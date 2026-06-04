Mindenkit emlékeztetett Navracsics: A Fideszt és Orbán Viktort is temették már többször (VIDEÓ)

Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt, képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére – értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön közzétett epizódjában.

Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta: nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei,

ezzel szemben a „40 év elsővonalbeli politizálás” és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt „nagyon erős életerő van benne”, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést.