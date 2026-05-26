őszödi beszéd gulyás gergely parlament

Magyar Péter fontos évfordulóra hívta fel a figyelmet

2026. május 26. 16:18

Az Őszödi beszéd kapcsán alakult ki szóváltás Magyar Péter és Gulyás Gergely között. Határozathozatalok következnek.

Magyar Péter az interpellációk után egy fontos évfordulóra hívta fel a figyelmet: ma 20 éve hangzott el az Őszödi beszéd. A miniszterelnök odaszúrt Gulyás Gergelynek, szerinte a Fidesz is úgy végzi, mint az MSZP.

Gulyás Gergely arra kérdezett rá, miért nevezte ki Magyar Péter a szemkilövető Gergényi Péter helyettesét államtitkárnak? 

Magyar Péter miniszterelnök odament egykori barátjához, Gulyás Gergelyhez, de nem hallatszott, mit mondott a Fidesz frakcióvezetőjének. Forsthoffer Ágnes házelnök rendre intette a képviselőket. A Ház határozathozatalokkal folytatja a munkát.

Határozathozatalok

Elfogadta az Országgyűlés a Tisza-párt többségével – a Fidesz ellenszavazata mellett – a benyújtott határozati javaslatokat. Létrejön 

  • a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság, 
  • az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság, 
  • a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság, 
  • a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság 
  • és a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság is.

Az Országgyűlés nem szavazta meg Kocsis Máté fideszes politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Mi lesz az illegális migrációval?

Rövid szünet után azonnali kérdésekkel folytatódott az Országgyűlés keddi ülése. Takács Árpád Mit üzen ez? címmel kérdezte a belügyminisztert. A fideszes képviselő arra volt kíváncsi, Tóth Gábor rendészeti államtitkár kinevezése miképp fér össze a Tisza által meghirdetett rendszerváltással. Pósfai Gábor belügyminiszter válaszában kiemelte, Tóth Gábor feladatai közé nem tartozott a biztonsági terv készítése, 2006 őszén például külföldön volt hivatalos úton, semmilyen utasítást nem adott. 2006 után a budapesti Fidesz is mindig egyhangúlag szavazta meg a kinevezését.

Mi lesz a szuverenitással, miniszterelnök úr? címmel kérdezett Toroczkai László, aki szerint még egy rövid ideig lengetheti a magyar zászlót és szavazhat Wass Albertet, de a globalista frakció, ahova beült Ursula von der Leyen szoknyája mögé, előbb-utóbb meg fogja kérni az árát. Megint arról volt szó, hogy mindennap 1 millió eurót kell befizetni a migráció miatt. Ez mára 350 milliárd forint, és ez ügyben még nem hallotta Magyart beszélni. Fellép-e a miniszterelnök? Magyar Péter miniszterelnök szerint a bírság a fideszes képviselőknek köszönhető. Magyar elismételte, hogy vannak a magyarnál szigorúbb szabályozások, ahol nem engedtek ki embercsempészeket sem. Magyar szerint a Fidesz és a Mi Hazánk is harcol a harcért, és úgy csinálnak, mintha kemény csávók lennének, pedig a Fidesz-kormányban voltak olyan jogászok, akik megoldhatták volna, hogy kívül tartja az illegális migránsokat, és mégse kelljen büntetést fizetni. Erről tárgyalt Varsóban és Bécsben is. Sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk képviselői nem tettek az ügyben semmit. Azt nem részletezte a miniszterelnök, pontosan milyen szabályozásra készül a kormány.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
recipp
2026. május 26. 17:37
kiss.istvan770 ki ez a segghülye orbánfelszopó ,aki önmagát is leszopta ? Az apád fasza ennyike hehee.. Olyan mérhetetlenül agyhalott vagy, hogy szinte hullagyalázás téged a helyedre tenni Az MDF-KDNP-FkGP többségű országgyűlés 1990 augusztusában szavazta meg a "Tulajdon és privatizáció" című törvényt. A passzust fogalmazó privatizációért felelős kormánybizottság elnöke Matolcsy György volt, vagyis neki (IS) köszönhető, hogy a privatizáció úgy zajlott, ahogy. 1992-1994 között 431 állami vállalat seggere vertek. 55% volt a külföldi kézbe eladott állami cégek száma, ami az értékesítési érték 68% volt. Na te gyógyós te is tudod, hogy az Antall haverod meg a torgyán meg a boross kezdték el tönkre tenni az ország gazdaságát ,és tönkre is tették ,Kiárusították az üzemeket gyárakat , és fel mondták az oroszokkal a kereskedelmi egyezményt ..Melyet a Nyugat nagyon szépen köszönt ,és rögtön milliárdokat kezdett keresni a hüje magyar vezetés hibájából dacából..
Kar-6-Alom
2026. május 26. 17:21
Úgy tűnik tényleg kezdenek lecsitulni a kedélyek a Tisza tájékán. Ez abból is látszik, hogy az itt bérkommentelők száma drasztikusan lecsökkent és már csak olyan szerény képességűek jönnek kedélyt borzolni, mint ez a kisaladar nevű félkegyelmű.
states-2
2026. május 26. 17:20
Most hogy filmsorozat is készül a vezérről, nem ártana közölni a rajongókkal, hogy hány évadra és epizódra számíthatnak.
Czápa
2026. május 26. 17:16
Bütyök dr.miniszter Dr. Elnök úr kicsit túlszívta az amfitamint...
