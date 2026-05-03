Így figyeli Oroszország Kárpátalját a közösségi médián keresztül

A technikai megfigyelés mellett továbbra is jelen van az „emberi tényező”:

az orosz fél aktívan toboroz olyan helyi lakosokat, akik pénzért cserébe fotózzák le a katonai mozgásokat vagy a stratégiai objektumokat.

A biztonsági szakértő szerint a lakossági éberség és az „információs higiénia” az egyetlen hatékony védekezés a kiszivárgó adatok ellen. Gyakran egy-egy látványos videó a haditechnika vonulásáról hamarabb ér célba Moszkvában, mint amennyi idő alatt a készítője begyűjti érte a lájkokat a közösségi oldalakon.

A határmenti régiókban különösen fontos lenne tudatosítani, hogy a digitális térben megosztott minden tartalom potenciális fegyverré válhat az ellenség kezében.