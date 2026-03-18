Egyre nagyobb a pánik a Tisza Pártban: lendületet kapott a Fidesz, Magyar Péter bajban

Orbán Viktor Kaposváron indította országjáró turnéját: Magyar Péter könnyes szemmel nézheti a tömegről készült képeket
A miniszterelnök kaposvári eseményén négyszer annyian voltak, mint amennyien a Tisza-vezérén.
Fogy a levegő és a lendület a Tisza Párt körül, és ezt már a szimpatizánsok is érzik.
Bár Magyar Péterék március 15-i Nemzeti Menetén a Magyar Turisztikai Ügynökség becslése szerint 150 ezer ember gyűlt össze – amelynek egy része a pártelnök mintegy egyórás beszéde alatt elszivárgott –, mind a vidéki fórumokon, és immár a közösségi médiában is az tapasztalható, hogy „erősen apadásnak indult a Tisza”, megbicsaklott a lendület. Minderre pedig rátesz egy lapáttal Orbán Viktor, Szijjártó Péter vagy Lázár János, akik fórumaikkal felszántják az országot.
Az említett bizonytalanság a tiszás jelöltek Facebook-oldalainak kommentszekcióban is utolérhető. Az alábbiakban ezekből hozunk néhány példát.
Gáspár Levente oldalán egy kommentelő például arról ír, hogy
támogatnálak benneteket, de néha úgy érzem, hogy a másik oldal hangosabb”.
Ugyanezen bejegyzés alatt egy másik hozzászóló pedig belső információra hivatkozva azt ejti el, hogy egy Tisza-kormány esetén jönne a fizetős egészségügy és a hálapénz.
Rápli Róbert nemzeti menetről beszámoló posztja alatt pedig egy olyan hozzászólás jelent meg, melyben a felhasználó kijelenti, hogy szurkol, de véleménye szerint „a Békemenet után sokan úgy érzik, hogy ott van az erő”.
Horváth Nándor ugyancsak nemzeti menetes bejegyzése alatt pedig az olvasható, hogy „nagyon drukkolok, csak közben azt látni, hogy a másik oldal látványban viszi a témát”.
Csatári Ernő egyik fotója alatt pedig egy olyan beírás olvasható, hogy a vasárnap ünnepnap volt, de hétfőn a kommentelő elbizonytalanodott, mert Kaposváron rengeten vettek részt Orbán Viktor országjárásának első állomásán.
De olyan Facebook-felhasználók is akadnak, akik a tiszás kiadványokat, újságokat hiányolják a postaládáikból. Egyikük megjegyzi, hogy sose kapott még ilyen szóróanyagot, ezért úgy véli,
kezd az álom szétesni”.
