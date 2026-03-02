Ft
Ukrajna Csehország Volodimir Zelenszkij ukrán menekültek

A csehek kezdenek kiábrándulni az ukránokból, döntő lépésre szánták el magukat

2026. március 02. 14:29

Már így is 600 ezer ukrán menekült él a tízmilliós országban, s egyre csak jönnek, valamit tenni kell.

2026. március 02. 14:29
null

Csehországban több mint 600 ezer ukrán él, miközben havonta mintegy 6000 új érkező érkezővel gyarapszik a számuk – írja a Remix. Lubomír Metnar cseh belügyminiszter ezért a szabályok szigorítását sürgeti, és szükségesnek nevezte a jelenlegi ideiglenes védelem feltételeinek felülvizsgálatát.

A tárca szóvivője, Ivana Nguyenová szerint Prága már jelezte Berlinnek is, hogy „meg kell nyitni a vitát az ideiglenes védelem mértékéről”. A cseh kormány felvetette, hogy például

földrajzi származás vagy más kritériumok” alapján is korlátozni lehetne, hogy kik kaphatnak menekültstátuszt az országban.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy mindezt más államokkal összehangoltan kell megtenni.

Több százezres ukrán jelenlét

A Remix beszámolója szerint tavaly év végén 612 953 ukrán állampolgár élt Csehországban, ami egy év alatt 37 ezer fős növekedést jelent. Az ukránok ma már a külföldiek több mint felét teszik ki az országban.

Összesen több mint 1,13 millió külföldi rendelkezik csehországi tartózkodási engedéllyel, ami a lakosság több mint 10 százalékát jelenti. Ezen belül

  • az ukránok aránya 54 százalék,
  • őket a szlovákok,
  • vietnamiak és
  • oroszok követik.

A háború miatt ideiglenes védelem alatt állók száma is meghaladta a 400 ezret, ami 2023 óta először történt meg.

A növekedés különösen tavaly ősszel gyorsult fel, miután Ukrajna enyhített a 18 és 22 év közötti férfiak utazási korlátozásain.

A Remix szerint kormányzati körökben arról is szó van, hogy a szigorítások összhangban lehetnek Volodimir Zelenszkij törekvéseivel, aki azt szeretné, ha a háború után minél több ukrán térne haza.

Metnar emellett bejelentette, hogy szigorítanák a külföldiekre vonatkozó szabályokat is:

egy új törvényjavaslat lehetővé tenné a tartózkodási engedélyek megvonását a bűncselekményt elkövető külföldiek esetében, és javítaná az ellenőrzést.

Nincs teljes áttekintésünk arról, hogy kik tartózkodnak itt, általában a külföldiek esetében, ezért az önkéntes regisztráció helyett kötelezővé tesszük azt az uniós polgárok számára is”

– fogalmazott a belügyminiszter.

Hozzátette: a cél „világos, érthető és betartható szabályok” kialakítása, amelyek garantálják a lakosság biztonságát és egy működőképes rendszert teremtenek az országban élők számára.

Fotó: GUILLAUME SOUVANT / AFP

 

