Zelenszkijék furcsa döntése: engedélyezték a 18–22 éves fiatalok számára az ország elhagyását

Nógrádi nem finomkodott: „Három dolgot üzen Zelenszkijék döntése” (VIDEÓ)
A szakértő arról is beszélt, hogy az amerikai elnök mindent elkövet, hogy lezárja és megoldja az orosz-ukrán háborút.
Az ukrán kormány módosította az államhatár átlépésének rendjét.
Az ukrán kormány módosította kedden az államhatár átlépésének rendjét, az új szabályozás szerint a 18 és 22 év közötti férfiak mostantól a hadiállapot ideje alatt is akadálytalanul átléphetik a határt – közölte Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök és Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon.
„A 18 és 22 év közötti férfiak akadálytalanul átléphetik a határt a hadiállapot idején. Ez minden, az adott korosztályba tartozó állampolgárra vonatkozik. Ez a döntés azokra a polgárokra is érvényes, akik különböző okok miatt külföldön tartózkodnak. Azt szeretnénk, hogy az ukránok a lehető legszorosabb kapcsolatot tartsák fenn Ukrajnával. A változások a rendelet hivatalos közzétételét követő napon lépnek hatályba” – fejtette ki a kormányfő.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakértő arról is beszélt, hogy az amerikai elnök mindent elkövet, hogy lezárja és megoldja az orosz-ukrán háborút.
Klimenko hozzátette, hogy
22 éves korig bezárólag minden férfinak joga lesz akadálytalanul átlépni az államhatárt.
Mint fogalmaztak: „Ennek a lépésnek a célja elsősorban az, hogy a fiatal ukránok számára szélesebb lehetőségeket biztosítsunk a tanulásra, szakmai gyakorlatra, legális külföldi munkavállalásra, hogy a megszerzett tapasztalatokat később Ukrajna fejlődésére használhassák fel.”
Volodimir Zelenszkij elnök augusztus 12-én, az Ukrán Ifjúsági Fórum résztvevőivel tartott találkozón közölte, hogy utasította a kormányt, „dolgozza ki annak lehetőségét, miként lehetne egyszerűsíteni a 18 és 22 év közötti ukrán állampolgárok határátlépését”.
Eddig Ukrajnában a hadiállapot miatt 18 év volt a felső korhatár a férfiak szabad kiutazására.
(MTI)
Nyitókép: Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldala