Jordan Bardella Marta Kos Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Franciaország Nemzeti Tömörülés Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Zelenszkij addig erőltetné bele a béketervbe az ukrán uniós csatlakozást, amíg még áll a nyugati a liberális hegemónia

2026. február 25. 17:33

Az ukránok a magyar parlamenti választás utáni, de a francia elnökválasztás előtti időszakig húznák a béke ügyét.

2026. február 25. 17:33
null

Az elitek szempontjából szűk, az orosz–ukrán háború lehetséges lezárása szempontjából mégis elképesztően tág időablakot tart megfelelőnek Kijev és Brüsszel Ukrajna európai uniós csatlakozására: a magyarországi választás és a 2027-es francia elnökválasztás közötti hónapokat tartják kulcsfontosságúnak a lépés megtételéhez – derül ki a Politico beszámolójából. A háttérben egyértelmű geopolitikai számítás húzódik meg: Ukrajna szeretné még a jelenlegi európai politikai erőviszonyok mellett rögzíteni csatlakozási esélyeit. Kijevben attól tartanak, hogy az Emmanuel Macront követő francia elnök már nem lenne elég nyitott erre.

A brüsszeli lap szerint az ukrán vezetés célja, hogy a készülő békemegállapodásba – amelynek közvetítésében Donald Trump amerikai elnök komoly szerepet játszik – bekerüljön egy konkrét utalás a 2027-es uniós csatlakozásra. Volodimir Zelenszkij ezt a február 24-ei kijevi ukrán–európai találkozón nyíltan is megerősítette:

Igaz, gyorsított csatlakozást szeretnénk”,

majd hozzátette:

2027 nagyon fontos számunkra, és remélem, megvalósítható, hogy Putyin ne tudja évtizedekre blokkolni a csatlakozásunkat.”

A Politico szerint az időzítés nem véletlen. A jelenlegi helyzetben az ukrán és európai elit számára Magyarország ellenállása jelenti a legnagyobb akadályt a csatlakozással szemben. A lapnak nyilatkozó diplomaták úgy látják,

Orbán Viktor a választások előtt nem fog engedni Ukrajna ügyében, mivel a kérdés kampánytémává vált.

A választás után azonban – különösen nemzetközi nyomásra – változhat a helyzet. Ha pedig sikerülne a háborúpárti európai elit terve, és Magyar Péter, illetve a Tisza Párt kormányt váltana, Brüsszel és Kijev egyaránt lehetőséget lát az álláspont módosítására.

Eközben az EU már egy átmeneti megoldáson is dolgozik:

ennek értelmében Ukrajna akár már jövőre részleges tagsághoz hasonló státuszt kaphatna.

Például megfigyelőként vehetne részt az Európai Tanács ülésein és az Európai Parlament bizottságaiban, miközben folytatná a csatlakozáshoz szükséges, újabban eléggé akadozó reformokat.

Az ukrán vezetés azonban attól tart, hogy az idő – és különösen az európai választók akarata – egyre inkább ellenük dolgozik. Ha a béketárgyalások elhúzódnak, vagy a nemzetközi figyelem alábbhagy, könnyen előfordulhat, hogy a csatlakozás kérdése a 2029-es európai parlamenti választások utánra tolódik. Ez pedig új politikai kockázatokat hozhat.

Különösen a 2027-es francia elnökválasztás miatt aggódnak Kijevben. A felmérések szerint ugyanis a Nemzeti Tömörülés jelöltje, Jordan Bardella lehet az esélyes arra, hogy Macron helyébe lépjen, a Patrióták Európáért pártcsalád vezetője pedig nem arról híres, hogy támogatná Ukrajna feltétlen és korlátlan katonai, illetve pénzügyi támogatását.

Egy esetleges fordulat Párizsban könnyen megakaszthatná Ukrajna uniós közeledését, de a pénzügyi erőforrások mértéktelen elherdálásának is keresztbe tehetne, ami sem a brüsszeli, sem a háborús bizniszből egyre jobban élő ukrán oligarcháknak nem érdeke.

Ugyanakkor úgy tűnik, Brüsszelben is érzik a változó széljárásban rejlő, rájuk leselkedő veszélyt, és megpróbálják az eddigieknél óvatosabbra hangolni az ukrajnai kommunikációt. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Kijevben például világossá tette Zelenszkij 2027-es csatlakozási tervei kapcsán:

Az önök által kitűzött dátum az a mérce, amelyhez igazodni szeretnének (...), a mi részünkről azonban önmagukban határidők megállapítása nem lehetséges.”

Hasonlóan fogalmazott Marta Kos bővítési biztos is, aki szerint

a gyorsítás csak a feltételek teljesítésével együtt képzelhető el.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: ha az EU nem tud alkalmazkodni az új geopolitikai helyzethez, azzal saját befolyását gyengítheti.

Ha nem tudjuk rövid időn belül integrálni a tagjelölteket, fennáll a veszély, hogy mások szereznek befolyást ezekben az országokban, és ellenünk használják őket”

– fogalmazott.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Csigorin
2026. február 25. 18:30
Mire fel akartok gyorsitottat?
sozlib_abschaum
2026. február 25. 17:40
Te faszkalap 40 napod van még, ha Orbán nem engedélyezi a 90 milliárdos "ajándékot", aztán a saját SS osztagod akaszt fel! Hajrá Putyin!
