe, mindketten illegális migránsok, és az olasz főváros utcáin élnek.

Az agressziókat követően a belügyminisztérium elrendelte a vasútállomás biztonsági átfésülését: további tizenhat személyt vettek őrizetbe.

„Sokan vannak, túl sokan. (Adjunk) szabad kezet a hatóságoknak, küldjük őket vissza, vasököl és zéró tolerancia” – reagált Matteo Salvini, a jobboldali Liga kormánypárt vezetője közösségi oldalán.

A legnagyobb olaszországi pályaudvarnak számító Terminin naponta több mint fél millióan haladnak át. Az állomásnál metrócsomópont és autóbusz-terminál is található, valamint Róma legnagyobb menhelye is a közelben működik. Utóbbi közelsége miatt az állomás környékén sok a bevándorló és a hajléktalan, akik az éjszakát is a Termininél töltik.

2023 óta közel kétszáz „nagy hatásfokú” hatósági razziát tartottak a Termininél a veszélyes elemek kiszűrésére. A belügyminisztérium 2025 elején úgynevezett vörös zónának, vagyis kiemelt biztonsági övezetnek nyilvánította az állomást és környékét. A rendelkezések között szerepelt az illegális bevándorlók és a büntetett előéletű személyek kitiltása a területről.

Tavaly több mint hatvanhatezer migráns érkezett Olaszországba, és ugyanennyien kötöttek ki az olaszországi partokon 2024-ben is.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP/Sameer Al-DOUMY

figyelő4322
2026. január 11. 23:39
totumfaktum-2 2026. január 11. 16:42 "Senki nem tudja hazatoloncolni őket. Senki." Tragikus, főleg Nyugati- Európára nézve, de tényleg így igaz. Orbán Viktor is megmondta, többek között a minapi kongresszuson is: ha egyszer beengeded őket, attól kezdve LEHETETLEN lesz megszabadulni tőlük! És Orbán Viktor, Magyarország igazi géniusz géniusz miniszterelnöke, nem beszél a levegőbe. Sőt, Orbán Viktornak MINDIG igaza LESZ! Ez egy letagadhatatlan TÉNY!
Bitrex®
2026. január 11. 23:06
Kasztrálni kellene az összeset, akinek nincs a papírja rendben. Mindjárt eltűnnének az országból.
totumfaktum-2
2026. január 11. 22:42
"A fiatal egyiptomit január első napjaiban ki is utasították, mivel illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban, de ennek ellenére Rómában maradt.” Senki nem tudja hazatoloncolni őket. Senki.
totumfaktum-2
2026. január 11. 22:41
Ezeknek az áthelyezéséről szól az úgynevezett Migrációs (valójában betelepítési) Paktum, amit Magyar Péter jelwnlevő tiszás képviselői mind megszavaztak az EP-ben. Ezek MÁR MOST a népességcserén dolgoznak. A mi fejünk felett árulják Magyarországot. Lásd Magyar Péter szavait: "Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani"
