Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt borsod - abaúj - zemplén csöbör katalin jakab péter Magyar Péter

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

2026. március 04. 06:24

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

2026. március 04. 06:24
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A független jelölteknek, a kis pártok jelöltjeinek, de még a DK jelöltjeinek is komoly gondot okoz az induláshoz szükséges aláírások összegyűjtése. A Borsod-Abaúj-Zemplén 1. számú választókerületében a fideszes Csöbör Katalinnak és a tiszás jelölt mellett a DK színeiben induló, korábbi Jobbik-elnöknek, Jakab Péternek is sikerült leadnia az ajánlásokat. Azonban helyben megy a baloldal pártok és jelöltek között az iszapbirkózás.

Jakab Péter nagyon keményen beleállt Magyar Péterbe és a Tisza Pártba:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

»Az újellenzék ugyanis most azt akarja elérni, hogy még a választás előtt húzzanak le a szavazólapról. Esélyt se akarnak adni a miskolciaknak, borsodiaknak, hogy szavazhassanak rám. Ez lenne az új demokrácia? Ez lenne az új rendszerváltás? Eddig a választók uszításával, hergelésével akarták elérni, hogy ne induljak a választáson. Most jönnek az adminisztrációs trükkök?«

Rettegnek a baloldalon, hogy egymás elől veszik majd el a szavazatokat, ezért minden eszközt bevetnek a másik fél lejáratására, ellehetetlenítésére.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jakab Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tekeva
2026. március 04. 09:38
JP megérkezett a DK-ba. Az már a sajátja. Legalább most kiáll a sajátjaiért. Kávét kérek!
Válasz erre
1
0
altercat1
2026. március 04. 09:34
Üsd, vágd parizeus! Ne hagyd magad szaros!
Válasz erre
2
0
regi-nyarakon21
2026. március 04. 09:14
Minden pofon jó helyre megy:))
Válasz erre
4
0
johannluipigus
2026. március 04. 09:00
Jól van ez így. Hadd üsse egymást a két balfasz!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!