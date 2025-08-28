Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Ukrán Ifjúsági Fórum hadkötelezettség ukrán határ Julija Szviridenko Volodimir Zelenszkij

Zelenszkijék furcsa döntése: engedélyezték a 18–22 éves fiatalok számára az ország elhagyását

2025. augusztus 28. 17:38

Az ukrán kormány módosította az államhatár átlépésének rendjét.

2025. augusztus 28. 17:38
null

Az ukrán kormány módosította kedden az államhatár átlépésének rendjét, az új szabályozás szerint a 18 és 22 év közötti férfiak mostantól a hadiállapot ideje alatt is akadálytalanul átléphetik a határt – közölte Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök és Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon.

A 18 és 22 év közötti férfiak akadálytalanul átléphetik a határt a hadiállapot idején. Ez minden, az adott korosztályba tartozó állampolgárra vonatkozik. Ez a döntés azokra a polgárokra is érvényes, akik különböző okok miatt külföldön tartózkodnak. Azt szeretnénk, hogy az ukránok a lehető legszorosabb kapcsolatot tartsák fenn Ukrajnával. A változások a rendelet hivatalos közzétételét követő napon lépnek hatályba” – fejtette ki a kormányfő. 

Ezt is ajánljuk a témában

Klimenko hozzátette, hogy

22 éves korig bezárólag minden férfinak joga lesz akadálytalanul átlépni az államhatárt.

Mint fogalmaztak: „Ennek a lépésnek a célja elsősorban az, hogy a fiatal ukránok számára szélesebb lehetőségeket biztosítsunk a tanulásra, szakmai gyakorlatra, legális külföldi munkavállalásra, hogy a megszerzett tapasztalatokat később Ukrajna fejlődésére használhassák fel.

Volodimir Zelenszkij elnök augusztus 12-én, az Ukrán Ifjúsági Fórum résztvevőivel tartott találkozón közölte, hogy utasította a kormányt, „dolgozza ki annak lehetőségét, miként lehetne egyszerűsíteni a 18 és 22 év közötti ukrán állampolgárok határátlépését”. 

Eddig Ukrajnában a hadiállapot miatt 18 év volt a felső korhatár a férfiak szabad kiutazására.

(MTI)

Nyitókép: Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. augusztus 28. 19:00
Timeo danaos et dona ferentes = becsali csárda .
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. augusztus 28. 18:51
Alvó ügynökök? Megszállók?
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 28. 18:49
a fél európa haza zavarná a semmirekellő ukránokat erre föl, még a nyakunkba sóznak 1-2 milliót. kiváncsi vagyok mit szólnak hozzá a "teltházasok" pl.: Cz, D, PL, NL ...... lezárják a határt?
Válasz erre
2
0
pollip
2025. augusztus 28. 18:43
Remélem, mind gyorsan elmegy, mert akármikor meggondolhatja magát Zelenszkij.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!