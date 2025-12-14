Kezdd a HÉTFŐD közélettel – Jön a VEKKER GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

A Vekkerben most hétfőn is az érdekfeszítő és megdöbbentő témáké lesz a főszerep, amiket a két műsorvezetőnk Gyürky Enikő és Szabó András Csuti vitat majd meg.

Szó lesz a Tisza-csomag körüli újabb sokkoló elszólásokról, a mohácsi Háborúellenes Gyűlésről, egy újabb programról, ami a családokat segítheti, és persze beszélünk egy sikeres gyermekeket támogató projektről, és egy kicsit ünnepi hangulatba is kerülünk.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el te is a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!