Harkiv orosz-ukrán háború Oroszország

Bedurvult a helyzet, Oroszország váratlan bejelentést tett: úthengerként halad előre az orosz hadsereg, jelentős hódításokról számoltak be

2026. március 02. 12:05

Több, mint ezer ukrán halottról szól a jelentés.

2026. március 02. 12:05
null

Elfoglalta a donyecki régióban Drobiseve és Riznikivke, valamint a Harkiv megyei Kruhle települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében

mintegy 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadiipart kiszolgáló energetikai létesítményt, valamint lőszergyártó- és tároló létesítményeket, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárakat, 23 páncélozott harcjárművet, két cseh Vampire sorozatvetőt, négy irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 679 repülőgéptípusú drónt és három legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Novorosszijszk kikötőjében kigyulladt egy üzemanyag-terminál. A tüzet 120 négyzetméteres területen lokalizálták. A vészhelyzet felszámolására 25 embert és 9 műszaki eszközt vetettek be. A városban öt ember megsebesült és károk keletkeztek 17 lakóházban és több szociális létesítményben. Novorosszijszkban rendkívüli állapotot vezettek be.

A moszkvai hadkiegészítő parancsnokság hétfőn másodszor is elutasította, hogy leszerződtesse a frontszolgálatra jelentkező Timur Ivanov volt védelmi miniszterhelyettest, akit 3,9 milliárd rubel (több mint 16 milliárd forint) elsikkasztása miatt 13 év szabadságvesztésre ítéltek. Ivanovot azzal is megvádolták, hogy 1,3 milliárd rubel (több mint 5 milliárd 400 millió forint) kenőpénzt fogadott el. Utóbbi ügyben még nem volt tárgyalás.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Sergei GUNEYEV / POOL / AFP

 

