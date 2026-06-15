Ft
Ft
21°C
14°C
Ft
Ft
21°C
14°C
06. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség sorozatgyilkos exhumálás Dunapataj holttest

Ez az utóbbi évek legsúlyosabb magyar bűnügye lehet: sorozatgyilkos után nyomozhatnak Dunapatajon

2026. június 15. 20:32

Egy esetleges bűncselekménysorozat ügyében nyomozva exhumálja négy idős ember holttestét a rendőrség.

2026. június 15. 20:32
null

A Bács-Kiskun vármegyei hírportál, a Baon.hu értesülései szerint a rendőrség ezen a héten négy holttest exhumálását végzi el Dunapatajon.

A hatóságok azt vizsgálják, hogy bűncselekmények sorozata állhat-e a több exhumálás alatt álló idős ember halála mögött.

Amennyiben a gyanú beigazolódik, az eset az utóbbi évek egyik legsúlyosabb bűnügyi tragédiájává válhat.

A település polgármestere arról tájékoztatta a sajtót, hogy tudomása szerint a hatósági eljárás egyedül élő idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel lehet összefüggésben. A polgármester hozzátette: a nyomozás tisztázni hivatott, hogy vagyon elleni vagy életellenes cselekményekről van-e szó, és vizsgálják az esetleges sorozatos jelleget is, amely információik szerint 2025 decemberében kezdődhetett.

A helyiek körében számos feltételezés terjed, köztük az is, hogy az áldozatokat esetleg állatok altatására használt szerrel mérgezhették meg, ám ezt a hatóságok egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

Az ügy hátterében egy elhunyt idős nő esete állhat: a Tények információi szerint a nő fia fedezte fel édesanyja nyakán a szúrásra emlékeztető nyomokat, ami után értesítette a hatóságokat. A későbbi vizsgálatok során több korábbi halálesetet is ellenőriztek, és fény derült arra is, hogy az egyik elhunyt idős embernél aranyfogak hiányát észlelték.

A nyomozók figyelmét az keltette fel, hogy a halottszemlék során az összes érintett idős ember otthonában értékek keresésére utaló jeleket találtak. 

Az áldozatok mind egyedül éltek, és több esetben is hozzátartozók vagy szomszédok találtak rájuk úgy, hogy rövid idővel azelőtt még jó egészségnek örvendtek.

Bár a gyanús esetek nagy része az idei évre tehető, nem zárható ki, hogy a sorozat már évekkel ezelőtt elkezdődött. Meg nem erősített sajtóhírek szerint a hatóságok már több embert is elfoghattak az ügyben; a helyiek úgy sejtik, hogy egy nő figyelhette ki a nyugdíjukat felvevő áldozatokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pexels

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2026. június 15. 21:04
Régi bolsevik ügy: Temessétek élve a holttestek közé! Dunapataj, 1919. június 23. Index.hu 1919. június közepén fegyveres ellenállás bontakozott ki a Tanácsköztársasággal szemben a Duna-Tisza-köz több településén. A leghevesebb összecsapásra és a kommün alatt a legtöbb áldozatot követelő megtorlásra június 23-án, Dunapatajon került sor.
Válasz erre
1
0
nuevas-reglas
2026. június 15. 20:55
A legsulyosabb bunugy a Magyar Nemzeti Bankrablas, nem ez a semmi
Válasz erre
2
5
bunko-jobbos
2026. június 15. 20:39
Norvég elkövetők lehettek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!