Megállíthatatlan láncreakció indult el: bármikor megindíthatja a szárazföldi csapatait Izrael

Egyre nagyobb eséllyel indíthat Izrael szárazföldi inváziót Libanon ellen, hogy felszámolja a Hezbollahot, miután a radikális iszlamista szervezet Irán támogatása végett megtámadta az éjjel a zsidó államot – jelentette be Effie Defrin, az IDF szóvivője.

A Portfolio úgy tudja, hogy Defrin a következőt nyilatkozta: