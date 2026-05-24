Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt.

Lehet, hogy Magyar Péter személyes kapcsolatai aszerint alakulnak, hogy ki az, aki számára politikailag hasznos és ki az, aki nem, de ebben nem fogom követni őt. Ez neki nagy szerencséje, mert amikor nem volt még sikeres, nem vette ilyen udvartartás körül, és sokan támadták, akkor is számíthatott a jóindulatomra és támogatásomra.

Sajnálom, hogy a pillanatnyi siker az új miniszterelnökkel ezt már elfeledtette és ezért pünkösdvasárnap olyan személyes vádaskodásba kezd, amiről mindketten tudjuk, hogy kifejezetten méltatlan.”