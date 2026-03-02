Magyar Péter és a sajtó – egy roppant kínos, egyoldalú szerelem története. Mutatjuk!

Most azonban eljött egy pont, amikor kénytelenek voltak visszaszólni: mint lapunk kiszúrta, Magyar Péter külpolitikai stratégiai igazolása, Orbán Anita Bécsben ausztriai magyarokkal találkozott – ám hermetikusan elzárva a sajtótól.

A párbeszéd, ami ezt keretezte, még kellemetlenebb volt. A Telex riportere szolgálatkészen megkérdezte Orbán Anitát: „a Telexnek forgatunk, esetleg nem jöhetnénk be megnézni a rendezvényt?”. Mire Orbán Anita hátranézett, ahol valaki nála hatalmasabb elme megcsóválta a fejét, mire visszafordult, és közölte: „ne haragudj, nem én döntök ebben”.

Bónuszként a riport után Magyar Péter is megjelent kötekedni a Telex oldalán…

A Magyar Nemzet ennek örvén csinos gyűjtést szedett össze, ami remekül bemutatta, hogy