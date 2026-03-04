Ft
európai tanács barátság kőolajvezeték ursula von der leyen magyarország ukrajna európai bizottság

Már a Financial Times is leírta: „Zelenszkij hatalmas öngólt lőtt” – kár volt ujjat húznia Magyarországgal

2026. március 04. 09:19

Az Európai Bizottság és több Ukrajna pártját fogja EU-tagállam is kérte a Barátság kőolajvezeték helyzetének felülvizsgálását.

2026. március 04. 09:19
null

Kijev elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését – írta kedd este a Financial Times című brit lap. 

A cikk szerint vezető uniós illetékesek is sürgetik Ukrajnát, hogy tegye lehetővé a Barátság-kőolajvezeték ellenőrzését. 

Uniós diplomatákra és tisztviselőkre hivatkozva a lap azt írta, hogy az Európai Bizottság és több olyan EU-tagállam kormánya is az ellenőrző látogatás engedélyezésére kérte Kijevet, amely hagyományosan Ukrajna pártját fogja.

Két forrás azt is mondta, hogy közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, de Kijev ezt biztonsági okokra hivatkozva elutasította.

Egy magas rangú uniós diplomata szerint Kijev „öngólt lőtt” azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. A diplomata azt közölte: nem tudják megmondani, van-e kár vagy sem. „Nagyon egyszerű módjai vannak ennek dokumentálására és annak bizonyítására, hogy keményen dolgoznak a helyreállításon. Nem tették meg” – jegyezte meg

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

