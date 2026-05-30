05. 30.
szombat
sulyok tamás ursula von der leyen brüsszel Magyar Péter orbán viktor

Magyar Péter megállapodott Brüsszellel, Sulyok Tamás az unióhoz fordult, Orbán Viktor közben csak egy dologra kíváncsi

2026. május 30. 07:06

Az uniós pénzek uralták a közéletet a hét utolsó munkanapján.

null

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke közösen jelentették be pénteken, hogy a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében, Magyarország számára 10 milliárd euró felszabadítására nyílik lehetőség a 2022-től befagyasztott uniós pénzügyi keretből. Magyar Péter arról beszélt,

6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról állapodott meg Brüsszellel.

Később azonban kiderült, ahhoz, hogy a pénzt ténylegesen átutalja az EU, még számos feltételt teljesítenie kell Magyarországnak.

Mit adtunk el Brüsszelnek?

Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von Der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van 

– tette hozzá a volt kormányfő. 

Sulyok Tamásnak elfogyott a türelme

Esküjéhez híven a hatályos Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a Kormány és az Országgyűlés képviselői is – írta közösségi oldalán a köztársasági elnök. Sulyok Tamás aggasztónak nevezte, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint. Ezzel utalva rá, hogy Magyar Péter folyamatosan távozásra szólítja fel és a leváltásával fenyeget. 

Sulyok Tamás ezért az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését 

és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu / AFP

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sándor
2026. május 30. 10:27
Politico: fos foltos gatyás 🤮🤮🤮 és őt támogató AGYHALOTTAK! Semmilyen megállapodás nem született az uniós források kifizetéséről, hosszú út előtt áll még,... Brüsszelben ugyan megszületett egy politikai megállapodás, de a pénz továbbra sincs a számlán.
Unknown
2026. május 30. 09:38
A büdösszájú tiszások eddig hátráltatták, most meg sürgetnék az eu-s pénzeket. Micsoda színjátek, pedopeti rendezésével. Ez a gyökér most mindent bejelent újra ami eddig természetes volt, a hvei meg beszopják. Mintha a fidesz soha nem hozott volna haza eu-s támogatást! A natoba is most léptünk be másodszor pedopeti vezénylésével👏 Ébresztő tiszások, szopat benneteket a messiásotok! 🤣😂
evpus
2026. május 30. 08:47 Szerkesztve
Egyértelmű. Empé hazudik, nem meri nyilvánosságra hozni, hogy minden szemétséget elfogadott. Az uniónál, ukrajnánál és Ursulánál korruptabb nincs! Nem csinált mást, mint mindent elfogadott, ami hazánknak rossz, veszélyes! A gyerekek védelmének visszavonása, a rezsicsökkentés eltörlése, a multik különadójának eltörlése, a migránsok beengedése, az ukránok beléptetése az unióba. A nekünk járó pénzt nem fogjuk megkapni, mert az már az ukránoknál van, ezért a 27 pontot teljesíteni szinte lehetetlen. Ezért nem meri megmondani, hogy a szuverenításunkat megszüntette már a 3. héten! Álnok módon mindíg visszafelé mutogat! Orbán Viktor kiharcolta hazánk szuverenítását, sokat köszönhetünk neki!
pollip
2026. május 30. 08:16
Ki hiszi el MP -nek, hogy Ursula a jövőbeni pénzekért semmiféle feltételt nem szabott? Ki hiszi el MP -nek, hogy egyetlen feltétel volt, az orbáni korrupció megszüntetése? Mo semmivel sem korruptabb, mint a többi uniós állam.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!