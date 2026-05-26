Magyar Péter fontos évfordulóra hívta fel a figyelmet

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Az Őszödi beszéd kapcsán alakult ki szóváltás Magyar Péter és Gulyás Gergely között. Határozathozatalok következnek.
Magyar Péter az interpellációk után egy fontos évfordulóra hívta fel a figyelmet: ma 20 éve hangzott el az Őszödi beszéd. A miniszterelnök odaszúrt Gulyás Gergelynek, szerinte a Fidesz is úgy végzi, mint az MSZP.
Gulyás Gergely arra kérdezett rá, miért nevezte ki Magyar Péter a szemkilövető Gergényi Péter helyettesét államtitkárnak?
Magyar Péter miniszterelnök odament egykori barátjához, Gulyás Gergelyhez, de nem hallatszott, mit mondott a Fidesz frakcióvezetőjének. Forsthoffer Ágnes házelnök rendre intette a képviselőket. A Ház határozathozatalokkal folytatja a munkát.
Elfogadta az Országgyűlés a Tisza-párt többségével – a Fidesz ellenszavazata mellett – a benyújtott határozati javaslatokat. Létrejön
Az Országgyűlés nem szavazta meg Kocsis Máté fideszes politikus mentelmi jogának felfüggesztését.
Rövid szünet után azonnali kérdésekkel folytatódott az Országgyűlés keddi ülése. Takács Árpád Mit üzen ez? címmel kérdezte a belügyminisztert. A fideszes képviselő arra volt kíváncsi, Tóth Gábor rendészeti államtitkár kinevezése miképp fér össze a Tisza által meghirdetett rendszerváltással. Pósfai Gábor belügyminiszter válaszában kiemelte, Tóth Gábor feladatai közé nem tartozott a biztonsági terv készítése, 2006 őszén például külföldön volt hivatalos úton, semmilyen utasítást nem adott. 2006 után a budapesti Fidesz is mindig egyhangúlag szavazta meg a kinevezését.
Mi lesz a szuverenitással, miniszterelnök úr? címmel kérdezett Toroczkai László, aki szerint még egy rövid ideig lengetheti a magyar zászlót és szavazhat Wass Albertet, de a globalista frakció, ahova beült Ursula von der Leyen szoknyája mögé, előbb-utóbb meg fogja kérni az árát. Megint arról volt szó, hogy mindennap 1 millió eurót kell befizetni a migráció miatt. Ez mára 350 milliárd forint, és ez ügyben még nem hallotta Magyart beszélni. Fellép-e a miniszterelnök? Magyar Péter miniszterelnök szerint a bírság a fideszes képviselőknek köszönhető. Magyar elismételte, hogy vannak a magyarnál szigorúbb szabályozások, ahol nem engedtek ki embercsempészeket sem. Magyar szerint a Fidesz és a Mi Hazánk is harcol a harcért, és úgy csinálnak, mintha kemény csávók lennének, pedig a Fidesz-kormányban voltak olyan jogászok, akik megoldhatták volna, hogy kívül tartja az illegális migránsokat, és mégse kelljen büntetést fizetni. Erről tárgyalt Varsóban és Bécsben is. Sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk képviselői nem tettek az ügyben semmit. Azt nem részletezte a miniszterelnök, pontosan milyen szabályozásra készül a kormány.
