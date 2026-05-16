05. 16.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
gazdaság sebestyén géza fidesz jövedelem

Az elmúlt napok témája, hogy a Fidesz szétlopta, tönkretette az országot.

2026. május 16. 15:19

Nézzük akkor a tényeket.

Sebestyén Géza
„Az elmúlt napok témája, hogy a Fidesz szétlopta, tönkretette az országot. 

Nézzük akkor a tényeket. A World Income Inequality Database (WIID), azaz a glogális egyenlőtlenségeket vizsgáló adatbázis tanúsága szerint 2009-ben, tehát a 16 éves Fideszes kormányciklus előtt 2017-es PPP dollárban 24.845 volt a magyar medián jövedelem. Ugyanebben a mértékegységben a legfrissebb 2023-as adat 36.298. Azaz a medián magyar életminőségét leginkább meghatározó mutató már 2023-ban is közel 50 százalékkal volt magasabb, mint a 16 éves jobbközép kormányzati ciklus alatt. 

De ha a percentiliseket vizsgáljuk, akkor még megdöbbentőbb adatokat láthatunk. A 10. percentilis, azaz a jövedelemben a magyar lakosság alsó 10. százalékán álló egyén 2009-ben 11.295 2017-es PPP USD-t keresett. 2023-ban viszont már 21.098-re nött a jövedelme, ami 87 százalékos növekedés. Tegyük hozzá, hogy a 2023-as 21.098-as jövedelem 2009-ben még a 38. percentilisbe helyezte volna az adott illetőt. 

Azaz az az ember, akinél 2023-ban a magyarok 90 százaléka jobban keresett, és csak 10 százaléka keresett rosszabbul jobban élt, mint 2009-ben a magyarok 38 százaléka. A 10. percentilis egyértelműen szegénynek számít minden országban, míg a 38. percentilis a középosztály tagja. Azaz 2023-ban a 10. percentilishez tartozó szegények úgy élhettek, mint 2009-ben a 38. percentilishez tartozó középosztály. 

Még ennél is nagyobbat ugrottak előre a 2023-ban 15. percentilishez tartozók. Nekik 2023-ban 24.867 volt a 2017-es PPP USD-ben számított jövedelmük, ami 86 százalékkal több, mint az azonos jövedelmi kategóriának 2009-es 13.396 PPP dolláros értéke. 

De ami ennél is megdöbbentőbb, a társadalomnak ugyancsak a szegényebb rétegéhez tartozó 15. percentilis 2023-as jövedelme szinte pontosan annyi volt, mint 2009-ben a medián bér. Azaz 2023-ban azok a szegénynek számító magyarok, akiknél a lakosság 85 százaléka jobban élt, annyi pénzt vitt haza, melynek vásárlóértéke jobb volt, mint 2009-ben a lakosság felének a jövedelmének a vásárlóértéke. Azaz 2009-ben a középosztály élt úgy, mint 2023-ban a szegénynek számító 15. percentilis. 

A medián bér vásárlóértéke 46 százalékot nőtt a vizsgált időszakban. Az, akinél 2023-ban a lakosság fele többet, a másik fele pedig kevesebbet kerestt úgy élhetett, mint 2009-ben egy olyan ember, aki a 79. percentilishez tartozott, azaz jobban élt, mint a magyarok 79 százaléka, és csak 21 százalékunk élt nála is jobban. Magyarul a 2023-as középosztály úgy élhet, mint 2009-ben a felső középosztály. 

A 75. percentilis jövedelmének vásárlóértéke 2009-ben 33.724 PPP dollár volt. 2023-ra ez az érték 47.415 dollárra nőtt, ami 41 százalékos bővülés. A 2023-as jövedelemmel 2009-ben a felső 10 százalékban lett volna valaki, hiszen nem csak a magyarok 75 százalékánál keresett volna többet, hanem a 91 százalékuknál. 

A grafikon azt is megmutatja, hogy a legnagyobb százalékos növekedés a legszegényebb rétegeknél volt. Azaz az Orbán-kormányok gazdaságpolitikája nagyon sokat tett a szegények felzárkóztatásáért. Nem elszegényítette tehát az országot, hanem pontosan a szegényeket emelte fel. De felemelte a középosztályt, a felső középosztályt és a felsőosztályt is. Igaz, utóbbi esetében volt a legkisebb a százalékos bővülés, nagyjából 30 százalék.”

Forrás: Facebook / Sebestyén Géza

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. május 16. 16:54
Hogyan adhatott megis annyi kedvezmenyt?
ben2
2026. május 16. 16:50 Szerkesztve
@antoniosalazar 2026. május 16. 16:25 "Valami dokumentumot is tudsz ehhez csatolni?" Természetesen: "A rendelet értelmében a szolidaritási hozzájárulással érintett települések a helyi iparűzési adó 2025. évi többletének – a szolidaritási hozzájárulás növekményével csökkentett – összegét teljesítik a Területfejlesztési Alap részére teljesítendő befizetéssel, ami a Versenyképes Járások Program keretein belül visszaáramlik az önkormányzatok fejlesztéseire." h t t p s : // kormany.hu/hirek/a-varosok-es-kozsegek-kiegyensulyozott-fejlodese-kozos-erdek Részletes elemzés: h t t p s : //real.mtak.hu/235938/1/2026-psz-06.pdf
antoniosalazar
2026. május 16. 16:25
ben2 2026. május 16. 16:19 • Szerkesztve @antoniosalazar 2026. május 16. 16:09 "A fidesz kormány el tud számolni az önkormányzatoktól elvont szolidaritási adóval?" Hogyne tudna. A központi költségvetés támogatásával iparosított önkormányzatok iparűzési adójának egy részéből a szegényebb önkormányzatok iparosítását támogatta. Valami dokumentumot is tudsz ehhez csatolni?
lemez
2026. május 16. 16:24
Ja,megjelent a kózlönyben a vagyonadó.Utánna a luxusadó.Ja,azt bajnai vezette be.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!