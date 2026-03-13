Gyerekek millióit teszik tudatosan és büntetlenül függővé a digitális cégek – interjú a Nők Hangja Alapítvány elnökével

Mi nem a teljes tiltás, inkább az edukáció hívei vagyunk, hiszen mint mindent, a digitalizáció vívmányait is lehet jó dolgokra használni. Ahogy arra a konferenciánk alapján összeállított szakmai anyagunkban is rámutatunk,

még számos területen lehetne fejlődést elérni, hogy fokozzuk a gyermekek védelmét.

Például jelenleg nincs országos rendszerű, hálózatos edukáció a digitális függőség, testképzavar és mentális kockázatok megelőzésére. A szülők számára sokszor nehéz annak felismerése, hogy a gyermek digitális tartalmak miatt kerül veszélybe. Tettünk is javaslatot arra, milyen programokkal lehetne javítani ezen a téren. De nemcsak makroszinten, össztársadalmi, állami programokkal kell védekeznünk. Fontos, hogy a családok külön-külön is tudatosan álljanak hozzá a digitalizációhoz. A szakmai anyagunkban például azt javasoljuk, érdemes létrehozni egy „családi alkotmányt” otthon, így rögzítve lesznek az elvárások és a személyes felelősségek. Kifejezetten ajánljuk, hogy a „családi alkotmányban” világos szabályok vonatkozzanak a képernyőhasználatra is. Fontos megjegyezni, hogy nem mindig csak a gyerekeknek kell határokat meghúzni, néha éppen a szülőkkel van nagyobb probléma. Ráadásul a gyerekük kárára…

Elhanyagolják a szülői kötelességeiket, mert helyette Facebookoznak?

Nem egészen.

Sok szülő úgynevezett „Sharentingben” szenved.

Ez a szó az angol share, tehát megosztani és a parenting, azaz nevelés kifejezések összevonásából született és arra utal, amikor a szülők folyamatosan a saját gyerekükről osztanak meg tartalmakat.

Ahogy megfigyeltem, ezek elég népszerű posztok, általában kedves képekkel, történetekkel, amolyan „cukiságok”.

Csakhogy ez az esetek túlnyomó részében a gyerek beleegyezése nélkül történik. Lehet, hogy abban a pillanatban a szülő cukinak gondolja őket, de mi van akkor, ha a gyerek nem, vagy ha évekkel később kezdi el zavarni, hogy fent van róla valami a világhálón, amit már kínosnak érez. Nem véletlen, hogy

egyes országokban már létezik olyan, hogy digitális amnéziához való jog,

ami alapján nyugodtan lehet kérni a közösségi platformot, hogy mindent töröljön, ami rólunk készült tizennyolc éves kor alatt. A konferenciánkon feltártuk, hogy Magyarországon ez a kérdés még szabályozatlan. A polgári törvénykönyv persze védi a gyermekek személyiségi jogait, de a sharenting új keletű jelenségére vonatkozólag egyelőre nincs konkrét szabály. A gyermek beleegyezése, véleménye nem szabályozott egyértelműen és kötelezően a tartalmak megosztásánál. Ahogy nincs kidolgozott jogorvoslati lehetőség a nagykorúvá vált gyermekek számára a múltbeli megosztások ellen. Persze ezek nélkül is sokat lehetne segíteni edukációval, megelőzéssel. Akár az is lehetne a védőnői szolgálat része, hogy tájékoztatják a szülőket a sharenting veszélyeiről.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Mi volt a legutóbbi klubestjük témája?

A kapunyitási pánik.

Eddig a kapuzárási pánikról lehetett mindenhol hallani, most már a kapunyitással is gondok vannak?

Igen, ez egy új probléma. A kapunyitási pánik nem hiszti, nem divathullám és nem gyengeség, hanem korjelenség. Egy olyan generációs szorongás, amely a digitális korszak felgyorsult világában még intenzívebben jelentkezik. A folyamatos online jelenlét, az állandó összehasonlítás és a „mindenki más előrébb tart” érzése komoly nyomást helyez a fiatal felnőttekre.

A közösségi média sikertörténetei, a tökéletesre szerkesztett életek és a végtelen lehetőségek illúziója bénító döntésképtelenséghez, önértékelési zavarokhoz és szorongáshoz vezethetnek.

A kapunyitási pánik figyelmeztető jel: a fiatal generáció támogatásra, hiteles mintákra és valódi, képernyőn túli kapcsolódásra vágyik.

Az alapítványuk nevében is benne van, hogy a nők hangját akarják hallatni. Azért nem üzennek hadat a férfiak, a férfiasság ellen, ugye?

Mi sem áll távolabb tőlünk! Meggyőződésünk, hogy a két nemnek nem egymás ellen, hanem összefogva kell tennie egy jobb, egészségesebb társadalomért. Bár tudom, hogy vannak ilyen nőmozgalmi szervezetek, nekünk nem az a küldetésünk, hogy minden bajért a férfiakat hibáztassuk és kirobbantsuk a nemek harcát.

Egyébként is:

az én tapasztalataim azt mutatják, hogy a magyar férfiak igenis kíváncsiak a nők véleményére, nem érzem magunkat elnyomva.

Ha megnézi a Facebook-oldalunkat, a követőink nagyjából fele férfi. A konferenciánkra például betévedt egy úriember, aki csak egy kávét szeretett volna meginni, de mondták neki, hogy zártkörű rendezvény van. Mikor megtudta, miről szól, megkérdezte, bejöhet-e, mert nagyon érdekli. Természetesen megengedtük neki és nagyon elégedett volt. Meg is jegyezte, hogy nagyon fontos témákkal foglalkozunk. Ebből is látszik, hogy a tevékenységünk nem elriasztja, hanem bevonzza a férfiakat. Kerüljük azt az attitűdöt, amivel csak azt érnénk el, hogy elforduljanak tőlünk.

Mitől fordulnak el a férfiak?

Ha el akarjuk mosni a különbségeket a nemek között, amelyek valójában szinergiák.

Ha egy nő pont ugyanúgy akar erős lenni, ahogy egy férfi, akkor a férfiak szemében csak egy gyenge harcos lesz. Mi a nőies erőben hiszünk,

ami egy olyan energia, amire a férfiak is nyitottak, mert ösztönösen érzik, hogy nem ellenük irányul.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Miben nyilvánul meg ez a nőies erő?

Például a civil kurázsiban: nem sajnálunk rá időt és energiát, hogy a társadalomért tegyünk a női szempontokat képviselve. Hozzátesszük a magunkét – azt, amivel a férfiak nem rendelkeznek –, de nem valamiféle harcos amazonként háborúzva. Nem véletlen, hogy a logónkon is egy olvasó nő látható. Ez arra utal, hogy

nem harsányak akarunk lenni, hanem konstruktívak, és tudjuk: ahhoz, hogy hasznos tagjai legyünk a társadalomnak, önmagunkat is folyton képeznünk kell.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád