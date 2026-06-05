Ruff Bálint: Nem vagyok elszámoltató, nem is fogok elszámoltatni
„A legkeményebb szabályok lesznek, amit Magyarország valaha látott” – jelentette ki bizottsági meghallgatásán a Miniszterelnökség miniszterjelöltje.
Magyar Péter kormányának felállása még várat magára. Mire minden referens a végleges helyére kerül, addigra valószínűleg a falevelek már lehullanak.
„»Vitézyt tudom, hogy többen irigylik. Például Tanács Zoltán kifejezetten féltékeny rá. Pedig szerintem csak annyi történt, hogy Dávid átlátta, mi fog történni az Unióval való megegyezés esetén, és ezzel a feltétellel vállalta el a posztját. Magyarán látta, hogy az RRF-forrásokból ő tud majd például új HÉV-kocsikat beszerezni. Ilyenkor jön ki a különbség, hogy valaki ismeri a dolgok folyamát, vagy csak beszél róla.«
Magyar Péter kormányának felállása még várat magára. Mire minden referens a végleges helyére kerül, addigra valószínűleg a falevelek már lehullanak. Tekintve, hogy sokan nem merik eleve az államigazgatási karriert választani, sokat nyom a latba egy-egy vezető személye. Ilyen Janus esete is. De hiába hívták, és ajánlottak fel konkrét, jól kecsegtető álláslehetőséget, a Janus-félék egyelőre kivárnak. Tartanak a bizonytalanságtól, amit egyre többen Ruff Bálint számlájára írnak. Ahogy tartanak az új állomány képességeitől is, hiszen a minisztériumi munka speciális tudást és felkészültséget igényel. Ha úgy tetszik, önálló szakma, ami máshol nemigen sajátítható el.
A cikket a Belügyminisztériumra jobban rálátó forrásunkkal zárjuk.
»Pósfaival különösebben nincs bajom. Köszön, egészen emberséges. És bár az állomány nagy része elfordult a Fidesztől, Pintért a maga módján mindenki kedvelte. Viszont Góra Zoltán (az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője), vagy Tóth Tamás (a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője) ennyire korai kirúgása nem aratott osztatlan sikert. Kapkodásszagú politikai döntésnek tűnnek, amelyek mögött úgy tudom, hogy Ruff Bálint, és nem Pósfai áll!«”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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„A legkeményebb szabályok lesznek, amit Magyarország valaha látott” – jelentette ki bizottsági meghallgatásán a Miniszterelnökség miniszterjelöltje.