Iránban már ötszáznál több halottja lehet a tüntetéseknek, Teherán célba vette Washingtont

Egyre súlyosabb következményekkel járnak a hetek óta tartó megmozdulások, miközben a térségben is nő a feszültség. Iránban egy jogvédő szervezet szerint már ötszáz fölé emelkedett a tüntetések halálos áldozatainak száma, Teherán pedig nyílt fenyegetéseket fogalmazott meg az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben.
Az Iránban zajló tüntetések halálos áldozatainak száma meghaladta az ötszázat – közölte a HRANA jogvédő csoport adataira hivatkozva a Reuters. A tiltakozáshullám december 28-án indult a megugró megélhetési költségek miatt, majd rövid időn belül az országot 1979 óta irányító vallási vezetés elleni demonstrációvá alakult.
A washingtoni székhelyű HRANA legfrissebb összesítése szerint eddig
A Reuters hangsúlyozta, hogy az adatokat nem tudta független forrásból ellenőrizni.
A belpolitikai válság nemzetközi dimenziót is kapott, miután Donald Trump többször jelezte, hogy az Egyesült Államok kész lehet beavatkozni, ha az iráni hatóságok erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel szemben. Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Irán talán soha nem látott módon közelít a szabadsághoz. Az Egyesült Államok készen áll segíteni!
Erre válaszul az iráni parlament elnöke, Mohammad Bager Gálibáf határozott figyelmeztetést intézett Washingtonhoz.
Legyünk világosak: Irán elleni támadás esetén a megszállt területek, valamint minden amerikai bázis és hajó legitim célpontunk lesz
– mondta a törvényhozás vasárnapi ülésén a korábbi Forradalmi Gárda-parancsnok. Izraeli források szerint az ország magas készültségi szintre lépett egy esetleges amerikai beavatkozás lehetősége miatt. Három, a hétvégi biztonsági egyeztetéseken jelen lévő izraeli forrás úgy nyilatkozott, hogy Tel-Aviv felkészülten figyeli az eseményeket. Egy izraeli katonai tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy a tüntetések belső iráni ügynek számítanak, ugyanakkor a hadsereg készen áll reagálni „erővel, ha szükségessé válik”. Az izraeli kormány szóvivője nem kívánt nyilatkozni.
Az iráni vezetés szerint a zavargások mögött külföldi erők állnak. Maszúd Peszeskján iráni elnök egy televíziós interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael irányítja az eseményeket, és „terroristákat” vetett be az ország destabilizálására.
Családokat kérek: ne engedjék, hogy fiatal gyermekeik zavargókhoz és terroristákhoz csatlakozzanak, akik embereket fejeznek le és másokat ölnek meg
– fogalmazott. Az iráni rendőrfőnök, Ahmad-Reza Rádán közölte, hogy a biztonsági erők fokozták fellépésüket a „zavargók” ellen. A hatóságok információs blokádot is bevezettek, az internet-hozzáférést csütörtök óta korlátozzák. A közösségi médiában megjelent, a Reuters által hitelesített felvételeken Teheránban éjszaka vonuló tömegek láthatók, akik tapsolnak és skandálnak. Egy felvételen egy férfi hangja hallható:
A tömegnek nincs eleje és vége.
Más videókon, az északkeleti Meshed városából, égő utcák, füstoszlopok, maszkos tüntetők és robbanások hallhatók. Az iráni állami televízió eközben a teheráni halottasházban elhelyezett holttesteket mutatta be, azt állítva, hogy az áldozatok „fegyveres terroristák” támadásainak következményei.
Bár az elmúlt évek legnagyobb tüntetéseiről van szó, szakértők szerint nem valószínű, hogy a megmozdulások rövid távon megbuktatnák az iráni vezetést.
Alan Eyre volt amerikai diplomata úgy fogalmazott, hogy a hatalom vélhetően leveri a tiltakozásokat, de jóval gyengébb helyzetben kerül ki a folyamatból. Irán belső válsága egy olyan időszakban bontakozik ki, amikor az ország még mindig a tavalyi, Izraellel vívott tizenkét napos háború következményeit nyögi, és regionális pozícióit is megrendítették a szövetségeseket ért csapások. A fejlemények így nemcsak belpolitikai, hanem szélesebb közel-keleti biztonsági kockázatokat is hordoznak.
Nyitókép: Arif ALI / AFP