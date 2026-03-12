Ft
Liu Shao­ang Kína Liu Shaolin Sándor rövid pályás gyorskorcsolya

Az egyik elfáradt, a másik nem kell: Liuék miatt áll a bál Kínában – lehet még visszaút?

2026. március 12. 13:33

Az olimpiai kudarc után a világbajnokságon sem vigasztalódhatnak az országváltó fivérek. Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor ott sem lesz a kínai csapattal a szezonzáró montreali eseményen.

2026. március 12. 13:33
null

Mint ismert, nem igazán jött be az országváltás a Liu fivéreknek: a magyar színeket kínaira cserélő testvérpár közül Shaoang bár ott volt a februári téli olimpián, óriási meglepetésre a kínai válogatottal együtt érem nélkül zárt, míg bátyját, Shaolin Sándort már eleve ki sem vitték Milánóba. A magyar mezben olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázók ráadásként most a szezonzáró montreali világbajnokságon sem vigasztalódhatnak. 

LIU Shaoang
Liu Shaoang számára kínai színekben már nagyon nem úgy sikerült az olimpia, mint ahogy azt eltervezte (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Van még visszaút Liuék számára?

A Magyar Nemzet ugyanis arról ír, hogy a kínai szakvezetés a vb kapcsán a fiatalítás mellett döntött, így a férficsapatból Szun Long és Lin Hsziao-csün mellett Liu Shaoang is kikerült, Liu Shaolin Sándor pedig nem tér vissza. 

A 30 éves Shaolin érdemi pályafutása ezzel jó eséllyel véget ért, három évvel fiatalabb öccse, Shaoang viszont egyelőre csak pihenőt kért, mert indoklása szerint az elmúlt négy évben végzett kemény munka fizikálisan és mentálisan egyaránt megviselte. 

A kínai drukkereknek mindenesetre az olimpiai sokk után ez csak újabb olaj a tűzre: a Sohu nevű portál egyenesen megdöbbentőnek nevezi a férficsapat vb-összeállítását, miközben a szurkolók a közösségi médiában akadtak ki értetlenkedve, előre temetve a rendkívül rutintalan vb-küldöttséget. 

A szezonzáró montreali világbajnokságon a magyar színeket a férfiaknál Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Major Dominik és Bontovics Balázs, a nőknél Bácskai Sára Luca, Somodi Maja Dóra, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka és Végi Diána Laura képviseli.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

