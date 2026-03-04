Szakértő: az ukránok a bolondját járatják az Európai Unióval, a kőolajvezetéknek kutya baja

A műholdfelvételek szerint a Barátság-vezetékrendszer működőképes, nincs technikai akadálya annak, hogy a szállítások újrainduljanak, ennek visszatartása egyértelműen Zelenszkij ukrán elnök politikai lépése – jelentette ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden.

Hortay Olivér elmondta: az ukránok nem engedik oda a vezetékhez az Európai Unió által is javasolt vizsgálóbizottságot, a Barátság újraindításának időpontját február 6. óta újra és újra elhalasztják, „tehát a bolondját járatják az Európai Unióval”. A Századvég szakértője felháborítónak nevezte, hogy