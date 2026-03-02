Ft
izraeli háború hezbollah Libanon támadás IDF Irán Izrael

Megállíthatatlan láncreakció indult el: bármikor megindíthatja a szárazföldi csapatait Izrael

2026. március 02. 12:34

Százezer tartalékost mozgósított a zsidó állam.

2026. március 02. 12:34
null

Egyre nagyobb eséllyel indíthat Izrael szárazföldi inváziót Libanon ellen, hogy felszámolja a Hezbollahot, miután a radikális iszlamista szervezet Irán támogatása végett megtámadta az éjjel a zsidó államot – jelentette be Effie Defrin, az IDF szóvivője.

A Portfolio úgy tudja, hogy Defrin a következőt nyilatkozta:

a Hezbollah „magas árat fog fizetni” azért, mert megtámadta Izraelt, az IDF minden lehetséges opciót vizsgál az ellencsapásra.

Továbbá azt is bejelentette, hogy 100 ezer tartalékost mozgósított a zsidó állam, és felkészültek arra, hogy szárazföldi inváziót indítsanak Libanon ellen. A lap szerint Defrin az invázió kezdetét nem jelentette be és azt sem tisztázta, hogy egész Libanon megszállását vagy csupán a déli, Izraelhez közeli régiók invázióját vizsgálják.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Jack GUEZ / AFP

 

 

