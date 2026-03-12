Ez ám a meglepetés: a keretben sem lesz ott a Fradi válogatott kapusa a történelmi meccsen!

Nemrég tért vissza ujjsérülése utáni hosszas kihagyásából a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes, aki ennek apropóján el is mondta, egyelőre nem tudja, Robbie Keane vezetőedző és a Fradi stábja pontosan hogyan számol majd vele a többfrontos tavaszi harc során, vagyis a bajnokságban és az Európa Ligában. Nos, az egyik kérdésre most, úgy tűnik, választ kaptunk.

Dibusz Dénes a Braga ellen biztosan nem vezetheti pályára a Fradit az Európa-ligában (Fotó: MTI/Purger Tamás)