03. 04.
szerda
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron dacian spring Németország románia nato franciaország Volodimir Zelenszkij orosz-ukrán konfliktus Egyesült Királyság ukrajna

Elrettentés papíron, az európai haderők rendszerszintű problémái – II. rész

2026. március 04. 06:03

A francia példa kijózanítóbb, mint bármely sajtótájékoztató. Ha egy NATO-dandár békeidőben sem mozgatható gyorsan Európán belül, milyen alapon beszélnek ukrajnai európai jelenlétről?

2026. március 04. 06:03
Rimóczi Norbert

Cikksorozatunk első részében bemutattuk, hogy milyen problémákkal küzdenek a nyugat-európai NATO országok hadseregei. Mai írásunkban a meglévő képességek gyakorlati alkalmazását vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy mennyi realitása van egy számottevő európai kontingens ukrajnai telepítésének.

A NATO kelet-európai védelme - Forrás: NATO Allied Air Command hivatalos Facebook oldal
A NATO kelet-európai védelme - Forrás: NATO Allied Air Command hivatalos Facebook-oldal

Amikor az erő papíron létezik, a valóságban pedig elakad egy román hídon

A politikai nyilatkozatok magabiztosak, az elrettentési retorika egyre hangosabb – de a hadseregek állapota nem a sajtótájékoztatókon, hanem a logisztikai útvonalakon dől el. A francia 7. páncélosdandár és a Dacian Spring 2025 nevű hadgyakorlat története pontosan ezt bizonyítja.

A cél világos volt: Franciaország demonstrálni akarta, hogy képes önállóan, szövetségesi segítség nélkül, 10 napon belül egy teljes páncélosdandárt – 7500 katonát, mintegy 800 nehéz eszközzel – Romániába telepíteni. Ez nem pusztán hadgyakorlat lett volna, hanem politikai üzenet Moszkvának és európai partnereknek egyaránt: Párizs kész vezető szerepet vállalni a kontinens védelmében. A valóság azonban hamr útját állta Emmanuel Macron erőfitogtatásának.

A rendszer első repedései

Már a 2022-es romániai telepítés is figyelmeztető jel volt. Hét nap és 28 teherszállító repülés kellett 550 katona átmozgatásához – nehézfegyverzet nélkül az Aigle (Sas) fedőnevű műveletben. Amikor később Franciaország Leclerc tankokat akart közúton Németországon keresztül átvinni francia harckocsiszállítókkal, Berlin megtagadta az engedélyt: a francia szállítójárművek tengelyterhelése túllépte a szigorú német korlátokat, és több híd teherbírása sem felelt meg az útvonalon. A telepítés heteket csúszott, végül vasúti szállításra kellett átállni. Csakhogy ezzel újabb problémák nyíltak meg.

A francia és német kompatibilitási problémák eklatáns példája - Forrás: Youtube képernyőfotó
A francia és német kompatibilitási problémák eklatáns példája - Forrás: Youtube képernyőfotó

Francia katonai vezetők később elismerték: a katonák „berozsdásodtak” a kulcsfontosságú vasúti rakodási műveletekben, mert nagyjából húsz éve nem végeztek ilyen jellegű feladatot. A pályaudvari vezetők sem voltak felkészítve, és az egész folyamat káoszba fulladt. Ez nem taktikai hiba volt, hanem rendszerszintű probléma.

Ha ez nem lett volna elég: a romániai támaszpont kiépítése román alvállalkozóktól függött, a rotációkat európai szabályozások és vám-eljárások lassították, néha egészen abszurd okokból. Előfordult például, hogy egy rossz helyre ütött pecsét miatt egy Leclerc tankot le kellett rakodni a vonatról, vagy hogy egy alulméretezett román híd miatt egy teljes francia páncélos-konvojnak több órás kerülőt kellett tennie.

A Mihail Kogalniceanu NATO légibázis tervei, az ára 2,5 milliárd euró, de még közel sincs készen - Forrás: Sachin Chaudhary X oldala
A Mihail Kogalniceanu NATO légibázis tervei, az ára 2,5 milliárd euró, de még közel sincs készen - Forrás: Sachin Chaudhary X oldala

2024 októberében a francia kontingenst további Leclerc tankokkal és páncélozott szállítókkal erősítették meg, így a romániai francia erők létszáma közel 1000 főre nőtt. Ekkor született meg a nagy ötlet: a teljes 7. páncélosdandár látványos áttelepítése a Dacian Spring 2025 gyakorlatra.

PR-ból ötös, realitásból bukás - a britek képességei

Azt mindenképpen a brit hadsereg és politikai vezetés számlájára kell írni, hogy ők már az elvárásokat is visszafogták - nehogy úgy járjanak, mint a franciák. 2025 elején rendezték meg a Steadfast Dart fedőnevű gyakorlatot, melyen tízezer katona vett rész, kilenc NATO országból.

Keir Starmer, munkáspárti brit miniszterelnök ukrajnai bevetési terve - Forrás: Clash Report X oldala
Keir Starmer, munkáspárti brit miniszterelnök ukrajnai bevetési terve - Forrás: Clash Report X oldala

A szárazföldi komponens vezetését az Egyesült Királyság vállalta: több mint 2500 brit katonát szállított át Európán szárazföldön, levegőben és tengeren Romániába, összesen 730 járművel. Ez eddig szép eredmény, azonban a képet árnyalja, hogy a brit hadsereg nem telepített nehézfegyverzetet, sem nehézpáncélost, sem tüzérségi eszközöket. Ennek ellenére a műveletet sikeresnek tekintették, de kérdés, hogy a románokhoz átdobott katonák mennyire szeretnének a hiányzó nehézfegyverzetük nélkül megindulni az orosz határ felé.

A Dacian Spring: nagy terv, törölt valóság

De térjünk vissza Emmanuel Macron nagyívű terveihez. 2025 tavaszán “minden” készen állt a Dacian Spring hadgyakorlatra, melynek során a teljes 7. páncélosdandár telepítése lett volna a cél. A francia kikötőkben RO-RO hajók (egy olyan szállítmányozási mód, ahol a kerekeken guruló járművek – teherautók, autók, utánfutók – saját meghajtással hajtanak fel és le a komp vagy hajó fedélzetére) készültek indulásra, Alexandroupoliban logisztikai központot állítottak volna fel, a kommunikáció pedig egyértelmű volt: 10 nap, teljes dandár, önálló végrehajtás.

L-CAT (Landing Catamaran) egy innovatív, francia fejlesztésű roll-on/roll-off (Ro-Ro) partra szálló katamarán, amelyet nagy sebességre és sekély vizekben való üzemelésre terveztek - Forrás: Ships Hub

A dandár hadrendje 2025-ben: 

  • két harckocsiezred, 
  • két gépesített gyalogezred, 
  • egy könnyű gépesített gyalogezred, 
  • egy tüzérezred, 
  • egy műszaki ezred és 
  • egy híradó-parancsnoki egység.

Összesen nagyjából 7500 katona, mintegy 800 nagy értékű eszköz és platform, plusz logisztikai teherautók és könnyű járművek. Legutóbb a francia hadsereg a Perzsa-öbölháború idején telepített ennél nagyobb élőerőt Franciaország határain túl.

Aztán a kezdés előtt a gyakorlatot törölték. A román sajtó (például a román Szabad Európa) úgy foglalta össze: Románia „elszabotálta” a NATO Dacian Spring gyakorlatát. A román hatóságok nem modernizálták időben azokat az infrastruktúra-elemeket (utakat, hidakat, átereszeket), amelyeket a hadgyakorlat során használni kellett volna. Tíz hónap alatt semmilyen érdemi előrelépést nem jelentettek. Kiemelt példa volt a Voila településnél lévő 94 méteres híd, amely négy év alatt sem készült el. Így Románia a gyakorlatot 2025 őszére halasztotta.

A hiányzó híd - Forrás: Europa Libera Romania Youtube csatorna
A hiányzó híd - Forrás: Europa Libera Romania Youtube csatorna

Csakhogy itt nem ért véget a történet: a későbbi fejlemények alapján az egész „románokra hárítás” túl kényelmes magyarázatnak tűnt. Több jel is arra utalt, hogy eredetileg sem a teljes francia dandár mozgott volna: egyes egységekből csak résztelepítés szerepelt, a vállalás pedig fokozatosan zsugorodott. A rendelkezésre álló adatok alapján egyre inkább az rajzolódik ki, hogy a francia hadvezetés is felismerte: a vállalás irreális. A 10 napos teljes dandár-telepítés békeidőben sem kivitelezhető. 

A Dacian Spring ügyét gyorsan „a szőnyeg alá söpörték”, és hosszú ideig csend lett. A telepítést a Dacian Fall 2025 gyakorlatra időzítették újra.

A végrehajtás azonban már erősen visszavágott terv alapján történt. 2025 októberében a sajtó arról számolt be, hogy Franciaország „dandárt” telepít Romániába – de a számokkal óvatosan bántak. A gyakorlat nem 7500 katonáról szólt, hanem összesen 5000 katonáról 10 NATO-országból, ebből mindössze 2400 fő volt francia a 7. páncélosdandárból. Ez látványos visszalépés volt az év eleji ígérethez képest. A művelet nagyságrendje lényegében közelebb került a britek Steadfast Dart telepítéséhez – csak ezúttal némi nehéztechnikával.

2025 október elején körülbelül 50 páncélozott járművet és tüzérségi eszközt szállítottak Románia felé 11 vasúti szerelvénnyel és 14 közúti konvojjal. A „10 napos villámtelepítés” részlete ekkorra szintén eltűnt a kommunikációból. Maga a Dacian Fall gyakorlat eseménytelenül lezajlott: látható volt Caesar önjáró lövegek alkalmazása, vezetési pont felállítása, Leclerc harckocsik manőverei. A gyakorlat 2025. november 13-án ért véget. A korábbi nagy cél azonban nem teljesült.

A Francia erőfitogtatás mérlege

Összegzésként: Franciaország elbukta az erő felmutatásra épített vállalását, ellenben azt bizonyították, hogy logisztikailag impotensek. A román szabályozási és infrastruktúra-problémák valóban számítottak, de ezek részben bűnbakként szolgáltak, hogy elfedjék a valódi gondot: a francia hadsereg képtelen bevetésre kész állapotban megérkezni szövetségesei területére. Ezt mutatta a Németországon át nem közlekedtethető harckocsiszállítók ügye, a gyenge útvonaltervezés, a vasúti rakodás körüli káosz, és a rendszer szintű felkészületlenség.

Ebből következik az is, hogy Franciaország 2027-re kitűzött célja – egy teljes hadosztály 30 napon belüli telepítése lőszerrel és ellátmánnyal – erősen kérdésessé válik. 

Ez történik akkor, amikor a politika előreszalad a katonai realitás előtt.

A valódi kérdés Európa számára

A történet nem Franciaországról szól önmagában. Hanem arról, hogy Európa mennyire képes tényleges katonai erőt mozgósítani. Ha egy teljes dandár békeidőben nem mozgatható gyorsan a kontinensen belül, akkor milyen realitása van azoknak a politikai nyilatkozatoknak, amelyek európai katonák ukrajnai jelenlétéről beszélnek? Hogyan képzelhető el egy „békemisszió”, ha az alap logisztika is akadozik?

A francia példa egy tágabb problémára mutat rá: az európai hadseregek jelentős része évtizedeken át expedíciós, korlátozott intenzitású műveletekre optimalizált struktúrában működött. A nagy volumenű, gyors, nehézfegyverzettel végrehajtott szárazföldi átcsoportosítás nem volt napi gyakorlat.

A papíron létező hadrend nem egyenlő a ténylegesen mozgatható erővel.

* * *

Nyitókép: Ludovic Marin / AFP

 

