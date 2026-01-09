Ft
Jól bevált trükkel úsztak meg egy karácsonyi betörést a migránsok, az elfogás után vidáman távozhattak

2026. január 09. 22:05

Karácsony napján törtek be egy francia család otthonába, miközben a tulajdonosok ünnepelni mentek. Az elfogott migránsok azonban nem sokáig maradtak őrizetben: egyetlen állítással elérték, hogy azonnal szabadon engedjék őket.

2026. január 09. 22:05
null

Karácsony napján, december 25-én négy algériai férfi tört be egy családi házba a franciaországi Yvelines térségében – számolt be róla a Remix. A tulajdonosok éppen elhagyták otthonukat, hogy rokonaikkal ünnepeljenek, amikor a migránsok redőnyöket feszítettek fel, majd a teraszajtón keresztül bejutottak az ingatlanba.

A házban működő biztonsági kamera mozgást érzékelt, a család pedig azonnal értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőrök két elkövetőt az épület harmadik emeletén,  ágy alá rejtőzve fogtak el, míg társaikat egy közeli RER-állomáson kapták el. Az ügy itt azonban nem ért véget. Az őrizetbe vett migránsok mindannyian azt állították, hogy 2009-ben születtek, vagyis mindössze 16 évesek. Mivel illegálisan tartózkodtak Franciaországban, és semmilyen irattal nem rendelkeztek, a hatóságok nem tudták bizonyítani valódi életkorukat, 

így az állításuk elegendő volt ahhoz, hogy azonnal szabadon engedjék őket.

Migránsok és a kiskorúság vélelme

A francia Valeurs Actuelles újságírója, Amaury Bucco szerint az eset jól mutatja, hogyan működik a rendszer: az ügyészségnek kellene bizonyítania az életkort, ám dokumentumok hiányában ez gyakorlatilag lehetetlen

Így a kiskorúságra való hivatkozás kényelmes menekülőutat jelent az enyhébb elbánás felé.

A migránsok számára a kiskorúnak mondott státusz nemcsak a büntetőeljárásban jelent előnyt, hanem 

  • szociális juttatásokat, 
  • oktatáshoz való hozzáférést és
  • a kitoloncolás korlátozását is magával hozza.

Mindez annak ellenére történik, hogy korábbi európai vizsgálatok rendre kimutatták: a magukat fiatalkorúnak valló migránsok jelentős része valójában felnőtt. Franciaországban egy 2021-es szenátusi jelentés szerint az érintettek 70 százaléka bizonyult nagykorúnak az orvosi vizsgálatok után. Hasonló arányokat mértek Svédországban, Belgiumban és Németországban is, a BBC összefoglalója szerint.

Ennek ellenére december közepén francia baloldali képviselők megszavazták a kiskorúság vélelmének további kiterjesztését az adminisztratív eljárásokban. 

A javaslat céljai között szerepel az azonnali iskoláztatás biztosítása, valamint a csont- és fogvizsgálatok tiltása, amelyeket egyes politikusok vitatottnak és méltóságsértőnek tartanak. Az algériai migránsok karácsonyi betörésének története így nemcsak egy bűnügy, hanem látlelet is arról, miként válik egy egyszerű állítás működő stratégiává a francia igazságszolgáltatásban.

Nyitókép: X / Amaury Bucco

Sorrend:
h040183
2026. január 09. 23:19
Énh mindjárt mondtam, hogy a Louvre-ba betörők is gyerekek voltak! Csak csintalanodtak. De persze ettől még nem fog megjönni a franciák esze a következő döntő pillanatban a szavazófülke magányában...
Válasz erre
1
0
sersem
•••
2026. január 09. 23:18 Szerkesztve
Ha 12 centi felett van a fasza , akkor vagy vissza kell vágni a megfelelőnek hazudott életkorárnak megfelelőre. Tizenöt éves, akkor legyen tizenöt centi. Ha ahhoz van elég tökös, hogy betörjőn, akkor legyen ahhoz is, hogy viselje a következményeket. Persze ez csak álom.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. január 09. 22:56
..én meg úgy trükköznék hogy olyan verést kapnának, hogy életük végéig kísérné őket, szemre nem látható helyen, de félig agyonverve !!! kihallgatás lehet több óra is .. hát kihasználnám.. maximálisan a lehetőséget.. nem hogy becsengetni , bekopogni se mernének soha többet sehova !!! akárhány évesek is..
Válasz erre
1
0
kalyibagaliba
•••
2026. január 09. 22:33 Szerkesztve
Orbán megmondta a "frankót" ! Nem kell nekünk migráns, mert van helyettük német, francia, olasz, ... betelepülőnk. Egy Eu-s hirdetményt kiadhatna: 50.000 nyugat-európai "őslakos" beköltözésével kiválthatnánk-e a 30.000 migránst? A matek jó, mert maradna nyugaton +20.000 főnyi hely a migránsoknak.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!