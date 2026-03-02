„A dzsungel törvénye” felé sodródik a világ: Kína keményen reagált az USA és Izrael iráni csapására

A kínai elemzők szerint az Egyesült Államok lépése „a hegemónia nyílt megnyilvánulása”, amely a nemzetközi jog nyílt megsértésével azokat az államokat veszi célba és figyelmezteti, amelyek szembemennek Washington érdekeivel. Egyes szakértők arra is figyelmeztettek, hogy
ha a „dzsungel törvénye” válik normává, az az egész nemzetközi világrendet alááshatja.
„Kiszámíthatatlan új szakasz” a Közel-Keleten?
A kínai állami hírügynökség szerint az iráni vezető, Ali Hamenei ajatollah halála komoly sokkhatást váltott ki a perzsa országban. Elemzők szerint a Közel-Kelet „egyre veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb új fázisba” lép – adta hírül a Xinhua.
A beszámoló részletesen ismerteti az eszkaláció következményeit is. Irán tömeges rakéta- és dróntámadásokat indított, amelyek több országot is érintettek, köztük Izraelt és több öböl menti államot. A harcok következtében jelentős veszteségek keletkeztek: