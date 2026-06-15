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hunnia ügy adománygyűjtés kegyelem

Adománygyűjtés indult a Hunnia-ügy vádlottjainak perköltségéhez

2026. június 15. 21:56

Összesen 25 millió forint perköltség befizetésére kötelezték a vádlottakat.

2026. június 15. 21:56
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Az elmúlt hetekben eldőlt a Hunnia-ügyhöz kapcsolódó még utolsóként függőben lévő kérdés: a 2023-ban kegyelemmel szabadult 10 vádlottra összesen kirótt 25 millió forint bűnügyi költség sorsa is – írja a szabadsagot.com

A kegyelemmel ugyanis nem járt együtt ennek elengedése, így a bíróság által megállapított összegeket be kell fizetni. 2023-ban már folyt adománygyűjtés az ügyben, az akkori felajánlásoknak köszönhetően a szükséges összeg egy részét sikerült félretenni, ugyanakkor még mindig hiányzik 11 millió forint.

A vádlottak közlése szerint átlagos emberekről van szó, akik nem rendelkeznek jelentős, szabadon felhasználható megtakarításokkal. A hosszú jogi eljárás után számukra komoly terhet jelent a fennmaradó összeg előteremtése, ezért újabb adománygyűjtést indítottak.

A támogatásokat bankszámlára történő átutalással a 11773425-03215935 számú számlaszámra (kedvezményezett: Haraszti Mária, Budaházy György édesanyja, közlemény: adomány), valamint kihelyezett adománygyűjtő ládákban lehet eljuttatni a Szkíta Kézműves Áruházban (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18.) és a Hazatérés Templomában – Horthy kápolna (1054 Budapest, Szabadság tér 2.).

A közlés szerint a hiányzó 11 millió forinthoz eddig 260 000 forint támogatás érkezett, miközben a 25 millió forintos perköltség megfizetésére kötelezték az érintetteket.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 2 komment

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molnar-viktor54
2026. június 15. 22:46
Nem elég ezeknek a rohadt terroristáknak, hogy egy napon kaptak kegyelmet kónya endre pedofilsegítővel hogy aztán a szarházi budaházi a fidesz mellett kampányoljon? Menjenek leszopni orbánt vagy semjént, talán megfizetik helyettük.
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Takagi
2026. június 15. 22:00
Nyomjuk a lóvét, kell a segítség.
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