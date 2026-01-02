Ft
Kijöttek a friss számok: ezt már garantáltan minden magyar pénztárcája érezni fogja

2026. január 02. 11:52

Az is kiderült, mi a kormány igazi célja.

2026. január 02. 11:52
null

Január 1-jétől 11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum, a minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik – közölte az MTI-vel a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken.

A kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek egyhangú megállapodásának eredményeként 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér,

míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra nőtt

– írták a közleményben. Hozzátették: az emelésnek köszönhetően a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak. A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett – emelték ki.

A közlemény szerint a minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez. A leszorított infláció, az adócsökkentések és a januári béremelések együttesen biztosítják, hogy a reálbérek 2026-ban is dinamikusan emelkedjenek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.

Hangsúlyozták, hogy a kormány az elmúlt években következetesen támogatta a minimálbérek emelését.

Összehasonlításul azt írták: míg a szocialista kormányzás időszakában a minimálbér vásárlóereje csökkent, addig 2010 és 2025 között a duplájára nőtt.

A 2026. január 1-jétől érvényes emeléssel együtt a minimálbér 2010-hez képest 339 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 317 százalékkal emelkedett,

vagyis mindkét bérkategória több mint háromszorosára nőtt. Kitértek arra, hogy a minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.

A kormány célja

A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot, erősítve a munkából élők megbecsülését és a magyar családok anyagi biztonságát– írta a minisztérium.

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

