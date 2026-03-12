Ez ám a meglepetés: a keretben sem lesz ott a Fradi válogatott kapusa a történelmi meccsen!

„Nem tudom, mit hoz a jövő” – bizonytalanságban telnek a magyar válogatott napjai
De már semmi sem érheti felkészületlenül.
A Braga elleni Európa Liga-nyolcaddöntőben is Gróf Dávid védheti a magyar bajnok kapuját. Úgy tűnik tehát, Dibusz Dénes egyelőre a Fradi hazai meccsein gyűjtögetheti a játékperceket sérülése után.
Nemrég tért vissza ujjsérülése utáni hosszas kihagyásából a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes, aki ennek apropóján el is mondta, egyelőre nem tudja, Robbie Keane vezetőedző és a Fradi stábja pontosan hogyan számol majd vele a többfrontos tavaszi harc során, vagyis a bajnokságban és az Európa Ligában. Nos, az egyik kérdésre most, úgy tűnik, választ kaptunk.
Az M4 Sport ugyanis kiszúrta, hogy a 35 éves válogatott kapus továbbra sem szerepel a zöld-fehérek EL-keretében: a klub annak ellenére sem cserélte őt vissza sérülése után, hogy a Braga elleni nyolcaddöntő előtt erre technikailag lett volna lehetősége.
A portugál futballt jól ismerő Fradi-legenda, Lipcsei Péter a várakozásairól beszélt a Mandinernek.
Ez azt jelenti, hogy a portugál élcsapat elleni párharcban nagy valószínűséggel ugyanúgy Gróf Dávid védi majd a Fradi kapuját, mint ahogy a csapat legutóbbi öt EL-meccsén is,
a tartalékja pedig a fiatal Varga Ádám lesz – Dibuszt pedig alighanem a hazai porondra tartogatja Keane, addig legalábbis biztosan, amíg újra vissza nem lendül a szükséges meccsritmusba. A Braga elleni odavágó csütörtök este 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
