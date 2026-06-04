Mindenkit emlékeztetett Navracsics: A Fideszt és Orbán Viktort is temették már többször (VIDEÓ)

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A politikus szerint a volt miniszterelnök a későbbiek során újra népszerűvé válhat.
Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt, képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére – értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön közzétett epizódjában.
Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta: nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei,
ezzel szemben a „40 év elsővonalbeli politizálás” és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt „nagyon erős életerő van benne”, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést.
Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Orbán Viktor lehet „főnixmadár”, és ez gyorsan ki is fog derülni. „Az első év meghatározó egy négyéves időszakban, akkor alakulnak ki az erővonalak” – mondta.
Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök-jelöltként áll majd a rajtvonalnál.
Emlékeztetett: a Fideszt és Orbán Viktort is temették már többször, például 2006-ban, majd a Fidesz pár évvel később a legnépszerűbb párt lett,
Orbán Viktor pedig az ország legnépszerűbb politikusa. Ezt most sem lehet kizárni – jelezte.
(MTI)
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán