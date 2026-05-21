mcc gazdaságpolitikai műhelyének sebestyén géza erste bank mcc gazdaságpolitikai műhely nyeste orsolya bank forint

Eddig tartott a megelőlegezett bizalom, most már a kormány tényleges munkáján múlik a forint árfolyama

2026. május 21. 20:19

Az Erste elemzői nem számítanak a forint további erősödésére. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője korábban arra figyelmeztetett, a piacok hajlamosak a túlreagálásra.

A választások óta jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, rövid távon nem számítunk további jelentős felértékelődésre – mondták az Erste Bank elemzői csütörtöki sajtóeseményükön a Portfolio cikke szerint. A bank szakértői szerint vannak olyan tényezők, melyek később új erőt adhatnak a forintnak. A gazdasági kilátások kapcsán az elemzők úgy vélik, hogy kicsit gyorsulhat a növekedés, az inflációs kockázatok viszont továbbra is jelen vannak.

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a forint, most úgy látjuk, hogy a megelőlegezett bizalom ennyire volt elég, rövid távon nem számítunk további jelentős erősödésre”

– emelte ki Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Szerinte a 360-370-es sávban maradhat a jegyzés egyelőre, később pedig a kormány gazdaságpolitikai lépésein, a közel-keleti háború esetleges lezárásán és az uniós források felszabadításán múlhat a forint sorsa. Amennyiben ezek a tényezők pozitívan alakulnak, az újabb lendületet adhat a forintnak, a bank elemzői 2027 végére 350-es euróárfolyamot várnak.

A piacok hajlamosak a túlreagálásra

A napokban az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Mandinernek azt nyilatkozta, több jel is arra utal, hogy a befektetőknek nagyon pozitív várakozásaik vannak a Tisza-kormánnyal szemben, a magyar államháztartási helyzet javulását, a hiány és az államadósság csökkenését, az uniós források megszerzését, illetve az euró bevezetése tekintetében komoly előrelépést várnak tőlük.

Sebestyén Géza megjegyezte:

Fontos azonban tudni, hogy a pénzügyi piacok hajlamosak a túlreagálásra. Ha itt is ez történt, akkor a későbbiekben korrekció várható.”

Ám azt is hozzátette: „ha a Tisza-kormány felülmúlja a piaci szereplők várakozásait, akkor további forinterősödést, illetve hozam- és CDS-felár csökkenést várok.”

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. május 21. 21:46
Majd 550-es árfolyamnál bevezetjük az eurót. Juhú!
nuevas-reglas
2026. május 21. 21:09
ha jol ertem ezek szerint eddig szarbanek munkajan mult a forint arfolyama azert lett 270bol 400.... Ok, csak mert eddig errol is hazudoztatok itt
Da Vinci
2026. május 21. 21:08
Nézzétek meg a “Kell még mondanom valamit, Ildikó” beszélgetést Varga Mihállyal!!
Da Vinci
•••
2026. május 21. 21:04 Szerkesztve
Külön jót fog tenni a vendégmunkások kiűzése, pláne az “egészen pici szuverenitás”ról történő lemondás, ehhez jön majd a migrik szállás/biztosítás/orvos/nyelvoktatás/ellátás/+/+… menni fog ez, mint a gatyába fosás.
