03. 02.
hétfő
Netanjahu Irán Izrael rakétatámadás

Breaking: Irán rakétatámadást indított Netanjahu izraeli kormányfő hivatala ellen

2026. március 02. 13:37

Az izraeli légierő parancsnokának székhelyét is rakétákkal lőtték.

2026. március 02. 13:37
null

Rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét és az izraeli légierő parancsnokának székhelyét – írja az iráni Forradalmi Gárda hírportálja, a Szepah által közzétett és a Fársz hírügynökség által is továbbított közlemény.

A „célzott és meglepetésszerű” támadásokat az írás szerint iráni fejlesztésű Haibar típusú rakétákkal hajtottak végre.

A Forradalmi Gárda azt közölte, hogy Netanjahu sorsa egyelőre ismeretlen, további részleteket pedig később tesznek közzé.

A 2023 májusában bemutatott Haibar rakéta 2000 kilométer hatótávolságú, és 1500 kilogrammos robbanófejjel lehet felszerelni.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP

 

Obsitos Technikus
2026. március 02. 15:39
A Netanjahu által kizárólagosan használt Boeing B-767-es, 4X-ISR lajstromszámú gép szombat este elhagyta Izrael légterét, és OMM011 hívójellel Berlinbe érkezett. Azóta ott van. Netanjahu mindig ezzel a géppel repül, ezen utazott Trumphoz is, ezen jött Budapestre. flightaware.com/live/flight/OMM011 flightradar24.com/data/aircraft/4x-isr#3e88be64 en.wikipedia.org/wiki/Wing_of_Zion
csalodtamafideszben
2026. március 02. 15:36
Propaganda a rezsim szerencsétlen hülyéi számára. Ezek a balfaszok megkarcolni sem tudják Izraelt, nemhogy kilőni Netanyahut. A magyar kormánypropaganda pont ugyanez. Orbán minden nap keményen odavág az ukránoknak, hogy tapsoljanak a birkái. Persze a valóságban semmi nem történik.
Nyugatellenes
2026. március 02. 15:00
Netán Jahuu is a romok alatt? Ha nem, akkor nem abbahagyni!!!
rasputin
2026. március 02. 14:49
counter-revolutionrasputin 2026. március 02. 14:43 A vérpontos jenkik által lebombázott iskolához képest az semmi. Vagy az direkt volt? Mi volt az iskola mellett?
