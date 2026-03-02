„A dzsungel törvénye” felé sodródik a világ: Kína keményen reagált az USA és Izrael iráni csapására

Az Egyesült Államok és Izrael iráni csapásaira reagálva Kína határozottan elítélte az iráni legfelsőbb vezető megölését. A kínai külügyminisztérium szerint a támadás „Irán szuverenitásának és biztonságának súlyos megsértése”, valamint szembemegy az ENSZ Alapokmányának alapelveivel – írja a Global Times.

A lap szerint kínai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az akció „magas kockázatú játszma”, amely egy elhúzódó és kiszélesedő konfliktusba sodorhatja Washingtont. Úgy vélik, ha más államok vezetőinek célzott likvidálása precedenssé válik, az tovább destabilizálhatja a nemzetközi világrendet.