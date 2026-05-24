Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
05. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
gulyás gergely balog zoltán Magyar Péter parlament

Magyar Péter pünkösdvasárnap Gulyás Gergelyt vette célkeresztbe, ám éles válasz érkezett

2026. május 24. 16:43

Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben? – tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap, amit a Fidesz frakcióvezetője nem hagyott szó nélkül.

2026. május 24. 16:43
null

Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben? – tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap. Gulyás Gergely szerint a dokumentumok cáfolják Magyar Péter kampányban elhangzott állításait.

Magyar Péter azt írta,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balog Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben?”

Gulyás Gergely a közösségi oldalán ennek kapcsán vasárnap azt közölte: a miniszterelnök vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, „mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer: a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott és ezért vállalta a felelősséget”.

Ugyanígy 2024 februárja óta az is ismert, hogy Balog Zoltán járt el a köztársasági elnöknél a kegyelem érdekében.

Mindaz, amit Magyar Péter a kampányban állított arról, hogy a kormánynak bármi köze lett volna a kegyelmi ügyhöz, valótlan volt”

 – jegyezte meg.

„Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt” – írta bejegyzésében Gulyás Gergely.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Megtisztelő, hogy a miniszterelnök pünkösdvasárnapot nekem szenteli

Vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
•••
2026. május 24. 17:12 Szerkesztve
Ezt van pofája a Poloskának megkérdezni? -Mit keres a miniszterelnöki székben Poloska, miután kijelentette, hogy nem akar miniszterelnök lenni? -Mit keresett az EP-ben miután kijelentette nem akar EP képviselő lenni? - Mit keresett az EP-ben a mentelmi jogának kikérése után is, miután kijelentette , hogy nem veszi igénybe a mentelmi jogot? Ui: javaslom azt a rózsafüzért vegye le a csuklójáról...hívő keresztény ember ugyanis Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepli a családjával, nem pedig szemétkedik a neki nem tetsző emberekkel...Ja, most jut eszembe...neki családja NINCS. Vajon miért? 🤔
Válasz erre
1
0
engeddmeg
2026. május 24. 17:04
MP mit keresett az EP-ben , miután kijelentette, hogy nem veszi fel a mandátumot?! Felvette, meg a sok milliót is munkanélkül, még azt is zsebre tette, amit rászolulóknak ígért. Azt mondta nem kiván politikai pályára lépni, aztán 'VÉLETLENÜL' miniszterelnök lett! Szóval ő az utolsó, aki felkérdezhet bárkit.
Válasz erre
4
0
lemez
2026. május 24. 17:01
Anyádat te nárcisztikus elmebeteg hazaáruló selejt emberek csúfja.Tróger.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 24. 16:58
Szarosgatyás poloska nagyot fog bukni..és akkor rengetegen lesznek akik belerúgnak. Pároslábbal..
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!