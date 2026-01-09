Jól bevált trükkel úsztak meg egy karácsonyi betörést a migránsok, az elfogás után vidáman távozhattak

Boldog karácsonyt, Franciaország: több nőt is megkéselt egy migráns a párizsi metróban
A férfi, akit többször is kiutasítottak Franciaországból, a megállókban várta áldozatait.
Karácsony napján törtek be egy francia család otthonába, miközben a tulajdonosok ünnepelni mentek. Az elfogott migránsok azonban nem sokáig maradtak őrizetben: egyetlen állítással elérték, hogy azonnal szabadon engedjék őket.
Karácsony napján, december 25-én négy algériai férfi tört be egy családi házba a franciaországi Yvelines térségében – számolt be róla a Remix. A tulajdonosok éppen elhagyták otthonukat, hogy rokonaikkal ünnepeljenek, amikor a migránsok redőnyöket feszítettek fel, majd a teraszajtón keresztül bejutottak az ingatlanba.
A házban működő biztonsági kamera mozgást érzékelt, a család pedig azonnal értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőrök két elkövetőt az épület harmadik emeletén, ágy alá rejtőzve fogtak el, míg társaikat egy közeli RER-állomáson kapták el. Az ügy itt azonban nem ért véget. Az őrizetbe vett migránsok mindannyian azt állították, hogy 2009-ben születtek, vagyis mindössze 16 évesek. Mivel illegálisan tartózkodtak Franciaországban, és semmilyen irattal nem rendelkeztek, a hatóságok nem tudták bizonyítani valódi életkorukat,
így az állításuk elegendő volt ahhoz, hogy azonnal szabadon engedjék őket.
A francia Valeurs Actuelles újságírója, Amaury Bucco szerint az eset jól mutatja, hogyan működik a rendszer: az ügyészségnek kellene bizonyítania az életkort, ám dokumentumok hiányában ez gyakorlatilag lehetetlen.
Így a kiskorúságra való hivatkozás kényelmes menekülőutat jelent az enyhébb elbánás felé.
A migránsok számára a kiskorúnak mondott státusz nemcsak a büntetőeljárásban jelent előnyt, hanem
Mindez annak ellenére történik, hogy korábbi európai vizsgálatok rendre kimutatták: a magukat fiatalkorúnak valló migránsok jelentős része valójában felnőtt. Franciaországban egy 2021-es szenátusi jelentés szerint az érintettek 70 százaléka bizonyult nagykorúnak az orvosi vizsgálatok után. Hasonló arányokat mértek Svédországban, Belgiumban és Németországban is, a BBC összefoglalója szerint.
Ennek ellenére december közepén francia baloldali képviselők megszavazták a kiskorúság vélelmének további kiterjesztését az adminisztratív eljárásokban.
A javaslat céljai között szerepel az azonnali iskoláztatás biztosítása, valamint a csont- és fogvizsgálatok tiltása, amelyeket egyes politikusok vitatottnak és méltóságsértőnek tartanak. Az algériai migránsok karácsonyi betörésének története így nemcsak egy bűnügy, hanem látlelet is arról, miként válik egy egyszerű állítás működő stratégiává a francia igazságszolgáltatásban.
