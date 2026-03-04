Ft
háború európai unió magyarország energia Barátság kőolajvezeték ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor figyelmeztetett: öngyilkossági kísérletre készül az Európai Unió – Magyarországot is magával rántanák (VIDEÓ)

2026. március 04. 14:08

Orbán Viktor nagy hibának nevezte az olcsó, orosz energiahordozókról való leválást.

2026. március 04. 14:08
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a Financial Times arról írt, hogy Kijev elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését.

Egy magas rangú uniós diplomata szerint Kijev ezzel a lépésével „öngólt lőtt”, és ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. 

A hírre reagált Orbán Viktor miniszterelnök is, aki úgy fogalmazott: nem Kijev, hanem Európa rúgott öngólt az aktuális döntésekkel.

Egy ilyen helyzetben, mint a közel-keleti háború, kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt, az egy gazdasági öngyilkosság”

– fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette: Magyarország nem kíván alkalmazkodni az uniós döntéshozatal jelenlegi irányához, ezért továbbra is élni kíván az olcsóbb orosz energiahordozók nyújtotta lehetőségekkel.

A Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban a kormányfő hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint Ukrajnának előbb-utóbb fel kell hagynia a politikai nyomásgyakorlással, és ismét biztosítania kell a szállítást.

Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy az olajszállítás leállításának hátterében az áll, hogy Magyarország nem támogatta Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

