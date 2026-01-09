Jól bevált trükkel úsztak meg egy karácsonyi betörést a migránsok, az elfogás után vidáman távozhattak

Karácsony napján, december 25-én négy algériai férfi tört be egy családi házba a franciaországi Yvelines térségében – számolt be róla a Remix. A tulajdonosok éppen elhagyták otthonukat, hogy rokonaikkal ünnepeljenek, amikor a migránsok redőnyöket feszítettek fel, majd a teraszajtón keresztül bejutottak az ingatlanba.

A házban működő biztonsági kamera mozgást érzékelt, a család pedig azonnal értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőrök két elkövetőt az épület harmadik emeletén, ágy alá rejtőzve fogtak el, míg társaikat egy közeli RER-állomáson kapták el. Az ügy itt azonban nem ért véget. Az őrizetbe vett migránsok mindannyian azt állították, hogy 2009-ben születtek, vagyis mindössze 16 évesek. Mivel illegálisan tartózkodtak Franciaországban, és semmilyen irattal nem rendelkeztek, a hatóságok nem tudták bizonyítani valódi életkorukat,