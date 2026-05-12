Ruff Bálint: Nem vagyok elszámoltató, nem is fogok elszámoltatni

és kiemelte, hogy 2010-ben a Fidesznek lett volna lehetősége rendszert váltani, hiszen erre 2/3-os felhatalmazást kapott, ám nem élt szerinte az új ország teremtésének lehetőségével. Változtatást helyett Ruff meglátása szerint talán a legrosszabb 16 év következett. „Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor az elmúlt húsz évünket tönkretették, legszegényebb, legkorruptabb ország lettünk” – emelte ki, hozzátéve, hogy a négy 2/3-ad után szerinte nem sikerült rendbe tenni az oktatást és az egészségügyet sem.

Majd a miniszterjelölti meghallgatásának legnagyobb részében aprólékosan részletezte a hétfői „tárlatvezetést” a Karmelitában. Jártak továbbá a Kabinetirodában és Belügyminisztériumban is Magyar Péterrel, Orbán Anitával, Velkey Györggyel, és Pósfai Gáborral. A látogatás kapcsán kijelentette: „ilyen luxust, kivagyiságot én még nem láttam”. Szólt a tömörmárványasztalról, a fullpanorámáról: „megdöbbentő, hogy miközben az ország szétesett, nem volt gazdasági növekedés, fullpanorámával néztek le a pórnépre” – fogalmazott.

Hosszasan részletezte az említett épületek berendezését, és kiemelte, hogy a Belügyminisztérium épülete 100 milliárd forintba került, azé a minisztériumé, amihez a szociális, egészségügyi, és oktatási ágazat került. Kiemelte, hogy a korábbi kormányzat olyan termekben beszélte meg a szociális szféra teljes bérkeretét, ahol egy négyzetméter szőnyeg többe kerül.