Én, a Kétarcú! – óriási siker a Magyar Péterről szóló képregény
A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.
Megy az iszapbirkózás a baloldalon.
„A független jelölteknek, a kis pártok jelöltjeinek, de még a DK jelöltjeinek is komoly gondot okoz az induláshoz szükséges aláírások összegyűjtése. A Borsod-Abaúj-Zemplén 1. számú választókerületében a fideszes Csöbör Katalinnak és a tiszás jelölt mellett a DK színeiben induló, korábbi Jobbik-elnöknek, Jakab Péternek is sikerült leadnia az ajánlásokat. Azonban helyben megy a baloldal pártok és jelöltek között az iszapbirkózás.
Jakab Péter nagyon keményen beleállt Magyar Péterbe és a Tisza Pártba:
»Az újellenzék ugyanis most azt akarja elérni, hogy még a választás előtt húzzanak le a szavazólapról. Esélyt se akarnak adni a miskolciaknak, borsodiaknak, hogy szavazhassanak rám. Ez lenne az új demokrácia? Ez lenne az új rendszerváltás? Eddig a választók uszításával, hergelésével akarták elérni, hogy ne induljak a választáson. Most jönnek az adminisztrációs trükkök?«
Rettegnek a baloldalon, hogy egymás elől veszik majd el a szavazatokat, ezért minden eszközt bevetnek a másik fél lejáratására, ellehetetlenítésére.”
Nyitókép: Jakab Péter Facebook-oldala