A csehek kezdenek kiábrándulni az ukránokból, döntő lépésre szánták el magukat

Az ukrán kormány módosította az államhatár átlépésének rendjét.
Már így is 600 ezer ukrán menekült él a tízmilliós országban, s egyre csak jönnek, valamit tenni kell.
Csehországban több mint 600 ezer ukrán él, miközben havonta mintegy 6000 új érkező érkezővel gyarapszik a számuk – írja a Remix. Lubomír Metnar cseh belügyminiszter ezért a szabályok szigorítását sürgeti, és szükségesnek nevezte a jelenlegi ideiglenes védelem feltételeinek felülvizsgálatát.
A tárca szóvivője, Ivana Nguyenová szerint Prága már jelezte Berlinnek is, hogy „meg kell nyitni a vitát az ideiglenes védelem mértékéről”. A cseh kormány felvetette, hogy például
földrajzi származás vagy más kritériumok” alapján is korlátozni lehetne, hogy kik kaphatnak menekültstátuszt az országban.
Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy mindezt más államokkal összehangoltan kell megtenni.
A Remix beszámolója szerint tavaly év végén 612 953 ukrán állampolgár élt Csehországban, ami egy év alatt 37 ezer fős növekedést jelent. Az ukránok ma már a külföldiek több mint felét teszik ki az országban.
Összesen több mint 1,13 millió külföldi rendelkezik csehországi tartózkodási engedéllyel, ami a lakosság több mint 10 százalékát jelenti. Ezen belül
A háború miatt ideiglenes védelem alatt állók száma is meghaladta a 400 ezret, ami 2023 óta először történt meg.
A Remix szerint kormányzati körökben arról is szó van, hogy a szigorítások összhangban lehetnek Volodimir Zelenszkij törekvéseivel, aki azt szeretné, ha a háború után minél több ukrán térne haza.
Metnar emellett bejelentette, hogy szigorítanák a külföldiekre vonatkozó szabályokat is:
egy új törvényjavaslat lehetővé tenné a tartózkodási engedélyek megvonását a bűncselekményt elkövető külföldiek esetében, és javítaná az ellenőrzést.
Nincs teljes áttekintésünk arról, hogy kik tartózkodnak itt, általában a külföldiek esetében, ezért az önkéntes regisztráció helyett kötelezővé tesszük azt az uniós polgárok számára is”
– fogalmazott a belügyminiszter.
Hozzátette: a cél „világos, érthető és betartható szabályok” kialakítása, amelyek garantálják a lakosság biztonságát és egy működőképes rendszert teremtenek az országban élők számára.
