Magyar Péter megállapodott Brüsszellel, Sulyok Tamás az unióhoz fordult, Orbán Viktor közben csak egy dologra kíváncsi

Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal! (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök történelminek nevezte a mai tárgyalásokat.
Az uniós pénzek uralták a közéletet a hét utolsó munkanapján.
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke közösen jelentették be pénteken, hogy a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében, Magyarország számára 10 milliárd euró felszabadítására nyílik lehetőség a 2022-től befagyasztott uniós pénzügyi keretből. Magyar Péter arról beszélt,
6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról állapodott meg Brüsszellel.
Később azonban kiderült, ahhoz, hogy a pénzt ténylegesen átutalja az EU, még számos feltételt teljesítenie kell Magyarországnak.
Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von Der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van
– tette hozzá a volt kormányfő.
Esküjéhez híven a hatályos Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a Kormány és az Országgyűlés képviselői is – írta közösségi oldalán a köztársasági elnök. Sulyok Tamás aggasztónak nevezte, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint. Ezzel utalva rá, hogy Magyar Péter folyamatosan távozásra szólítja fel és a leváltásával fenyeget.
Sulyok Tamás ezért az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését
és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.
Sulyok Tamás úgy fogalmazott, aggasztónak tartja, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.
Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu / AFP