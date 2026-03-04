Nemzeti petíció: fontos részletekre hívta fel a figyelmet az államtitkár (VIDEÓ)

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Nincs egyedül Magyarország a 26 másik uniós tagállammal szemben, de a nagyhatalmakkal is szoros hazánk szövetsége.
Országszerte befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése.
Országszerte befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése szerdán – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.
Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta:
a nemzeti petíciót a válaszboríték segítségével ingyenesen lehet visszaküldeni.
A politikus ismertette a petíció általa erős kijelentésnek nevezett pontjait. „Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Második: nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és három: nemet mondok a rezsiárak háború miatti megemelésére”.
Ezt is ajánljuk a témában
Nincs egyedül Magyarország a 26 másik uniós tagállammal szemben, de a nagyhatalmakkal is szoros hazánk szövetsége.
„Mind a három nyilvánvaló magyar érdek, tehát nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet mondok arra, hogy az ukrán államot mi működtessük a mi pénzünkből és nemet mondok a rezsiárak megemelésére. Nem, nem és nem” – fogalmazott az államtitkár.
Hidvéghi Balázs arra kért mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, segítse a kormányt ezekben a küzdelmekben. „Mindenkire szükség van, töltsék ki és küldjék vissza” – emelte ki.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP