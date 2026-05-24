kegyelmi ügy balog zoltán Magyar Péter miniszterelnök

Megtisztelő, hogy a miniszterelnök pünkösdvasárnapot nekem szenteli

2026. május 24. 16:21

Vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott.

null
Gulyás Gergely
„Megtisztelő, hogy a miniszterelnök pünkösdvasárnapot nekem szenteli. 

Vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer: a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott és ezért vállalta a felelősséget. 

Ugyanígy 2024 februárja óta az is ismert, hogy Balog Zoltán járt el a köztársasági elnöknél a kegyelem érdekében. Mindaz, amit Magyar Péter a kampányban állított arról, hogy a kormánynak bármi köze lett volna a kegyelmi ügyhöz, valótlan volt. 

Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt. 

Lehet, hogy Magyar Péter személyes kapcsolatai aszerint alakulnak, hogy ki az, aki számára politikailag hasznos és ki az, aki nem, de ebben nem fogom követni őt. Ez neki nagy szerencséje, mert amikor nem volt még sikeres, nem vette ilyen udvartartás körül, és sokan támadták, akkor is számíthatott a jóindulatomra és támogatásomra. 

Sajnálom, hogy a pillanatnyi siker az új miniszterelnökkel ezt már elfeledtette és ezért pünkösdvasárnap olyan személyes vádaskodásba kezd, amiről mindketten tudjuk, hogy kifejezetten méltatlan.”

Nyitókép forrása: Gulyás Gergely Facebook-oldala

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
antoniosalazar
2026. május 24. 17:18
sagirdilsiz-2antoniosalazar 2026. május 24. 16:54 Macika ezredes úr jelentem, nem mindenkinek van ideje azt kutatni, amire Macika ezredes úr utalt. Keresi faszom. Reggel kv közben végig olvasom azt a sajtót ami nem titkol semmit. És megjegyzem mit olvasok.
uranvaros
2026. május 24. 17:15
GG még mindig úriember. Nem tudok tanácsot adni, én is úriember vagyok. A volt feleségem ilyen és nem tudtam lemenni az ő szintjére
antoniosalazar
2026. május 24. 17:02
vitez-laszlo 2026. május 24. 17:00 Milyen ember az, milyen emberi tulajdonságokkal rendelkezik egy olyan ember, aki a gyermekei keresztapjával szemben így viselkedik? Iványi Gábort miért kevered bele?
vitez-laszlo
2026. május 24. 17:00
Milyen ember az, milyen emberi tulajdonságokkal rendelkezik egy olyan ember, aki a gyermekei keresztapjával szemben így viselkedik? Tiszások! Messiáshívők! Nem érzitek legalább ezt aggályosnak? Nem érzitek, hogy ez az ember, EMBERILEG nem méltó arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen? Komolyan nem érzitek?...:(
