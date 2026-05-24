Magyar Péter pünkösdvasárnap Gulyás Gergelyt vette célkeresztbe, ám éles válasz érkezett

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben? – tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap, amit a Fidesz frakcióvezetője nem hagyott szó nélkül.
Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben? – tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap. Gulyás Gergely szerint a dokumentumok cáfolják Magyar Péter kampányban elhangzott állításait.
Magyar Péter azt írta,
Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balog Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben?”
Gulyás Gergely a közösségi oldalán ennek kapcsán vasárnap azt közölte: a miniszterelnök vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, „mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer: a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott és ezért vállalta a felelősséget”.
Ugyanígy 2024 februárja óta az is ismert, hogy Balog Zoltán járt el a köztársasági elnöknél a kegyelem érdekében.
Mindaz, amit Magyar Péter a kampányban állított arról, hogy a kormánynak bármi köze lett volna a kegyelmi ügyhöz, valótlan volt”
– jegyezte meg.
„Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt” – írta bejegyzésében Gulyás Gergely.
Kapcsolódó vélemény
Vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert