ellenség kárpátalja közösségi média oroszország

Így figyeli Oroszország Kárpátalját a közösségi médián keresztül

2026. május 03. 16:04

Az orosz titkosszolgálatoknak már nincs szükségük hagyományos ügynökhálózatokra az államtitkok megszerzéséhez, mivel a közösségi médiából gyűjtik az adatokat.

null

A modern hadviselésben a hírszerzés súlypontja áthelyeződött a digitális térbe

az orosz elemzők ma már elsősorban az ukrán információs teret monitorozzák. 

Ivan Sztupak szakértő szerint egy-egy hivatalos látogatásról készült fotón az ellenség nem a szereplőket, hanem a hátteret, a tereptárgyakat és a specifikus épületeket elemzi. 

Ezen apró részletekből pontos koordinátákat határoznak meg a későbbi rakétatámadásokhoz vagy a logisztikai útvonalak megfigyeléséhez, így a gyanútlanul posztoló állampolgárok akaratlanul is célkeresztet rajzolhatnak saját környezetükre.

Kárpátalja esetében a földrajzi elhelyezkedés és a szomszédos országok közelsége külön kockázati tényezőt jelent. A szakértő szerint nem zárható ki, hogy Oroszország a határhoz közeli régiókból, akár Magyarország irányából is jut releváns információkhoz, kihasználva a fizikai közelséget és a korábbi politikai feszültségeket. 

A technikai megfigyelés mellett továbbra is jelen van az „emberi tényező”

az orosz fél aktívan toboroz olyan helyi lakosokat, akik pénzért cserébe fotózzák le a katonai mozgásokat vagy a stratégiai objektumokat.

A biztonsági szakértő szerint a lakossági éberség és az „információs higiénia” az egyetlen hatékony védekezés a kiszivárgó adatok ellen. Gyakran egy-egy látványos videó a haditechnika vonulásáról hamarabb ér célba Moszkvában, mint amennyi idő alatt a készítője begyűjti érte a lájkokat a közösségi oldalakon. 

A határmenti régiókban különösen fontos lenne tudatosítani, hogy a digitális térben megosztott minden tartalom potenciális fegyverré válhat az ellenség kezében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. május 03. 18:39
Az EU-al egyszerűbb a dolguk. Megvárják, amíg a libsik totálisan leszedálják, aztán a a libsi csürhe bukása után az új kormányokkal kiegyeznek, az EUpedig felbomlik.
Obsitos Technikus
2026. május 03. 17:04
És mit akarnának úgy ezer kilométerre a fronttól? Ezt nem árulta el Iván Sztupid-durak?
kirvik3
2026. május 03. 16:59
A belső ellenségnél potenciálisabb veszély nem nagyon van.
Treeoflife
2026. május 03. 16:55
"az orosz elemzők ma már elsősorban az ukrán információs teret monitorozzák. " Milyen bölcs megállapítás ... ?!?!?! Vajon a nyugati kollégáik mit tesznek? Pontosan ugyanezt, továbbá lehallgatnak, hiszen a lakat és a kilincs a kezükben van, és ehhez még a médiát is igénybe veszik a sajtómunkások útján. Segítenek ezek örömmel, ha jól megfizetik, mivel bármikor kaphatók kémkedésre, nálunk van egy "panyi"-juk legalább, meg még százával..... A NGO-sok is erre felbéreltek, kikényszerítik a pénzbeli támogatásukat "civil szervezet" hacukába öltöztetik őket. A leleményességük végtelen .... és akkor még azok a patkányok pofáznak és gyanúsítanak mindenkit, elsősorban olyanokat, akik nem állnak be a sorba hozzájuk ... na ennyi talán elég is....
