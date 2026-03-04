Orbán Viktor figyelmeztetett: öngyilkossági kísérletre készül az Európai Unió – Magyarországot is magával rántanák (VIDEÓ)

Már a Financial Times is leírta: „Zelenszkij hatalmas öngólt lőtt” – kár volt ujjat húznia Magyarországgal
Az Európai Bizottság és több Ukrajna pártját fogó EU-tagállam is kérte a Barátság kőolajvezeték helyzetének felülvizsgálását.
Orbán Viktor nagy hibának nevezte az olcsó, orosz energiahordozókról való leválást.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a Financial Times arról írt, hogy Kijev elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését.
Egy magas rangú uniós diplomata szerint Kijev ezzel a lépésével „öngólt lőtt”, és ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására.
A hírre reagált Orbán Viktor miniszterelnök is, aki úgy fogalmazott: nem Kijev, hanem Európa rúgott öngólt az aktuális döntésekkel.
Egy ilyen helyzetben, mint a közel-keleti háború, kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt, az egy gazdasági öngyilkosság”
– fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette: Magyarország nem kíván alkalmazkodni az uniós döntéshozatal jelenlegi irányához, ezért továbbra is élni kíván az olcsóbb orosz energiahordozók nyújtotta lehetőségekkel.
A Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban a kormányfő hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint Ukrajnának előbb-utóbb fel kell hagynia a politikai nyomásgyakorlással, és ismét biztosítania kell a szállítást.
Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy az olajszállítás leállításának hátterében az áll, hogy Magyarország nem támogatta Ukrajna európai uniós csatlakozását.
