Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Kína Irán Izrael közel-kelet Egyesült Államok

„A dzsungel törvénye” felé sodródik a világ: Kína keményen reagált az USA és Izrael iráni csapására

2026. március 02. 09:54

Peking szerint a támadás súlyos jogsértés, és azonnali tűzszünetre van szükség. A kínai elemzők úgy látják, a Közel-Kelet egy kiszámíthatatlan, új korszakba léphet.

2026. március 02. 09:54
null

Az Egyesült Államok és Izrael iráni csapásaira reagálva Kína határozottan elítélte az iráni legfelsőbb vezető megölését. A kínai külügyminisztérium szerint a támadás „Irán szuverenitásának és biztonságának súlyos megsértése”, valamint szembemegy az ENSZ Alapokmányának alapelveivel – írja a Global Times.

A lap szerint kínai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az akció „magas kockázatú játszma”, amely egy elhúzódó és kiszélesedő konfliktusba sodorhatja Washingtont. Úgy vélik, ha más államok vezetőinek célzott likvidálása precedenssé válik, az tovább destabilizálhatja a nemzetközi világrendet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A kínai külügy egyértelművé tette:

Kína határozottan ellenzi és erőteljesen elítéli” a támadást, és a katonai műveletek azonnali leállását, valamint a feszültség csökkentését sürgeti.

„Elfogadhatatlan lépés”

A kínai diplomácia vezetője, Vang Ji a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésben úgy fogalmazott:

Elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen csapásokat hajt végre az amerikai–iráni tárgyalások idején.”

Hozzátette:

az is elfogadhatatlan, hogy „nyíltan megöljék egy szuverén állam vezetőjét és ezzel kormányváltást ösztönözzenek”

– írja a Global Times a Xinhua beszámolója alapján.

Peking szerint a konfliktus már most az egész Perzsa-öböl térségére kiterjedt, és fennáll a veszélye annak, hogy a Közel-Kelet „veszélyes szakadékba” sodródik. Kína ezért

  • a katonai műveletek azonnali leállítását,
  • a tárgyalásokhoz való visszatérést és
  • az egyoldalú lépések elutasítását sürgeti.

Ezt is ajánljuk a témában

A kínai elemzők szerint az Egyesült Államok lépése „a hegemónia nyílt megnyilvánulása”, amely a nemzetközi jog nyílt megsértésével azokat az államokat veszi célba és figyelmezteti, amelyek szembemennek Washington érdekeivel. Egyes szakértők arra is figyelmeztettek, hogy

ha a „dzsungel törvénye” válik normává, az az egész nemzetközi világrendet alááshatja.

„Kiszámíthatatlan új szakasz” a Közel-Keleten?

A kínai állami hírügynökség szerint az iráni vezető, Ali Hamenei ajatollah halála komoly sokkhatást váltott ki a perzsa országban. Elemzők szerint a Közel-Kelet „egyre veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb új fázisba” lép – adta hírül a Xinhua.

A beszámoló részletesen ismerteti az eszkaláció következményeit is. Irán tömeges rakéta- és dróntámadásokat indított, amelyek több országot is érintettek, köztük Izraelt és több öböl menti államot. A harcok következtében jelentős veszteségek keletkeztek:

iráni források szerint például egy dél-iráni tartományban egy iskola elleni támadásban több mint 150 ember halt meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A Xinhua szerint az iráni vezetés gyorsan megpróbálta kezelni a hatalmi vákuumot:

  • ideiglenes vezetői tanács alakult, miközben
  • a politikai és katonai vezetők kemény megtorlást ígértek.

Elemzők úgy vélik, a támadás átlépte Irán egyik „vörös vonalát”, ami indokot adhat a konfliktus további kiterjesztésére.

A térség szakértői szerint a háború „még korai szakaszában van”, és egyelőre semmi nem utal arra, hogy hamarosan véget érne. Egyes elemzők egyenesen

a regionális rend alapvető megbomlásáról” beszélnek.

Peking azonnali lépéseket sürget

A kínai állami televízió, a CGTN beszámolója szerint Peking „mélyen aggódik” az amerikai–izraeli csapások miatt, és hangsúlyozta, hogy

tiszteletben kell tartani Irán „szuverenitását, biztonságát és területi integritását”.

A kínai külügy ismételten felszólította a feleket, hogy azonnal állítsák le a katonai műveleteket, kerüljék az eszkalációt, és térjenek vissza a párbeszédhez. Peking szerint a térség stabilitásának fenntartása csak diplomáciai úton lehetséges – adta hírül a csatorna.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

 

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 02. 11:53
arpadan: "Néhány kommentelő említette Kínát. Ha a mostaninál nem sokkal nagyobb durranás nélkül akar valamit Tajvannal, akkor nem sok ideje maradt lépni... Ha csak máris el nem késett.." Kína nem az a kapkodós fajta. Náluk a tötrénelmet a dolgok folyását évszázadokban mérik. Most hallgattam Somkuti Bálint műsorát a YouTube-on. Ajánlom. Szerinte Irán és szövetségesei ugyanazt a felörlő stratégiát folytatják, mint az oroszok. Az USA sok fegyvert szállított le Ukrajnába. A Pótlásuk nem teljes. Itt egy villámháborúra számítottak, arra, hogy bevált recept szerint a lakosság átáll, De tévedtek. Mindenütt a halál Amerikára hallatszik. Az USA nem fogja bírni Iránt, Ukrajnát (oda már egyre kevesebbet ad) és Tajvant. Kína ráér. Erölködjön csak az USA a Közel-keleten.
Válasz erre
1
0
galancza-2
•••
2026. március 02. 11:33 Szerkesztve
Ez az amcsi támadás Kínát teljesen Oroszországhoz löki. És remélem Indiát is. Hajrá Kína! Hajrá Oroszország! Hajrá Magyarország! Hajrá Fidesz! Éljen OV! Örök Tisztelet Csurka Istvánnal!
Válasz erre
1
0
gyozike26
2026. március 02. 11:31
Milyen jó hogy mi megint egy demens prérifarlas mellett állunk.Brüsszel a hibás ezéris😉
Válasz erre
3
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 02. 11:24
Nagyszerű lesz látni, amikor felsorakoznak a kínai tankok Trump ellen iráni olajjal, orosz atomtöltettel és magyar akkumulátorokkal. “Mer’ a gonyosz háborúpárti Belgium, aranyoskám!”
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!