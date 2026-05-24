Megtisztelő, hogy a miniszterelnök pünkösdvasárnapot nekem szenteli
Vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott.
„Megtisztelő, hogy a miniszterelnök pünkösdvasárnapot nekem szenteli.
Vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer: a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott és ezért vállalta a felelősséget.
Ugyanígy 2024 februárja óta az is ismert, hogy Balog Zoltán járt el a köztársasági elnöknél a kegyelem érdekében. Mindaz, amit Magyar Péter a kampányban állított arról, hogy a kormánynak bármi köze lett volna a kegyelmi ügyhöz, valótlan volt.
Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt.
Lehet, hogy Magyar Péter személyes kapcsolatai aszerint alakulnak, hogy ki az, aki számára politikailag hasznos és ki az, aki nem, de ebben nem fogom követni őt. Ez neki nagy szerencséje, mert amikor nem volt még sikeres, nem vette ilyen udvartartás körül, és sokan támadták, akkor is számíthatott a jóindulatomra és támogatásomra.
Sajnálom, hogy a pillanatnyi siker az új miniszterelnökkel ezt már elfeledtette és ezért pünkösdvasárnap olyan személyes vádaskodásba kezd, amiről mindketten tudjuk, hogy kifejezetten méltatlan.”
Nyitókép forrása: Gulyás Gergely Facebook-oldala