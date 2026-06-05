„»Vitézyt tudom, hogy többen irigylik. Például Tanács Zoltán kifejezetten féltékeny rá. Pedig szerintem csak annyi történt, hogy Dávid átlátta, mi fog történni az Unióval való megegyezés esetén, és ezzel a feltétellel vállalta el a posztját. Magyarán látta, hogy az RRF-forrásokból ő tud majd például új HÉV-kocsikat beszerezni. Ilyenkor jön ki a különbség, hogy valaki ismeri a dolgok folyamát, vagy csak beszél róla.«

Magyar Péter kormányának felállása még várat magára. Mire minden referens a végleges helyére kerül, addigra valószínűleg a falevelek már lehullanak. Tekintve, hogy sokan nem merik eleve az államigazgatási karriert választani, sokat nyom a latba egy-egy vezető személye. Ilyen Janus esete is. De hiába hívták, és ajánlottak fel konkrét, jól kecsegtető álláslehetőséget, a Janus-félék egyelőre kivárnak. Tartanak a bizonytalanságtól, amit egyre többen Ruff Bálint számlájára írnak. Ahogy tartanak az új állomány képességeitől is, hiszen a minisztériumi munka speciális tudást és felkészültséget igényel. Ha úgy tetszik, önálló szakma, ami máshol nemigen sajátítható el.