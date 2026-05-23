Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi robbanás ügyében

Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel.

Janasóczki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek. A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet.