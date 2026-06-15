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tárgyalás európai unió tagság ukrajna

Megnyitották a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, nagyot lépett Ukrajna az Európai Unió felé

2026. június 15. 22:15

Történelmi jelentőségű előrelépésről beszélnek.

2026. június 15. 22:15
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Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában – közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő Tanács.

Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter 

  • az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, 
  • a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, 
  • a közbeszerzés, a statisztika, 
  • valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
formaegy-2
2026. június 15. 22:48
Mi is történik? A világ legaljasabb náci, alvilági, maffia, terrorista Ukrajna állama egyesül a nyugati náci Hitler2 maffia csőcselékkel. Ennyi.
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0
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google-2
2026. június 15. 22:29
A bolondok hajójába ők miért ne kapjanak bebocsátást? Kik, ha nem ők?
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1
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tikkadt-szocske
2026. június 15. 22:22
Putyin a térdét csapkodva röhög ezen az egész szánalmas cirkuszon.
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