Ez az utóbbi évek legsúlyosabb magyar bűnügye lehet: sorozatgyilkos után nyomozhatnak Dunapatajon

A település polgármestere arról tájékoztatta a sajtót, hogy tudomása szerint a hatósági eljárás egyedül élő idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel lehet összefüggésben. A polgármester hozzátette: a nyomozás tisztázni hivatott, hogy vagyon elleni vagy életellenes cselekményekről van-e szó, és vizsgálják az esetleges sorozatos jelleget is, amely információik szerint 2025 decemberében kezdődhetett.

A helyiek körében számos feltételezés terjed, köztük az is, hogy az áldozatokat esetleg állatok altatására használt szerrel mérgezhették meg, ám ezt a hatóságok egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

Az ügy hátterében egy elhunyt idős nő esete állhat: a Tények információi szerint a nő fia fedezte fel édesanyja nyakán a szúrásra emlékeztető nyomokat, ami után értesítette a hatóságokat. A későbbi vizsgálatok során több korábbi halálesetet is ellenőriztek, és fény derült arra is, hogy az egyik elhunyt idős embernél aranyfogak hiányát észlelték.