Magyar Péter fontos évfordulóra hívta fel a figyelmet

Magyar Péter az interpellációk után egy fontos évfordulóra hívta fel a figyelmet: ma 20 éve hangzott el az Őszödi beszéd. A miniszterelnök odaszúrt Gulyás Gergelynek, szerinte a Fidesz is úgy végzi, mint az MSZP.

Gulyás Gergely arra kérdezett rá, miért nevezte ki Magyar Péter a szemkilövető Gergényi Péter helyettesét államtitkárnak?

Magyar Péter miniszterelnök odament egykori barátjához, Gulyás Gergelyhez, de nem hallatszott, mit mondott a Fidesz frakcióvezetőjének. Forsthoffer Ágnes házelnök rendre intette a képviselőket. A Ház határozathozatalokkal folytatja a munkát.