A csehek kezdenek kiábrándulni az ukránokból, döntő lépésre szánták el magukat

Csehországban több mint 600 ezer ukrán él, miközben havonta mintegy 6000 új érkező érkezővel gyarapszik a számuk – írja a Remix. Lubomír Metnar cseh belügyminiszter ezért a szabályok szigorítását sürgeti, és szükségesnek nevezte a jelenlegi ideiglenes védelem feltételeinek felülvizsgálatát.

A tárca szóvivője, Ivana Nguyenová szerint Prága már jelezte Berlinnek is, hogy „meg kell nyitni a vitát az ideiglenes védelem mértékéről”. A cseh kormány felvetette, hogy például