Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi robbanás ügyében

Hatalmas volt a detonáció Tiszaújvárosban: a környező épületek is megrongálódtak
Rövid posztban és videóban osztott meg új információkat a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkezett robbanással kapcsolatban Kapitány István.
A helyszíni szemle után elindult az eljárás.
Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel.
Janasóczki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek. A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyagellátására.
