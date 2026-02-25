Zelenszkij addig erőltetné bele a béketervbe az ukrán uniós csatlakozást, amíg még áll a nyugati a liberális hegemónia

Egy esetleges fordulat Párizsban könnyen megakaszthatná Ukrajna uniós közeledését, de a pénzügyi erőforrások mértéktelen elherdálásának is keresztbe tehetne, ami sem a brüsszeli, sem a háborús bizniszből egyre jobban élő ukrán oligarcháknak nem érdeke.
Ugyanakkor úgy tűnik, Brüsszelben is érzik a változó széljárásban rejlő, rájuk leselkedő veszélyt, és megpróbálják az eddigieknél óvatosabbra hangolni az ukrajnai kommunikációt. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Kijevben például világossá tette Zelenszkij 2027-es csatlakozási tervei kapcsán: