Elrettentés papíron, az európai haderők rendszerszintű problémái – II. rész

Azt mindenképpen a brit hadsereg és politikai vezetés számlájára kell írni, hogy ők már az elvárásokat is visszafogták - nehogy úgy járjanak, mint a franciák. 2025 elején rendezték meg a Steadfast Dart fedőnevű gyakorlatot, melyen tízezer katona vett rész, kilenc NATO országból.

Keir Starmer, munkáspárti brit miniszterelnök ukrajnai bevetési terve - Forrás: Clash Report X oldala

A szárazföldi komponens vezetését az Egyesült Királyság vállalta: több mint 2500 brit katonát szállított át Európán szárazföldön, levegőben és tengeren Romániába, összesen 730 járművel. Ez eddig szép eredmény, azonban a képet árnyalja, hogy a brit hadsereg nem telepített nehézfegyverzetet, sem nehézpáncélost, sem tüzérségi eszközöket. Ennek ellenére a műveletet sikeresnek tekintették, de kérdés, hogy a románokhoz átdobott katonák mennyire szeretnének a hiányzó nehézfegyverzetük nélkül megindulni az orosz határ felé.

A Dacian Spring: nagy terv, törölt valóság

De térjünk vissza Emmanuel Macron nagyívű terveihez. 2025 tavaszán “minden” készen állt a Dacian Spring hadgyakorlatra, melynek során a teljes 7. páncélosdandár telepítése lett volna a cél. A francia kikötőkben RO-RO hajók (egy olyan szállítmányozási mód, ahol a kerekeken guruló járművek – teherautók, autók, utánfutók – saját meghajtással hajtanak fel és le a komp vagy hajó fedélzetére) készültek indulásra, Alexandroupoliban logisztikai központot állítottak volna fel, a kommunikáció pedig egyértelmű volt: 10 nap, teljes dandár, önálló végrehajtás.