Megnyitották a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, nagyot lépett Ukrajna az Európai Unió felé

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe.