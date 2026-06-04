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Navracsics Tibor Magyarország jobboldal Fidesz Orbán Viktor választás

Mindenkit emlékeztetett Navracsics: A Fideszt és Orbán Viktort is temették már többször (VIDEÓ)

2026. június 04. 22:30

A politikus szerint a volt miniszterelnök a későbbiek során újra népszerűvé válhat.

2026. június 04. 22:30
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Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt, képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére – értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön közzétett epizódjában.

Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta: nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei,

ezzel szemben a „40 év elsővonalbeli politizálás” és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt „nagyon erős életerő van benne”, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Orbán Viktor lehet „főnixmadár”, és ez gyorsan ki is fog derülni. „Az első év meghatározó egy négyéves időszakban, akkor alakulnak ki az erővonalak” – mondta.

Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök-jelöltként áll majd a rajtvonalnál.

Emlékeztetett: a Fideszt és Orbán Viktort is temették már többször, például 2006-ban, majd a Fidesz pár évvel később a legnépszerűbb párt lett,

Orbán Viktor pedig az ország legnépszerűbb politikusa. Ezt most sem lehet kizárni – jelezte.

(MTI)

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Apik
2026. június 05. 00:12
Hajra!!!
Válasz erre
1
0
wasserwoman
•••
2026. június 04. 23:29 Szerkesztve
Navrasics mondja"Arról, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszternek juthat-e szerep, azt mondta: kifejezetten tehetséges politikusról van szó, és rajta múlik a visszatérés. Ez szerintem egyértelmü visszatérés, Peti gyenge pontja
Válasz erre
2
0
Treeoflife
•••
2026. június 04. 23:12 Szerkesztve
Ezeknek sokkal kevesebbet kellene beszélni - teljesen feleslegesen teszik. Egyébként Orbán Viktort már sok éve folyamatosan temették. Majdnem úgy, mint Putyint. Európa sorsáról senki nem tud semmit, nem kizárt, hogy egy "Armageddon" söpör végig - ha nem is szó szerint. Bárki is azt hiszi, hogy a jelenlegi elit meg fog maradni? Az csoda lenne. Mohács után hazánkat is így foglalták el a törökök. 150 évig maradtak. Ez a sok idióta mit gondol, mit fognak tenni az újkori "honfoglalók"? Azt hiszik, hogy a szavazóbázisukat növelik velük? Amit tettek, azzal alapozták meg az EU Iszlám Kalifátust. Abban a pillanatban, hogy közel azonos létszámban lesznek, a hatalmat át fogják venni saria törvénykezéssel. Sokan élnek tévedésben.
Válasz erre
2
1
nuevas-reglas
2026. június 04. 22:48
Navra Bacsi kinevezese felszamolobiztosnak beszedesebb minden szonal...
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0
5
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