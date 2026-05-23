Határozottan egyértelművé kellet tenniük a portugál állatorvosoknak: nem fogják kezelni az állatokkal azonosuló embereket

Plusz egy Z az LMBTQI után: elismerésért küzdenek a zoofilok
A zoofilok úgy vélik, hogy elfogadható az intim kapcsolat állatokkal, és azt akarják, hogy az LGBTQI+ mozgalom egy Z-t adjon a nevéhez.
Szakemberek szerint a „terián” jelenség világszerte egyre terjed.
A portugál Állatorvosok Szövetsége (OMV) belső irányelveket dolgozott ki az állatokkal azonosuló emberekkel való bánásmódra, mivel a jelenség Portugáliában és világszerte is egyre terjed – írja az Euronews a CNN Portugal nyomán.
A „teriánok”, vagyis az állatokkal spirituálisan vagy pszichésen azonosuló emberek azért kerültek a figyelem középpontjába Portugáliában, mert legutóbb külföldi fiatalok egy csoportja állatorvosi klinikákon akarta magát kezeltetni.
A szervezet szerint az állatorvosok nem jogosultak diagnózis felállítására, kezelések előírására vagy bármilyen orvosi beavatkozás elvégzésére embereken, még akkor sem, ha azok állatokkal azonosulnak. Az OMV szerint ezekben az esetekben a szakembereknek tiszteletteljes és tájékoztató magatartást kell tanúsítaniuk, tisztázva az állatorvoslás jogi korlátait, és az illetőt megfelelő orvoshoz irányítva.
Ezt is ajánljuk a témában
A zoofilok úgy vélik, hogy elfogadható az intim kapcsolat állatokkal, és azt akarják, hogy az LGBTQI+ mozgalom egy Z-t adjon a nevéhez.
Képernyőkép: Youtube