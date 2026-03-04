„A független jelölteknek, a kis pártok jelöltjeinek, de még a DK jelöltjeinek is komoly gondot okoz az induláshoz szükséges aláírások összegyűjtése. A Borsod-Abaúj-Zemplén 1. számú választókerületében a fideszes Csöbör Katalinnak és a tiszás jelölt mellett a DK színeiben induló, korábbi Jobbik-elnöknek, Jakab Péternek is sikerült leadnia az ajánlásokat. Azonban helyben megy a baloldal pártok és jelöltek között az iszapbirkózás.

Jakab Péter nagyon keményen beleállt Magyar Péterbe és a Tisza Pártba: