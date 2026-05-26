„Üljenek le és folytassák a munkát” – már a tiszásoknak is sok volt, ami a Parlamentben ment

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Forsthoffer Ágnes is szóba került.
Nem okozott osztatlan sikert a Tisza Párt szimpatizánsai körében a keddi plenáris ülésen történtek, csak úgy zengett az Országház, miután kemény szócsata alakult ki a kormánypárt és az ellenzék képviselői között.
A Tisza-szimpatizánsok központjának tekinthető r/hungary subredditten meg is fogalmazták kritikáikat a hozzászólók. Mint a Redditten olvasható, volt olyan, aki Forsthoffer Ágnes ülésvezetését kritizálta, a hozzászóló szerint „Mondjuk ez a házelnök balfaszsága...Minimum ki kellett volna osztani két figyelmeztetést”. Egy másik szerint
Egyet tudok érteni. Mármint azzal hogy üljenek le és folytassák a munkát.
Egy másik megszólaló úgy véli: „Kicsit lehetne erélyesebb a házelnök”. „Nekem szimpi ez a finom hozzáállás. De majd azért idővel biztos lesz, hogy kénytelen lesz erélyesebbnek lenni” – válaszolt egy másik redittor.
– „Finoman es intelligenciaval egy gladiator arenaban azert nem egysezeru :D (sic!)
– Csak éppen a főnökét kellett volna rendreutasítania. (sic!)” – folyt egy másik társalgás.
