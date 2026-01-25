„Szeretnék újra Tottikat látni a pályán, hiányoznak a karizmatikus figurák” – Vincze Ottó a Mandinernek

Vincze Ottó (jobbra) hiányolja a karizmatikus figurákat a fociból, de alapvetően a mai világból is / Fotó: MTI/ MTVA/ Illyés Tibor

Tele vagyunk univerzális futballistákkal, de egyre kevesebb a csibész, a spíler. Ezzel egyetért?

Szerintem a mai labdarúgásban is jelen vannak az ilyen típusú játékosok, csak más formában. Manapság inkább mindenki egységben, taktikában, stratégiában gondolkodik, amelyben az egyén háttérbe szorul. Arról van szó, hogy ki mennyire képes a saját egóját, tehetségét a csapat, az elvárások alá rendelni. Itt megint csak Szoboszlai Dominikot hoznám fel példaként, vagy az alapvetően szélső, támadó felfogású, a válogatottban alapembernek számító Sallai Rolandot, aki az Atlético Madrid ellen jobb hátvédként adott gólpasszt a BL-ben és hétről hétre magas színvonalon teljesít egy európai viszonylatban is nagy klubban, a Galatasarayban. Sallainak egyébként minden adottsága megvan ahhoz, hogy ott tudjon a legjobban teljesíteni, ahol éppen számítanak. A legnagyobb elismerés számára mégsem az, amikor balszélsőként játszik, annál ugyanis sokkal többet jelent, hogy jobbhátvédként is teljes értékű labdarúgóként számítanak rá a Galatában. Gondoljunk csak bele, ha Roli nem tudná ezt a szintet megugrani, akkor a törökök hány jobbhátvédet vihetnének oda, mert megvan hozzá az erőforrásuk. De elfogadják, tudják, hogy lehet benne bízni, elégedettek vele. Ugyanez a helyzet Dominikkal is, aki az ősz folyamán jobboldali védőként is szerepelt – nem is akárhogyan.

Ettől függetlenül igaza van, én is hiányolom a karizmatikus figurákat a fociból, de alapvetően a mai világból is. El kell fogadni, hogy nem ebbe az irányba megyünk. Magyarországon szerintem alapvetően sportrajongók az emberek, de a hozzáállás zsenifókuszú. Tehát az a megközelítés sokszor, hogy akkor jó valaki, ha nagyon magas szinten teljesít, világklasszis abban, amit csinál. Most itt van a Dominik a fociban, de vízilabdában is voltak ilyenek korábban, a Kásás Tomi meg a szegény néhai Benedek Tibi, és ide sorolom a feleségemet kézilabdában, Görbicz Anitát még jó sok magyar sportolóval egyetemben. A zsenikre vágyunk, várunk és így talán nehezebben fogadjuk el, ha nem jönnek és nem róluk szól a történet.

Ami pedig engem illet, szeretnék újra Tottikat látni a pályán. Akinek olyan dolgok jutnak az eszébe, ami mondjuk a másik 18-20 játékosnak nem, és képesek technikailag kivitelezni ezeket. Mert valljuk be őszintén, az érzelmek és a feszültség székhez ragaszt minket, de a Totti-féle megoldások láttán nagyon magasra fel tudunk ugrani belőle.