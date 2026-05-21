Eddig tartott a megelőlegezett bizalom, most már a kormány tényleges munkáján múlik a forint árfolyama

A választások óta jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, rövid távon nem számítunk további jelentős felértékelődésre – mondták az Erste Bank elemzői csütörtöki sajtóeseményükön a Portfolio cikke szerint. A bank szakértői szerint vannak olyan tényezők, melyek később új erőt adhatnak a forintnak. A gazdasági kilátások kapcsán az elemzők úgy vélik, hogy kicsit gyorsulhat a növekedés, az inflációs kockázatok viszont továbbra is jelen vannak.

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a forint, most úgy látjuk, hogy a megelőlegezett bizalom ennyire volt elég, rövid távon nem számítunk további jelentős erősödésre”

– emelte ki Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Szerinte a 360-370-es sávban maradhat a jegyzés egyelőre, később pedig a kormány gazdaságpolitikai lépésein, a közel-keleti háború esetleges lezárásán és az uniós források felszabadításán múlhat a forint sorsa. Amennyiben ezek a tényezők pozitívan alakulnak, az újabb lendületet adhat a forintnak, a bank elemzői 2027 végére 350-es euróárfolyamot várnak.