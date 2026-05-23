LMBTQIA + portugál állatorvos

Határozottan egyértelművé kellet tenniük a portugál állatorvosoknak: nem fogják kezelni az állatokkal azonosuló embereket

2026. május 23. 20:23

Szakemberek szerint a „terián” jelenség világszerte egyre terjed.

A portugál Állatorvosok Szövetsége (OMV) belső irányelveket dolgozott ki az állatokkal azonosuló emberekkel való bánásmódra, mivel a jelenség Portugáliában és világszerte is egyre terjed – írja az Euronews a CNN Portugal nyomán. 

A „teriánok”, vagyis az állatokkal spirituálisan vagy pszichésen azonosuló emberek azért kerültek a figyelem középpontjába Portugáliában, mert legutóbb külföldi fiatalok egy csoportja állatorvosi klinikákon akarta magát kezeltetni.

A szervezet szerint az állatorvosok nem jogosultak diagnózis felállítására, kezelések előírására vagy bármilyen orvosi beavatkozás elvégzésére embereken, még akkor sem, ha azok állatokkal azonosulnak. Az OMV szerint ezekben az esetekben a szakembereknek tiszteletteljes és tájékoztató magatartást kell tanúsítaniuk, tisztázva az állatorvoslás jogi korlátait, és az illetőt megfelelő orvoshoz irányítva.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
alenka
2026. május 23. 22:24
Ezeket a valamiket nem kezelni kell, hanem lelőni, mint a veszett rókát!
seneca6
2026. május 23. 21:42
"...nem fogják kezelni az állatokkal azonosuló embereket... legutóbb külföldi fiatalok egy csoportja állatorvosi klinikákon akarta magát kezeltetni." Pedig el is altathatták volna őket. Mit kell mindig mindent túlbonyolítani.
egyszeri
2026. május 23. 21:41
Istenem, ehhez a nyugathoz és Európához akarunk mi tartozni? Az elmegyógyintézetben aki Napóleonnak képzeli magát az még valamilyen szinten tolerálható és érthető is, de ez már a szélsőséges esetek epidémiája! Egyébként a fent említett "képződményeket" csak szigorúan a nekik megfelelő élelemmel kéne etetni! A kutyákat kutya eledellel a lovakat szénával, rókákat, macskákat élő egerekkel stb.
astracf
2026. május 23. 21:36
Ennyi idiótát... Az emberiség tényleg megérett a pusztulásra! Bár, ha belegondolok milyen semmirekellő, kuruzsló orvosok vannak, lehet az ember is jobban jár, ha inkább állatorvoshoz megy!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!