Ez az utóbbi évek legsúlyosabb magyar bűnügye lehet: sorozatgyilkos után nyomozhatnak Dunapatajon

Tinédzser lőtt le egy rendőrt Németországban (VIDEÓ)
A tiszt két klán közti harcba keveredett.
Egy esetleges bűncselekménysorozat ügyében nyomozva exhumálja négy idős ember holttestét a rendőrség.
A Bács-Kiskun vármegyei hírportál, a Baon.hu értesülései szerint a rendőrség ezen a héten négy holttest exhumálását végzi el Dunapatajon.
A hatóságok azt vizsgálják, hogy bűncselekmények sorozata állhat-e a több exhumálás alatt álló idős ember halála mögött.
Amennyiben a gyanú beigazolódik, az eset az utóbbi évek egyik legsúlyosabb bűnügyi tragédiájává válhat.
A település polgármestere arról tájékoztatta a sajtót, hogy tudomása szerint a hatósági eljárás egyedül élő idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel lehet összefüggésben. A polgármester hozzátette: a nyomozás tisztázni hivatott, hogy vagyon elleni vagy életellenes cselekményekről van-e szó, és vizsgálják az esetleges sorozatos jelleget is, amely információik szerint 2025 decemberében kezdődhetett.
A helyiek körében számos feltételezés terjed, köztük az is, hogy az áldozatokat esetleg állatok altatására használt szerrel mérgezhették meg, ám ezt a hatóságok egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.
Az ügy hátterében egy elhunyt idős nő esete állhat: a Tények információi szerint a nő fia fedezte fel édesanyja nyakán a szúrásra emlékeztető nyomokat, ami után értesítette a hatóságokat. A későbbi vizsgálatok során több korábbi halálesetet is ellenőriztek, és fény derült arra is, hogy az egyik elhunyt idős embernél aranyfogak hiányát észlelték.
A nyomozók figyelmét az keltette fel, hogy a halottszemlék során az összes érintett idős ember otthonában értékek keresésére utaló jeleket találtak.
Az áldozatok mind egyedül éltek, és több esetben is hozzátartozók vagy szomszédok találtak rájuk úgy, hogy rövid idővel azelőtt még jó egészségnek örvendtek.
Bár a gyanús esetek nagy része az idei évre tehető, nem zárható ki, hogy a sorozat már évekkel ezelőtt elkezdődött. Meg nem erősített sajtóhírek szerint a hatóságok már több embert is elfoghattak az ügyben; a helyiek úgy sejtik, hogy egy nő figyelhette ki a nyugdíjukat felvevő áldozatokat.
Ezt is ajánljuk a témában
A tiszt két klán közti harcba keveredett.
Nyitókép: Pexels
***