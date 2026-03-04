„Ha a sportból hadszíntér válna, az szerencsétlen helyzet lenne” – Fradi-legenda a Mandinernek

Mind a ketten a Zebra DPK tagjai. Az elmúlt időszakban pedig azt látjuk, hogy egyre több sportoló csatlakozik valamely digitális polgári körhöz, vagy vállalja fel a véleményét. Mi ennek a jelenségnek az oka?

Görbicz Anita: A digitális térben bárki bármit mondhat, és nincsenek következményei, éppen ezért gondolom, hogy nekünk, sportolóknak is ki kell állnunk az igazunkért, azért, amit képviselünk. Bár én pont az a személyiség vagyok, aki nem nagyon szeret szerepelni, nem osztom meg a napjaim minden pillanatát a Facebookon vagy az Instagramon, de úgy érzem, van, amit ki kell tenni az ablakba. Arról nem beszélve, hogy

hatalmas a tét: nem mindegy, hogy háború vagy béke.

Az április 12-i választáson pedig valóban a jövőnk a tét. Ezért anyaként és sportolóként is vállalom a véleményemet.

Vincze Ottó: Nekünk a sport határozza meg az életünket. Azt látom, hogy a kormány az elmúlt 16 évben nagyon sok energiát fektetett ebbe a területbe. Ennek a munkának és fejlesztésnek pedig nagy súlya van minden tekintetben. Hiszen amikor politikai hovatartozástól függetlenül az emberek kimennek egy sporteseményre – például a Puskás Arénába – szurkolni a magyar válogatottnak, vagy amikor több mint húszezer ember drukkol a Győrnek a Bajnokok Ligája négyes döntőjében az MVM Dome-ban, akkor sokak számára látható eredménye van az elmúlt több mint másfél évtized munkájának. Ott van a futás példája is: megannyi honfitársunk megfelelő körülmények között, biztonságban űzheti ezt a sportot.