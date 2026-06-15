Itt a TikTok-kultúra kora? – szociológus a Z generáció olvasási és kultúrafogyasztási szokásairól a Mandinernek

Ráadásul ma már nem csak a nagy kiadók határozzák meg, mi jelenhet meg. Az írók a könyvük megjelentetését nem pusztán azon az úton érhetik el, hogy meggyőznek egy nagy kiadóvállalatot; hanem akár saját maguk, akár kisebb és független kiadók segítségével is közzétehetik az írásaikat. Ez egyrészt szabadságot és sokszínűséget jelent, másrészt viszont sokkal nehezebbé teszi, hogy az ember megtalálja az igazán értékes könyveket. Visszatérve az olvasó rétegekre: a kutatások szerint ma legkevésbé a középkorúak olvasnak rendszeresen. Ennek oka sokszor az élethelyzetükből fakad, ugyanis a 35–55 éves „szendvicsgeneráció” egyszerre nevel gyereket és gondoskodik az idősödő szülőkről, így kevés ideje marad olvasni. Pedig az ő szerepük kulcsfontosságú lenne, mert a gyerekek olvasóvá válásában a szülői minta meghatározó. Itt visszautalnék arra is, hogy a változás nemcsak abban érhető tetten, hogy a fiatalok többet vagy kevesebbet olvasnak, hanem hogy mely könyveket és írókat „látják”; vagyis hogy a hatalmas kínálatból a személyes kapcsolataik – szülők, barátok, tanárok – javaslatára választanak-e könyvet, vagy pedig a közösségimédia-felületeken működő algoritmusok ajánlásai alapján.

Ott kell klasszikus kultúrát átadni, ahol el lehet érni az embereket

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Ugyanez igaz mondjuk a zenére, a képző­művészetre is?

2023-ban az Ifjúságkutató Intézetben a fiatalok zenefogyasztási szokásait is vizsgáltuk. Az eredmények azt mutatták, hogy a fiatalok nagy többségénél a zenehallgatás napi rutin, és ez elsősorban személyes, mintsem társas élményként jelenik meg. Elsősorban otthon, utazás közben hallgatnak zenét, s csak ezt követően baráti társaságban. Azt is látjuk, hogy a könyvek kiválasztásához hasonlóan – a kortárs kapcsolatok és a család szerepe mellett – itt is a streamingplatformoknak van ízlésformáló ereje. A barátok között cserélődő másolt vagy válogatáskazettákat fokozatosan felváltották az algoritmusok által javasolt tartalmak. És bár a fiatalok mindennapjaiban meghatározó jelentőségű a zene, klasszikusokat a java részük mégsem hallgat. Aki mégis, ő sem elsősorban művelődésből vagy élményszerzésből teszi, sokkal inkább elalváshoz, koncentrációhoz vagy relaxációhoz. Vagyis a klasszikus zene hallgatása mára jellemzően nem a koncerttermekben valósul meg, hanem funkcionális szerepe van a fiatalok életében. Azt is látjuk, hogy

a fiatalok nem igazán ismerik a klasszikus zenei darabokat,

és ez nem elsősorban a hozzáférhetőség miatt van.

„Felülről” hogyan lehetne elérni változást akár ezen a területen is?

A kulturális intézmények és szereplők számára a legnagyobb kihívást nem feltétlenül a fiatalok érdeklődésének csökkenése vagy hiánya jelenti, sokkal inkább a figyelem szerkezetének radikális átalakulása. Ez a változás természetesen a kulturális szférában is megjelenik. A fiatalok kultúrafogyasztása erősen fragmentált, platformvezérelt, és be van ágyazva a digitális mindennapokba, vagyis a tartalmakhoz nem elsősorban intézményeken vagy hagyományos, analóg csatornákon keresztül jutnak el. Nem arról van szó tehát, hogy a digitális környezetben a klasszikus művészeti formák elveszítenék a közönségüket; hanem arról, hogy folyamatos versenyhelyzetbe kerültek a figyelemgazdaság más szereplőivel. A kultúra területén dolgozóknak – legyenek alkotók vagy közvetítők – ezért nemcsak a tartalom átadásával kell foglalkozniuk, hanem azzal is, hogyan válik a kultúra hozzáférhetővé és átélhetővé a fiatalabb generációk számára.

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Például?

Itt van a klasszikus zene kérdése. Ahogy az előbb említettem, a probléma nem a technikai hozzáférés hiánya, hiszen gyakorlatilag minden elérhető az interneten. A klasszikus zenéhez való funkcionális közelítés viszont komoly különbséget jelent a hagyományos intézményi, művelődésközpontú logikához képest. Éppen ezért, ha a klasszikus zene versenyben kíván maradni a figyelemgazdaság többi szereplőjével, akkor magát a koncertszervezést is újra kell gondolni. A klasszikus zenei események sokszor merev, formalizált miliője helyett rugalmasabb, közvetlenebb, a mindennapi élethelyzetekhez közelebb álló formákra van szükség. Erre számos sikeres nemzetközi és hazai példa is létezik, amely azt mutatja, hogy a klasszikus kultúra és a fiatal generációk közötti kapcsolat új nyelven és új keretek között továbbra is megteremthető.

Vagyis egyáltalán nem arról van szó, hogy a – nevezzük így – hagyományos kultúrafogyasztásnak leáldozott a digitális térnyerés árnyékában.

Túlzás volna ilyesmit állítani, inkább azt mondanám, hogy a kultúrafogyasztás keretei alakultak át radikálisan. Az analóg technológiák, a fizikai adathordozók egy sokkal lassabb, közösségibb kultúrafogyasztást tettek lehetővé; a hozzáférés a kulturális tartalmakhoz korlátozottabb volt, a közösségi és kulturális helyszínek jelentősége fontosabb volt. Ma már inkább a bőség, a gyorsaság, a rengeteg tartalom a jellemző, így a kulturális élményeink is rövidebbek. A személyes kapcsolatok – barátok, család – szerepe az ízlés alakulására továbbra is meghatározó, de a digitális média, az algoritmusok, a közösségi platformok szerepe is egyre fontosabbá válik. A lassabb, közösségibb kultúrafogyasztás helyett a tartalomfogyasztás rendkívül gyorssá, személyesebbé és egyénibbé vált. Tehát sokkal inkább versenyről beszélhetünk. A hagyományos kulturális formák új helyzetbe kerültek, a könyv, a színház, a klasszikus zene vagy a múzeum továbbra is jelen vannak, csak nem kizárólagos kulturális csatornaként működnek. A kérdés tehát nem az, hogy a digitális kultúra kiszorítja-e a hagyományos kultúrát, hanem az, hogy a hagyományos kulturális intézmények képesek-e alkalmazkodni az új médiahasználati környezethez. Azok az intézmények és alkotók tudnak sikeresen megszólítani fiatalabb generációkat, amelyek a kulturális értékek átadásán túl képesek azokat új nyelven, új formákban is közvetíteni.

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