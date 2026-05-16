A medián bér vásárlóértéke 46 százalékot nőtt a vizsgált időszakban. Az, akinél 2023-ban a lakosság fele többet, a másik fele pedig kevesebbet kerestt úgy élhetett, mint 2009-ben egy olyan ember, aki a 79. percentilishez tartozott, azaz jobban élt, mint a magyarok 79 százaléka, és csak 21 százalékunk élt nála is jobban. Magyarul a 2023-as középosztály úgy élhet, mint 2009-ben a felső középosztály.
A 75. percentilis jövedelmének vásárlóértéke 2009-ben 33.724 PPP dollár volt. 2023-ra ez az érték 47.415 dollárra nőtt, ami 41 százalékos bővülés. A 2023-as jövedelemmel 2009-ben a felső 10 százalékban lett volna valaki, hiszen nem csak a magyarok 75 százalékánál keresett volna többet, hanem a 91 százalékuknál.
A grafikon azt is megmutatja, hogy a legnagyobb százalékos növekedés a legszegényebb rétegeknél volt. Azaz az Orbán-kormányok gazdaságpolitikája nagyon sokat tett a szegények felzárkóztatásáért. Nem elszegényítette tehát az országot, hanem pontosan a szegényeket emelte fel. De felemelte a középosztályt, a felső középosztályt és a felsőosztályt is. Igaz, utóbbi esetében volt a legkisebb a százalékos bővülés, nagyjából 30 százalék.”