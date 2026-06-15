Adománygyűjtés indult a Hunnia-ügy vádlottjainak perköltségéhez

Az elmúlt hetekben eldőlt a Hunnia-ügyhöz kapcsolódó még utolsóként függőben lévő kérdés: a 2023-ban kegyelemmel szabadult 10 vádlottra összesen kirótt 25 millió forint bűnügyi költség sorsa is – írja a szabadsagot.com.

A kegyelemmel ugyanis nem járt együtt ennek elengedése, így a bíróság által megállapított összegeket be kell fizetni. 2023-ban már folyt adománygyűjtés az ügyben, az akkori felajánlásoknak köszönhetően a szükséges összeg egy részét sikerült félretenni, ugyanakkor még mindig hiányzik 11 millió forint.