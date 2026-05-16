Azaz az az ember, akinél 2023-ban a magyarok 90 százaléka jobban keresett, és csak 10 százaléka keresett rosszabbul jobban élt, mint 2009-ben a magyarok 38 százaléka. A 10. percentilis egyértelműen szegénynek számít minden országban, míg a 38. percentilis a középosztály tagja. Azaz 2023-ban a 10. percentilishez tartozó szegények úgy élhettek, mint 2009-ben a 38. percentilishez tartozó középosztály.

Még ennél is nagyobbat ugrottak előre a 2023-ban 15. percentilishez tartozók. Nekik 2023-ban 24.867 volt a 2017-es PPP USD-ben számított jövedelmük, ami 86 százalékkal több, mint az azonos jövedelmi kategóriának 2009-es 13.396 PPP dolláros értéke.

De ami ennél is megdöbbentőbb, a társadalomnak ugyancsak a szegényebb rétegéhez tartozó 15. percentilis 2023-as jövedelme szinte pontosan annyi volt, mint 2009-ben a medián bér. Azaz 2023-ban azok a szegénynek számító magyarok, akiknél a lakosság 85 százaléka jobban élt, annyi pénzt vitt haza, melynek vásárlóértéke jobb volt, mint 2009-ben a lakosság felének a jövedelmének a vásárlóértéke. Azaz 2009-ben a középosztály élt úgy, mint 2023-ban a szegénynek számító 15. percentilis.