Adománygyűjtés indult a Hunnia-ügy vádlottjainak perköltségéhez

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Összesen 25 millió forint perköltség befizetésére kötelezték a vádlottakat.
Az elmúlt hetekben eldőlt a Hunnia-ügyhöz kapcsolódó még utolsóként függőben lévő kérdés: a 2023-ban kegyelemmel szabadult 10 vádlottra összesen kirótt 25 millió forint bűnügyi költség sorsa is – írja a szabadsagot.com.
A kegyelemmel ugyanis nem járt együtt ennek elengedése, így a bíróság által megállapított összegeket be kell fizetni. 2023-ban már folyt adománygyűjtés az ügyben, az akkori felajánlásoknak köszönhetően a szükséges összeg egy részét sikerült félretenni, ugyanakkor még mindig hiányzik 11 millió forint.
A vádlottak közlése szerint átlagos emberekről van szó, akik nem rendelkeznek jelentős, szabadon felhasználható megtakarításokkal. A hosszú jogi eljárás után számukra komoly terhet jelent a fennmaradó összeg előteremtése, ezért újabb adománygyűjtést indítottak.
A támogatásokat bankszámlára történő átutalással a 11773425-03215935 számú számlaszámra (kedvezményezett: Haraszti Mária, Budaházy György édesanyja, közlemény: adomány), valamint kihelyezett adománygyűjtő ládákban lehet eljuttatni a Szkíta Kézműves Áruházban (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18.) és a Hazatérés Templomában – Horthy kápolna (1054 Budapest, Szabadság tér 2.).
A közlés szerint a hiányzó 11 millió forinthoz eddig 260 000 forint támogatás érkezett, miközben a 25 millió forintos perköltség megfizetésére kötelezték az érintetteket.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt