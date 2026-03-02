Megállíthatatlan láncreakció indult el: bármikor megindíthatja a szárazföldi csapatait Izrael

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Százezer tartalékost mozgósított a zsidó állam.
Egyre nagyobb eséllyel indíthat Izrael szárazföldi inváziót Libanon ellen, hogy felszámolja a Hezbollahot, miután a radikális iszlamista szervezet Irán támogatása végett megtámadta az éjjel a zsidó államot – jelentette be Effie Defrin, az IDF szóvivője.
A Portfolio úgy tudja, hogy Defrin a következőt nyilatkozta:
a Hezbollah „magas árat fog fizetni” azért, mert megtámadta Izraelt, az IDF minden lehetséges opciót vizsgál az ellencsapásra.
Továbbá azt is bejelentette, hogy 100 ezer tartalékost mozgósított a zsidó állam, és felkészültek arra, hogy szárazföldi inváziót indítsanak Libanon ellen. A lap szerint Defrin az invázió kezdetét nem jelentette be és azt sem tisztázta, hogy egész Libanon megszállását vagy csupán a déli, Izraelhez közeli régiók invázióját vizsgálják.
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Jack GUEZ / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.
Kommunikációban erősek, hadrafoghatóságban gyengék: a Halandók Koalíciója üres raktárakkal és létszámhiánnyal indulna neki Ukrajnának.
A műveletet Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolása miatti „bosszúból” vállalta magára a síita terrorszervezet.
Lezárult az a korszak, amikor a háborúkról kizárólag frontvonal-logikában gondolkodtunk.