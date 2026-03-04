Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború hidvéghi balázs barátság energia Ukrajna

Nemzeti petíció: fontos részletekre hívta fel a figyelmet az államtitkár (VIDEÓ)

2026. március 04. 14:40

Országszerte befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése.

2026. március 04. 14:40
null

Országszerte befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése szerdán – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

a nemzeti petíciót a válaszboríték segítségével ingyenesen lehet visszaküldeni.

A politikus ismertette a petíció általa erős kijelentésnek nevezett pontjait. „Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Második: nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és három: nemet mondok a rezsiárak háború miatti megemelésére”.

Ezt is ajánljuk a témában

„Mind a három nyilvánvaló magyar érdek, tehát nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet mondok arra, hogy az ukrán államot mi működtessük a mi pénzünkből és nemet mondok a rezsiárak megemelésére. Nem, nem és nem” – fogalmazott az államtitkár.

Hidvéghi Balázs arra kért mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, segítse a kormányt ezekben a küzdelmekben. „Mindenkire szükség van, töltsék ki és küldjék vissza” – emelte ki.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
narancsliget
2026. március 04. 15:33
Majd a magyarok 95%-a, azaz 1,6 millió ember visszaküldi.
Válasz erre
0
0
Ouroboros
2026. március 04. 15:33
Sikkasztás, választási csalás. Remélem, hamarosan lesz alkalmatok leülni.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 04. 15:05
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. március 04. 14:51
Aki magyar (nem Péter) velünk tart, árulók kíméljenek Szarba Ukrajna
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!