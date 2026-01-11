Iránban már ötszáznál több halottja lehet a tüntetéseknek, Teherán célba vette Washingtont

Az Iránban zajló tüntetések halálos áldozatainak száma meghaladta az ötszázat – közölte a HRANA jogvédő csoport adataira hivatkozva a Reuters. A tiltakozáshullám december 28-án indult a megugró megélhetési költségek miatt, majd rövid időn belül az országot 1979 óta irányító vallási vezetés elleni demonstrációvá alakult.

A washingtoni székhelyű HRANA legfrissebb összesítése szerint eddig