Zelenszkij addig erőltetné bele a béketervbe az ukrán uniós csatlakozást, amíg még áll a nyugati a liberális hegemónia

Az elitek szempontjából szűk, az orosz–ukrán háború lehetséges lezárása szempontjából mégis elképesztően tág időablakot tart megfelelőnek Kijev és Brüsszel Ukrajna európai uniós csatlakozására: a magyarországi választás és a 2027-es francia elnökválasztás közötti hónapokat tartják kulcsfontosságúnak a lépés megtételéhez – derül ki a Politico beszámolójából. A háttérben egyértelmű geopolitikai számítás húzódik meg: Ukrajna szeretné még a jelenlegi európai politikai erőviszonyok mellett rögzíteni csatlakozási esélyeit. Kijevben attól tartanak, hogy az Emmanuel Macront követő francia elnök már nem lenne elég nyitott erre.

A brüsszeli lap szerint az ukrán vezetés célja, hogy a készülő békemegállapodásba – amelynek közvetítésében Donald Trump amerikai elnök komoly szerepet játszik – bekerüljön egy konkrét utalás a 2027-es uniós csatlakozásra. Volodimir Zelenszkij ezt a február 24-ei kijevi ukrán–európai találkozón nyíltan is megerősítette: