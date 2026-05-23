05. 23.
szombat
kormány ursula von der leyen brüsszel Magyar Péter

Magyar Péter komoly vállalást tett Magyarország gazdasági növekedésére

2026. május 23. 20:18

Augusztus végén benyújtja a kormány az idei költségvetés módosítását, 2027-től pedig ambiciózus növekedési célt jelölt ki a kormányfő.

null

Több száz milliárd forintot spórolt Magyarország azzal, hogy piacpárti gazdaságpolitikát hirdetett az új kormány, amelynek köszönhetően elkezdett visszatérni a befektetők bizalma, amelynek fenntartása a kormány egyik kiemelt célja – mondta Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban. 

A kormányfő kiemelte, a költségvetést módosítani kell, erre augusztusban kerülhet sor. Ennek oka, hogy a hiány jóval magasabb lehet, mint a tervezett 5 százalék, akár 6,8-7 százalék is lehet 2026-ban.

Jövő csütörtökön várható, hogy Magyar Péter politikai megállapodást köt Ursula von der Leyennel, aki a miniszterelnök szerint nagyon kedvezően áll az uniós pénzek felszabadításához.

Visszautasította az Euronews értesülését, amely szerint feszültséget okoz a kormány és Brüsszel között az, hogy Magyarország nem hajtana végre gyors nyugdíj- és adóreformot. Magyar Péter szerint a programok összeállítása okoz nehézséget, mivel kevés idő áll rendelkezésre a struktúrák elfogadására.

Senki nem fog a minisztériumokban szabadságra menni ezen a nyáron 

– emelte ki. Az uniós projektek összeállítása mellett a kormány korrupcióellenes intézkedéseket dolgoz ki. Ezek közül kiemelte az Integritás Hatóság jogkörének a kibővítését, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását vagy adott esetben megszüntetését.

A kormány 2 százalékos, kicsivel e feletti növekedést szeretne idén, de még nem végeztünk a költségvetés átvilágításával. Augusztus 20-án lesz 100 napos a Tisza-kormány, akkor leszek elégedett, ha addigra minden átvilágítás lezárul. Ekkor indulhat a vállalásaink teljesítése 

– emelte ki Magyar Péter. Szerinte az áfa- és adócsökkentés, a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás és a nyugdíjas SZÉP-kártya belátható időn belül a magyar lakosság rendelkezésére áll. Magyar Péter megígérte, a már elfogadott intézkedések – szja-mentesség – megmaradnak, az Orbán-kormány vállalásait bevezetik, de a jövőbeli döntéseket szociális alapon hozzák, hogy a magas keresetűek ne kapjanak állami szociális támogatásokat.

Magyar Péter beszélt a 16 milliárd eurós SAFE védelmi keretről is, amelyet az előző kormány készített elő. A kormányfő elmondta, ezeket újratervezik, vegyesen honvédelmi és civil beruházásokra költik.

Cél az uniós fejlettség elérése

Arra a felvetésre, hogy Magyarország az uniós fejlettségi szint 76 százalékán áll és évek óta stagnál, Magyar Péter kiemelte, 

reális cél lehet, hogy a 2030-as évek első felében elérjük az EU átlagos fejlettségét, ami nagyban függ a növekedéstől. A cél, hogy az EU átlagához képest a magyar gazdaság 2027-től 2-3 százalékkal nagyobb mértékű GDP-növekedést érjen el és sikerüljön 2030 körül csatlakozni az eurozónához.

– tette világossá a kormányfő.

Egyéb fontos változások jönnek

A miniszterelnök elmondta, több területen is jelentős átalakításra készül a kormány. Idetartozik

  • a végrehajtás,
  • a felszámolás
  • és a közjegyzők működésének felülvizsgálata.

A végrehajtásokat nonprofittá tennék, állami kontroll mellett, várhatóan az átmeneti időszakban mind a kilakoltatásokat, mind a végrehajtási eljárásokat felfüggesztenék. A közjegyzők működésével kapcsolatban kiemelte, a díjak irreálisan magasak, miközben bonyolult a struktúra.

Csökkennek a fizetések

Az új kormány karcsúsítana az Országgyűlés működési költségein, amely egy négy éves ciklusban 200 milliárd forint. Visszavágnák az állami vállalatok vezetőinek fizetését, de jelentősen csökkentenék az igazgatósági- és felügyelőbizottsági tagok létszámát is. Az önkormányzatoknál is csökkennének a juttatások, míg a képviselők fizetése és egyéb juttatásaik is jóval kisebbek lesznek, mint az előző kormány alatt. 

Magyar Péter két tételből álló fizetése bruttó 3,8 millió forint lesz 

– közölte. Ennél a képviselők és más állami alkalmazottak nem keresnek majd többet. 

A miniszterelnök kiemelte a gazdaságpolitika legfontosabb céljait:

  • az államadósság csökkenő pályára állítása,
  • a hiány csökkentése,
  • a korrupció felszámolása,
  • a jogszerűtlenül elosztott állami vagyon visszaszerzése,
  • a befektetői bizalom helyreállítása,
  • az eurozóna-csatlakozás
  • és az infláció alacsonyan tartása,
  • valamint az EU átlagához képest 2-3 százalékkal nagyobb éves GDP-növekedés.

Magyar Péter azt is elmondta, augusztus 20-a után újabb országjárásra indul, illetve követendő példaként hozta szóba Lengyelországot, mivel óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt másfél évtizedben.

Nyitókép: Magyarország Kormánya Facebook-oldala

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nuttika
2026. május 23. 22:26
Tudtam, hogy szeptemberre be fog robbanni az infláció, ezért akar mindenkit meghívni október 23-ra, nehogy népfelkelés legyen az 56-os megemlékezésen. Pechére nem csak annak a 70. évfordulója lesz, de a 2006-os rendőrattak 20. évfordulója is, szóval kényes évforduló.
Toma78
2026. május 23. 22:25 Szerkesztve
Már kezdtem reménykedni, hogy megjött az esze és nem várja meg, hogy év végén egy ország tegye be neki hárulról szárazon... Mik a komoly vállalások? 170 cm leszel? Esetleg Romoluszka 20 fekvőt tud majd egybe nyomni a szolgálati jakuzzy mellett a külföldi vendégeinrk. Esetleg a vak látni fog? Vagy Bódis Krisztike lesz a magyar Pamela Anderson? Esetleg Tarr Zolika lesz az új Kapu Tibor és agyar próblal növeszteni a légüres térben a fejében? Esetleg Aranyászok Péter eljut a mosdóig részegen behugyozás nélkül? Vagy Noárkát pofán veri a levegő és elmúlik a kancsalsága? Vagy akciós lesz a hotdog a Shellnél?🖕🤡🖕
figyelő4322
2026. május 23. 22:18
bbcord 2026. május 23. 16:03 "Ki itt a miniszterelnök, mondja már meg valaki!" Miniszterelnök? Ez mi lehet? Valami burzsuj csökevény, régen elévült terminus ez. Van a magyarnak egy VALÓDI Pol Pöt nemzetvezetője! Erre büszkének kell lenni - ez tán benne is lesz az új. Alkotmányban. Mert aki nem büszke rá, az ki lesz zárva mindenből, esetleg mehet a sittre! Tehát: Heil VDL, éljen Pol Pöt! Valamint Ráko... Bocs, Pol Pöt elftárssal boldog jövőbe megyünk!
kisaladar
2026. május 23. 22:18
Az utóbbi 2000 év legjobb magyar vezetője!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!