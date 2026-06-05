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vezető Tisza Párt ruff bálint fidesz belügyminisztérium Magyar Péter kormányalakítás

„Ruff Bálint lassítja a kormányalakítást”

2026. június 05. 13:21

Magyar Péter kormányának felállása még várat magára. Mire minden referens a végleges helyére kerül, addigra valószínűleg a falevelek már lehullanak.

2026. június 05. 13:21
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Kurucz Dániel
Köztér

»Vitézyt tudom, hogy többen irigylik. Például Tanács Zoltán kifejezetten féltékeny rá. Pedig szerintem csak annyi történt, hogy Dávid átlátta, mi fog történni az Unióval való megegyezés esetén, és ezzel a feltétellel vállalta el a posztját. Magyarán látta, hogy az RRF-forrásokból ő tud majd például új HÉV-kocsikat beszerezni. Ilyenkor jön ki a különbség, hogy valaki ismeri a dolgok folyamát, vagy csak beszél róla.«

Magyar Péter kormányának felállása még várat magára. Mire minden referens a végleges helyére kerül, addigra valószínűleg a falevelek már lehullanak. Tekintve, hogy sokan nem merik eleve az államigazgatási karriert választani, sokat nyom a latba egy-egy vezető személye. Ilyen Janus esete is. De hiába hívták, és ajánlottak fel konkrét, jól kecsegtető álláslehetőséget, a Janus-félék egyelőre kivárnak. Tartanak a bizonytalanságtól, amit egyre többen Ruff Bálint számlájára írnak. Ahogy tartanak az új állomány képességeitől is, hiszen a minisztériumi munka speciális tudást és felkészültséget igényel. Ha úgy tetszik, önálló szakma, ami máshol nemigen sajátítható el.

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A cikket a Belügyminisztériumra jobban rálátó forrásunkkal zárjuk.

»Pósfaival különösebben nincs bajom. Köszön, egészen emberséges. És bár az állomány nagy része elfordult a Fidesztől, Pintért a maga módján mindenki kedvelte. Viszont Góra Zoltán (az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője), vagy Tóth Tamás (a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője) ennyire korai kirúgása nem aratott osztatlan sikert. Kapkodásszagú politikai döntésnek tűnnek, amelyek mögött úgy tudom, hogy Ruff Bálint, és nem Pósfai áll!«

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 1 komment

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Agricola
2026. június 05. 14:29
"tartanak az új állomány képességeitől is, hiszen a minisztériumi munka speciális tudást és felkészültséget igényel." Jelenleg ott tartanak, hogy elharsogják kelettől-nyugatig, hogy ami volt az minden rossz volt. A múltat végképp eltörölni, rabszolgahad indulj velünk. Arról nem beszélnek, hogy ahol most állunk, ott pontosan mi mennyi. Az, hogy mi lesz rózsaszínű általánosságokkal van lefestve. Hogyan csinálják jobban? A know-how szó szerinti fordításban azt jelenti: „tudni, hogyan”. Biblia írja, Lukács evangéliuma 6:43-45 „Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét. Majd kiderül, ha kiderül.
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