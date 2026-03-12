Ft
03. 12.
csütörtök
03. 12.
csütörtök
európa liga Fradi Ferencváros Dibusz Dénes FTC

Ez ám a meglepetés: a keretben sem lesz ott a Fradi válogatott kapusa a történelmi meccsen!

2026. március 12. 11:58

A Braga elleni Európa Liga-nyolcaddöntőben is Gróf Dávid védheti a magyar bajnok kapuját. Úgy tűnik tehát, Dibusz Dénes egyelőre a Fradi hazai meccsein gyűjtögetheti a játékperceket sérülése után.

2026. március 12. 11:58
null

Nemrég tért vissza ujjsérülése utáni hosszas kihagyásából a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes, aki ennek apropóján el is mondta, egyelőre nem tudja, Robbie Keane vezetőedző és a Fradi stábja pontosan hogyan számol majd vele a többfrontos tavaszi harc során, vagyis a bajnokságban és az Európa Ligában. Nos, az egyik kérdésre most, úgy tűnik, választ kaptunk.

DIBUSZ Dénes Fradi EL
Dibusz Dénes a Braga ellen biztosan nem vezetheti pályára a Fradit az Európa-ligában (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az M4 Sport ugyanis kiszúrta, hogy a 35 éves válogatott kapus továbbra sem szerepel a zöld-fehérek EL-keretében: a klub annak ellenére sem cserélte őt vissza sérülése után, hogy a Braga elleni nyolcaddöntő előtt erre technikailag lett volna lehetősége. 

Ez azt jelenti, hogy a portugál élcsapat elleni párharcban nagy valószínűséggel ugyanúgy Gróf Dávid védi majd a Fradi kapuját, mint ahogy a csapat legutóbbi öt EL-meccsén is,

a tartalékja pedig a fiatal Varga Ádám lesz – Dibuszt pedig alighanem a hazai porondra tartogatja Keane, addig legalábbis biztosan, amíg újra vissza nem lendül a szükséges meccsritmusba. A Braga elleni odavágó csütörtök este 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában. 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

* * *

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
mapetshow
2026. március 12. 13:42
Fogalmatlan újságíró szenzációhajhászása. Kapust valóban lehet cserélni, de csak ha valamelyik benevezett megsérül, és ezt orvos igazolja. Nyilván lehet ezzel trükközni, de a Fradi nem akart.
Válasz erre
0
0
Abiondi
2026. március 12. 13:04
Bármennyire is kedvelem Dibuszt, ez a döntés a csapat érdeke. Hosszú kihagyás után, ujjvédővel játszott a bajnokin is, tehát nincs 100% állapotban. Nem a képességét vitatom, vagy a csapatban betöltött pozícióját, hanem az egészségi állapotát. Azért a visszavágóra kivinném magammal Keane helyében, jó ha ott van egy tapasztalt játékos a morál miatt!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!