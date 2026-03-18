03. 18.
szerda
Tisza Párt fidesz fotó facebook Magyar Péter fórum orbán viktor

Egyre nagyobb a pánik a Tisza Pártban: lendületet kapott a Fidesz, Magyar Péter bajban

2026. március 18. 11:43

Fogy a levegő és a lendület a Tisza Párt körül, és ezt már a szimpatizánsok is érzik.

Bár Magyar Péterék március 15-i Nemzeti Menetén a Magyar Turisztikai Ügynökség becslése szerint 150 ezer ember gyűlt össze – amelynek egy része a pártelnök mintegy egyórás beszéde alatt elszivárgott –, mind a vidéki fórumokon, és immár a közösségi médiában is az tapasztalható, hogy „erősen apadásnak indult a Tisza”, megbicsaklott a lendület. Minderre pedig rátesz egy lapáttal Orbán Viktor, Szijjártó Péter vagy Lázár János, akik fórumaikkal felszántják az országot.

Az említett bizonytalanság a tiszás jelöltek Facebook-oldalainak kommentszekcióban is utolérhető. Az alábbiakban ezekből hozunk néhány példát. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Gáspár Levente oldalán egy kommentelő például arról ír, hogy 

támogatnálak benneteket, de néha úgy érzem, hogy a másik oldal hangosabb”. 

Ugyanezen bejegyzés alatt egy másik hozzászóló pedig belső információra hivatkozva azt ejti el, hogy egy Tisza-kormány esetén jönne a fizetős egészségügy és a hálapénz.

 

Rápli Róbert nemzeti menetről beszámoló posztja alatt pedig egy olyan hozzászólás jelent meg, melyben a felhasználó kijelenti, hogy szurkol, de véleménye szerint „a Békemenet után sokan úgy érzik, hogy ott van az erő”

Forrás: Facebook

Horváth Nándor ugyancsak nemzeti menetes bejegyzése alatt pedig az olvasható, hogy „nagyon drukkolok, csak közben azt látni, hogy a másik oldal látványban viszi a témát”.

Forrás: Facebook

Csatári Ernő egyik fotója alatt pedig egy olyan beírás olvasható, hogy a vasárnap ünnepnap volt, de hétfőn a kommentelő elbizonytalanodott, mert Kaposváron rengeten vettek részt Orbán Viktor országjárásának első állomásán.

Forrás: Facebook

De olyan Facebook-felhasználók is akadnak, akik a tiszás kiadványokat, újságokat hiányolják a postaládáikból. Egyikük megjegyzi, hogy sose kapott még ilyen szóróanyagot, ezért úgy véli, 

kezd az álom szétesni”.

Forrás: Facebook

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. március 18. 12:00
Elkezdődött a Tiszások részéről a valóság tagadása is. Egyesek szerint ők háromszor annyian voltak március 15-én, mint a kormánypárti megemlékezésen:-)))
hátakkor
2026. március 18. 11:58
Céltalan hajósnak nincsen jó szele..
tapir32
•••
2026. március 18. 11:57 Szerkesztve
Minden balos kormány becsapta a szavazókat, nem azt csinálták mint amit ígértek. Hazugok, erkölcstelenek voltak. Magyarországon az emberek már háromszor bedőltek a baloldal hamis ígéreteinek. Mindig a nyomor, a megszorítás és a visszalépés lett az eredmény. Horn, Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai hazug kormányai tették tönkre az országot. Magyar Péter ezek közül való. Hamis ígéretekkel akar hatalomra kerülni, hogy azután azt csinálja, amit akar. Becsapja a választóit.
tapir32
2026. március 18. 11:56
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek. Ezt támogatja Magyar Péter!
