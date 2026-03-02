Magyar Péter és a sajtó – egy roppant kínos, egyoldalú szerelem története. Mutatjuk!

Mindent egy lapra tett fel a Telex: téboly, ahogyan Magyar Pétert segíti a „„„független””” lap
Szintet lépett a szerkesztőség.
A jelek szerint tehát a Magyar Péterhez lojális, sőt szervilis sajtó azt kapja tőle jutalmul, amit a jobboldali sajtó büntetésül. Íme a példák!
„Schwarz, maga akkor a legundorítóbb, amikor kedves próbál lenni” – Fritz Teufel mondata sokak számára ismerős lehet a Macskafogó című, amúgy idén negyvenéves rajzfilmből. A Telex, amely, amilyen kínosan ügyel arra, hogy nevében független és objektív legyen, időnként annyira túlszalad a lojalitáson is, és belefut a szervilizmusba, hogy az már egy jóllakott Kádár-rezsimbeli pártökle-újságírónak is necces lenne.
Mindeközben nagyon sokáig szótlanul tűrték Magyar Péter folyamatos trollkodását a cikkeik alatt kommentben, jó Safranek módjára,
hogy maradjunk az említett rajzfilmnél.
Most azonban eljött egy pont, amikor kénytelenek voltak visszaszólni: mint lapunk kiszúrta, Magyar Péter külpolitikai stratégiai igazolása, Orbán Anita Bécsben ausztriai magyarokkal találkozott – ám hermetikusan elzárva a sajtótól.
A párbeszéd, ami ezt keretezte, még kellemetlenebb volt. A Telex riportere szolgálatkészen megkérdezte Orbán Anitát: „a Telexnek forgatunk, esetleg nem jöhetnénk be megnézni a rendezvényt?”. Mire Orbán Anita hátranézett, ahol valaki nála hatalmasabb elme megcsóválta a fejét, mire visszafordult, és közölte: „ne haragudj, nem én döntök ebben”.
Bónuszként a riport után Magyar Péter is megjelent kötekedni a Telex oldalán…
A Magyar Nemzet ennek örvén csinos gyűjtést szedett össze, ami remekül bemutatta, hogy
Magyar Péter elvárásaiban és stílusában hogyan követeli ki magának azt a szintű propagandát, amit éppen a kormánynak szeret tulajdonítani.
Felidézték, hogyan borult ki Magyar néhány nappal ezelőtt, amikor a Telex műsorában drogbotrányról és korábbi kijelentéseiről kérdezték, s hogy nekiugrott még a műsorvezetőnek is.
S azt is, hogy bírósággal tiltatta meg a Bors kiszivárgott Tisza-megszorítócsomagról szóló különszámának terjesztését.
De az is emlékezetes volt, amikor Magyar Péter az ATV stúdiójában összeveszett az őt kérdezni próbáló Rónai Egonnal, amikor az szembesítette azzal, hogy állításával szemben jó párszor meghívták a műsorba, majd felháborodottan el is hagyta a stúdiót; s talán nem nehéz felidézni a klasszikus partizános „mennyi az idő, Marci?”-t sem.
Felidézték továbbá az újságírók „köcsögözését” és azon vágyát, hogy „a Dunába löködi őket”, vagy hogy hogyan dobatta ki a biztonsági embereivel a HírTV stábját amikor erről kérdezték volna.
A jelek szerint tehát a Magyar Péterhez lojális, sőt szervilis sajtó azt kapja tőle jutalmul, amit a jobboldali sajtó büntetésül.
Bónusz: egy videóösszeállítás tanúsága alapján a saját munkatársaival is pontosan ugyanilyen lekezelő.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP