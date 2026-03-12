Az egyik elfáradt, a másik nem kell: Liuék miatt áll a bál Kínában – lehet még visszaút?

Magyarul üzent az óriási csalódás után a kínai színekre váltó Liu Shaoang
„Nem került új érem a gyűjteményembe, de...” – fogalmazott az olimpiai bajnoki gyorskorcsolyázó. Liu Shaoang igyekezett pozitív maradni.
Az olimpiai kudarc után a világbajnokságon sem vigasztalódhatnak az országváltó fivérek. Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor ott sem lesz a kínai csapattal a szezonzáró montreali eseményen.
Mint ismert, nem igazán jött be az országváltás a Liu fivéreknek: a magyar színeket kínaira cserélő testvérpár közül Shaoang bár ott volt a februári téli olimpián, óriási meglepetésre a kínai válogatottal együtt érem nélkül zárt, míg bátyját, Shaolin Sándort már eleve ki sem vitték Milánóba. A magyar mezben olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázók ráadásként most a szezonzáró montreali világbajnokságon sem vigasztalódhatnak.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem került új érem a gyűjteményembe, de...” – fogalmazott az olimpiai bajnoki gyorskorcsolyázó. Liu Shaoang igyekezett pozitív maradni.
A Magyar Nemzet ugyanis arról ír, hogy a kínai szakvezetés a vb kapcsán a fiatalítás mellett döntött, így a férficsapatból Szun Long és Lin Hsziao-csün mellett Liu Shaoang is kikerült, Liu Shaolin Sándor pedig nem tér vissza.
A 30 éves Shaolin érdemi pályafutása ezzel jó eséllyel véget ért, három évvel fiatalabb öccse, Shaoang viszont egyelőre csak pihenőt kért, mert indoklása szerint az elmúlt négy évben végzett kemény munka fizikálisan és mentálisan egyaránt megviselte.
A kínai drukkereknek mindenesetre az olimpiai sokk után ez csak újabb olaj a tűzre: a Sohu nevű portál egyenesen megdöbbentőnek nevezi a férficsapat vb-összeállítását, miközben a szurkolók a közösségi médiában akadtak ki értetlenkedve, előre temetve a rendkívül rutintalan vb-küldöttséget.
A szezonzáró montreali világbajnokságon a magyar színeket a férfiaknál Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Major Dominik és Bontovics Balázs, a nőknél Bácskai Sára Luca, Somodi Maja Dóra, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka és Végi Diána Laura képviseli.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
„Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének" – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.