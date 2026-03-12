Az egyik elfáradt, a másik nem kell: Liuék miatt áll a bál Kínában – lehet még visszaút?

Mint ismert, nem igazán jött be az országváltás a Liu fivéreknek: a magyar színeket kínaira cserélő testvérpár közül Shaoang bár ott volt a februári téli olimpián, óriási meglepetésre a kínai válogatottal együtt érem nélkül zárt, míg bátyját, Shaolin Sándort már eleve ki sem vitték Milánóba. A magyar mezben olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázók ráadásként most a szezonzáró montreali világbajnokságon sem vigasztalódhatnak.

Liu Shaoang számára kínai színekben már nagyon nem úgy sikerült az olimpia, mint ahogy azt eltervezte (Fotó: MTI/Illyés Tibor)