Kijöttek a friss számok: ezt már garantáltan minden magyar pénztárcája érezni fogja

A közlemény szerint a minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez. A leszorított infláció, az adócsökkentések és a januári béremelések együttesen biztosítják, hogy a reálbérek 2026-ban is dinamikusan emelkedjenek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.

Hangsúlyozták, hogy a kormány az elmúlt években következetesen támogatta a minimálbérek emelését.

Összehasonlításul azt írták: míg a szocialista kormányzás időszakában a minimálbér vásárlóereje csökkent, addig 2010 és 2025 között a duplájára nőtt.

A 2026. január 1-jétől érvényes emeléssel együtt a minimálbér 2010-hez képest 339 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 317 százalékkal emelkedett,

vagyis mindkét bérkategória több mint háromszorosára nőtt. Kitértek arra, hogy a minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.