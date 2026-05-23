Határozottan egyértelművé kellet tenniük a portugál állatorvosoknak: nem fogják kezelni az állatokkal azonosuló embereket

A portugál Állatorvosok Szövetsége (OMV) belső irányelveket dolgozott ki az állatokkal azonosuló emberekkel való bánásmódra, mivel a jelenség Portugáliában és világszerte is egyre terjed – írja az Euronews a CNN Portugal nyomán.

A „teriánok”, vagyis az állatokkal spirituálisan vagy pszichésen azonosuló emberek azért kerültek a figyelem középpontjába Portugáliában, mert legutóbb külföldi fiatalok egy csoportja állatorvosi klinikákon akarta magát kezeltetni.